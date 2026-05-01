Хейли Баптист – Мирра Андреева, 30 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

Мирра Андреева дошла уже до полуфинала грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде. На этой стадии ей будет противостоять Хейли Баптист. Сумеет ли россиянка обыграть американку, которая выбила из борьбу саму Арину Соболенко?
Дата / Время: 30.04.2026, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: Caja Magica, Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Хейли Баптист (24 года, 32-я ракетка мира, 30-й номер посева)
Мирра Андреева (19 лет, 8-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Марта Костюк (Украина, 26) / Линда Носкова (Чехия, 13) – Анастасия Потапова (Австрия)
Не играла в финалах турниров WTA в одиночном разряде. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби и четвертьфинала в Майами. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при 10 поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 25 побед при семи поражениях. В Мадриде уже показала лучший результат, в двух прошлых розыгрышах вылетала в четвертьфинале.
Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. На Уимблдоне-2025 Андреева победила со счетом 6:1, 6:3.
Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,33 на её победу и 3,55 на успех американки.
Единственный очный матч спортсменок продлился 16 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на ТБ (20,5) и 1,99 на ТМ (20,5).
Поражение Соболенко – всегда событие. В Мадриде произошел лишь второй такой случай в нынешнем сезоне. И после огромной победы Баптист недооценивать её не стоит. По инерции американка, конечно, идет андердогом по котировкам, но это лишь формальность.
На деле Баптист играет не только на кураже, но и попросту качественно. Она добилась значительного прогресса и стабилизировала свой мощный и агрессивный стиль. Выделяется и ментальная устойчивость, ведь у той же Соболенко американка отыграла шесть матчболов. А до того были пройдены сеяные и статусные Паолини и Бенчич.
В общем, Баптист на великолепном ходу, а терять ей по сути нечего. Это уже, пожалуй, самый успешный одиночный турнир в карьере американки. А вот Андреева порой качается на эмоциональных волнах в поисках себя, поэтому нельзя исключать локальных провалов в полуфинале. Рискнем предположить, что уж фору в 5,5 гейма представительница США удержит.