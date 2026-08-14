Балтика — Спартак Москва, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

На старте сезона цена ошибки крайне высока. Кроме того, обе команды испытывают определенные проблемы в созидании против эшелонированной обороны. «Балтика» дома постарается навязать вязкий футбол в центре поля, сбивая темп «Спартака».

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