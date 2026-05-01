Хейли Баптист – Мирра Андреева, 30 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

Поражение Соболенко – всегда событие. В Мадриде произошел лишь второй такой случай в нынешнем сезоне. И после огромной победы Баптист недооценивать её не стоит. По инерции американка, конечно, идет андердогом по котировкам, но это лишь формальность.

На деле Баптист играет не только на кураже, но и попросту качественно. Она добилась значительного прогресса и стабилизировала свой мощный и агрессивный стиль. Выделяется и ментальная устойчивость, ведь у той же Соболенко американка отыграла шесть матчболов. А до того были пройдены сеяные и статусные Паолини и Бенчич.

В общем, Баптист на великолепном ходу, а терять ей по сути нечего. Это уже, пожалуй, самый успешный одиночный турнир в карьере американки. А вот Андреева порой качается на эмоциональных волнах в поисках себя, поэтому нельзя исключать локальных провалов в полуфинале. Рискнем предположить, что уж фору в 5,5 гейма представительница США удержит.