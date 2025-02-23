Барселона — Атлетико, 25 февраля: прогноз на матч Кубка Испании, трансляция, составы

Партнерский проект
Во вторник, 25 февраля, в Кубке Испании по футболу стартует полуфинальная стадия. В первом матче раунда «Барселона» принимает мадридский «Атлетико». Выбираем реалистичный вариант для ставки на противостояние топов Примеры.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона»
25.02.2025, Вт
23:30 МСК
«Атлетико» (Мадрид)
|П1 - 1.72
Турнир: Кубок Испании по футболу, первый полуфинал
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|110
|56
|77
|456-350
|«Атлетико»
|77
|56
|110
|350-456
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Лас-Пальмас»
0:2
«Барселона»
Примера
|17.02.2025
|«Барселона»
1:0
«Райо Вальекано»
Примера
|09.02.2025
|«Севилья»
1:4
«Барселона»
Примера
|06.02.2025
|«Валенсия»
0:5
«Барселона»
Кубок Испании
|02.02.2025
|«Барселона»
1:0
«Алавес»
Примера
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Валенсия»
0:3
«Атлетико»
Примера
|15.02.2025
|«Атлетико»
1:1
«Сельта»
Примера
|08.02.2025
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
|04.02.2025
|«Атлетико»
5:0
«Хетафе»
Кубок Испании
|01.02.2025
|«Атлетико»
2:0
«Мальорка»
Примера
Последние пять матчей «Барселоны» с «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2024
|«Барселона»
1:2
«Атлетико»
Примера
|17.03.2024
|«Атлетико»
0:3
«Барселона»
Примера
|03.12.2023
|«Барселона»
1:0
«Атлетико»
Примера
|23.04.2023
|«Барселона»
1:0
«Атлетико»
Примера
|08.01.2023
|«Атлетико»
0:1
«Барселона»
Примера
1/16 финала
04.01.2025. «Барбастро» – «Барселона» - 0:4
1/8 финала
15.01.2025. «Барселона» – «Бетис» - 5:1
1/4 финала
06.02.2025. «Валенсия» – «Барселона» - 0:5
1-й раунд
31.10.2024. «Вик» – «Атлетико» - 0:2
2-й раунд
05.12.2024. «Касереньо» – «Атлетико» - 1:3
1/16 финала
04.01.2025. «Марбелья» – «Атлетико» - 0:1
1/8 финала
15.01.2025. «Эльче» – «Атлетико» - 0:4
1/4 финала
04.02.2025. «Атлетико» – «Хетафе» - 5:0
Ханс-Дитер Флик чуть больше полугода рулит «Барселоной», но пока делает это очень успешно. К исходу зимы каталонский топ не потерял шансов ни на один из трех главных трофеев сезона. Мало того, является одним из главных кандидатов на все! В чемпионате Испании сине-гранатовые вернули себе лидерство, в Лиге чемпионов в 1/8 финала сыграют с объективно проходимой «Бенфикой». На данном этапе наибольшие проблемы у них могут возникнуть в национальном Кубке: «Атлетико» Диего Симеоне - король стадий плей-офф.
В отличие от соперника, стартовавшего в турнире с 1/16 финала, мадридский клуб дошел до полуфинала с самого начала, с первого раунда. Для него предстоящий матч станет уже шестым в розыгрыше. Четыре из пяти предыдущих «Атлетико» выиграл на ноль.
Перед очной встречей обе команды в похожем ключе выиграли в Примере - всухую на выезде. Каталонцы забили два безответных мяча «Лас-Пальмасу», мадридцы - «Валенсии». Есть ощущение, что вторничное противостояние выйдет крайне упорным и вряд ли результативным. За пять предыдущих столкновений «Барсы» с «матрасниками» трижды дело заканчивалось со счетом 1:0 (всякий раз в пользу сине-гранатовых). Даже удивительно, что PARI дает такой щедрый кэф на тотал меньше 2.5.
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Телеканал «Матч» покажет встречу на олимпийской арене Барселоны в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч»
|Видеотрансляция, HD
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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|Текстовая
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Потери
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген (оба - травмы)
«Атлетико»: Коке (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
|13. Облак
|Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
|16. Молина
|Защитник
|Защитник
|5. Мартинес
|24. Ле Норман
|Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
|15. Лангле
|Защитник
|Защитник
|3. Бальде
|3. Аспиликуэта
|Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
|5. де Пауль
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|8. Сауль
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
|14. Льоренте
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
|10. Корреа
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Рафинья
|19. Альварес
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
|7. Гризманн
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Диего Симеоне
|Главный тренер
Аналитики PARI считают хозяев фаворитами в предстоящем матче. Соответственно, коэффициенты на мадридцев в основной линии конторы в два с половиной раза превышают предложения котировку на хозяев. За победу «Барселоны» в прематче дают 1.72, на выигрыш «Атлетико» - 4.30. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 4.15.
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Перед первым матчем заключить пари на проход «Барсы» в финал можно за 1.67, а «Атлетико» - за 2.20. В общем-то, понятно, кто в паре фаворит, хотя и не явный.
На территории РФ его легально покажут канал и официальный сайт «Матч ТВ».
Во втором полуфинале встречаются два «Реала» - из Мадрида и Сан-Себастьяна.
В первом матче точно не будет, поскольку полуфинальная стадия состоит из двух игр. В ответной встрече такой вариант не исключен.
Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье 26 апреля 2025 года.
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