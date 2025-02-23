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23 февраля 3:29ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Испании по футболу

Барселона — Атлетико, 25 февраля: прогноз на матч Кубка Испании, трансляция, составы

Флику нужны все трофеи!
Валентин Васильев

Во вторник, 25 февраля, в Кубке Испании по футболу стартует полуфинальная стадия. В первом матче раунда «Барселона» принимает мадридский «Атлетико». Выбираем реалистичный вариант для ставки на противостояние топов Примеры.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» 

25.02.2025, Вт

23:30 МСК

«Атлетико» (Мадрид)

П1 - 1.72

Х - 4.15

П2 - 4.30

Турнир: Кубок Испании по футболу, первый полуфинал

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»1105677456-350
«Атлетико»7756110350-456

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025 «Лас-Пальмас»

 0:2

«Барселона» 

Примера

17.02.2025«Барселона»

1:0

«Райо Вальекано»

Примера

 09.02.2025 «Севилья»

 1:4

«Барселона» 

Примера

 06.02.2025 «Валенсия»

 0:5

«Барселона» 

Кубок Испании 

02.02.2025«Барселона»

1:0

«Алавес»

Примера

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Валенсия»

0:3

«Атлетико»

Примера

15.02.2025«Атлетико»

1:1

«Сельта»

Примера

08.02.2025«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

04.02.2025«Атлетико»

5:0

«Хетафе»

Кубок Испании

01.02.2025«Атлетико»

2:0

«Мальорка»

Примера

Последние пять матчей «Барселоны» с «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2024«Барселона»

1:2

«Атлетико»

Примера

17.03.2024«Атлетико»

0:3

«Барселона»

Примера

03.12.2023«Барселона»

1:0

«Атлетико»

Примера

23.04.2023«Барселона»

1:0

«Атлетико»

Примера

08.01.2023«Атлетико»

0:1

«Барселона»

Примера

Путь к полуфиналу

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«Барселона»

 1/16 финала
04.01.2025. «Барбастро»  – «Барселона»  - 0:4  

1/8 финала
15.01.2025. «Барселона»  – «Бетис»  - 5:1  

1/4 финала
06.02.2025. «Валенсия»  – «Барселона»  - 0:5

«Атлетико»

1-й раунд
31.10.2024. «Вик»  – «Атлетико»  - 0:2  

2-й раунд
05.12.2024. «Касереньо»  – «Атлетико» - 1:3  

1/16 финала
04.01.2025. «Марбелья»  – «Атлетико» - 0:1  

1/8 финала
15.01.2025. «Эльче»  – «Атлетико» - 0:4  

1/4 финала
04.02.2025. «Атлетико»  – «Хетафе»  - 5:0

Прогноз на матч

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Ханс-Дитер Флик чуть больше полугода рулит «Барселоной», но пока делает это очень успешно. К исходу зимы каталонский топ не потерял шансов ни на один из трех главных трофеев сезона. Мало того, является одним из главных кандидатов на все! В чемпионате Испании сине-гранатовые вернули себе лидерство, в Лиге чемпионов в 1/8 финала сыграют с объективно проходимой «Бенфикой». На данном этапе наибольшие проблемы у них могут возникнуть в национальном Кубке:  «Атлетико»  Диего Симеоне - король стадий плей-офф.

В отличие от соперника, стартовавшего в турнире с 1/16 финала, мадридский клуб дошел до полуфинала с самого начала, с первого раунда. Для него предстоящий матч станет уже шестым в розыгрыше. Четыре из пяти предыдущих «Атлетико» выиграл на ноль. 

Перед очной встречей обе команды в похожем ключе выиграли в Примере - всухую на выезде. Каталонцы забили два безответных мяча «Лас-Пальмасу», мадридцы - «Валенсии». Есть ощущение, что вторничное противостояние выйдет крайне упорным и вряд ли результативным. За пять предыдущих столкновений «Барсы» с «матрасниками» трижды дело заканчивалось со счетом 1:0 (всякий раз в пользу сине-гранатовых). Даже удивительно, что PARI дает такой щедрый кэф на тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «Матч» покажет встречу на олимпийской арене Барселоны в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч»Видеотрансляция, HDБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»: Берналь, Тер Штеген (оба - травмы)

«Атлетико»: Коке (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:

Позиция«Барселона»«Атлетико»Позиция
Вратарь25. Щенсны13. ОблакВратарь
Защитник23. Кунде16. МолинаЗащитник
Защитник5. Мартинес24. Ле НорманЗащитник
Защитник2. Кубарси15. ЛанглеЗащитник
Защитник3. Бальде3. АспиликуэтаЗащитник
Полузащитник8. Педри5. де ПаульПолузащитник
Полузащитник 21. де Йонг8. СаульПолузащитник 
Полузащитник6. Гави14. ЛьорентеПолузащитник
Нападающий19. Ямаль10. КорреаПолузащитник
Нападающий11. Рафинья19. АльваресНападающий
Нападающий9. Левандовски7. ГризманнНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI считают хозяев фаворитами в предстоящем матче. Соответственно, коэффициенты на мадридцев в основной линии конторы в два с половиной раза превышают предложения котировку на хозяев. За победу «Барселоны» в прематче дают 1.72, на выигрыш «Атлетико» - 4.30. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 4.15.

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Вопросы и ответы

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Кто выйдет в финал Кубка Испании?

Перед первым матчем заключить пари на проход «Барсы» в финал можно за 1.67, а «Атлетико» - за 2.20. В общем-то, понятно, кто в паре фаворит, хотя и не явный. 

Где смотреть бесплатно матч «Барселона» - «Атлетико»?

На территории РФ его легально покажут канал и официальный сайт «Матч ТВ».

С кем сыграет победитель пары «Барселона» - «Атлетико»?

Во втором полуфинале встречаются два «Реала» - из Мадрида и Сан-Себастьяна.

Будет ли серия пенальти?

В первом матче точно не будет, поскольку полуфинальная стадия состоит из двух игр. В ответной встрече такой вариант не исключен.

Когда и где состоится финал Кубка Испании?

Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье 26 апреля 2025 года.

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