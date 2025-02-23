Барселона — Атлетико, 25 февраля: прогноз на матч Кубка Испании, трансляция, составы

Ханс-Дитер Флик чуть больше полугода рулит «Барселоной», но пока делает это очень успешно. К исходу зимы каталонский топ не потерял шансов ни на один из трех главных трофеев сезона. Мало того, является одним из главных кандидатов на все! В чемпионате Испании сине-гранатовые вернули себе лидерство, в Лиге чемпионов в 1/8 финала сыграют с объективно проходимой «Бенфикой». На данном этапе наибольшие проблемы у них могут возникнуть в национальном Кубке: «Атлетико» Диего Симеоне - король стадий плей-офф.

В отличие от соперника, стартовавшего в турнире с 1/16 финала, мадридский клуб дошел до полуфинала с самого начала, с первого раунда. Для него предстоящий матч станет уже шестым в розыгрыше. Четыре из пяти предыдущих «Атлетико» выиграл на ноль.

Перед очной встречей обе команды в похожем ключе выиграли в Примере - всухую на выезде. Каталонцы забили два безответных мяча «Лас-Пальмасу», мадридцы - «Валенсии». Есть ощущение, что вторничное противостояние выйдет крайне упорным и вряд ли результативным. За пять предыдущих столкновений «Барсы» с «матрасниками» трижды дело заканчивалось со счетом 1:0 (всякий раз в пользу сине-гранатовых). Даже удивительно, что PARI дает такой щедрый кэф на тотал меньше 2.5.