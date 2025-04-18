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17 апреля 8:56ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Сельта, 19 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В первом круге каталонцы потеряли очки в Виго
Руслан Ипполитов

19 апреля в 32-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Сельту». Команда Ханса-Дитера Флика довольно уверенно возглавляет чемпионскую гонку, но в предыдущей встрече этих команд «Барса» не смогла обыграть команду из Виго на выезде. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона) 

19.04.2025, Сб

17:15 МСК

«Сельта» (Виго) 

П1 - 1.31

Х - 6.00

П2 - 8.19

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 32-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Леганес, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Сельта»

28

32

73

155-290

«Барселона»

73

32

28

290-155

Последние пять матчей «Сельты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Сельта»

0:2

«Эспаньол»

Примера

05.04.2025«Мальорка»

1:2

«Сельта»

Примера

31.03.2025«Сельта»

1:1

«Лас-Пальмас»

Примера

15.03.2025«Вальядолид»

0:1

«Сельта»

Примера

08.03.2025«Сельта»

2:1

«Леганес»

Примера

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Боруссия»

3:1

«Барселона»

Лига чемпионов

12.04.2025«Леганес»

0:1

«Барселона»

Примера

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

05.04.2025«Барселона»

1:1

«Бетис» 

Примера

02.04.2025«Атлетико» 

0:1

«Барселона» 

Кубок Испании

Последние пять матчей «Сельты» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Сельта»

2:2

«Барселона»

Примера

17.02.2024«Сельта»

1:2

«Барселона»

Примера

23.09.2023«Барселона» 

3:2

«Сельта»

Кубок Испании

04.06.2023«Сельта»

2:1

«Барселона» 

Примера

09.10.2022«Барселона» 

1:0

«Сельта»

Примера

Турнирное положение

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«Барселона» после 31-го тура возглавляет чемпионскую гонку, опережая «Реал» на четыре балла. «Сельта» занимает 7-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона31224584-2970
2. Реал Мадрид31206564-3166
3. Атлетико31189453-2663
4. Атлетик311512449-2557
5. Вильярреал30149753-4051
6. Бетис31139942-3948
7. Сельта311271244-4543
8. Мальорка311271231-3743
9. Реал Сосьедад311251430-3441
10. Райо Вальекано3110101134-3840
11. Хетафе311091231-2839
12. Осасуна31814936-4438
13. Валенсия319101235-4737
14. Севилья31991334-4236
15. Эспаньол30981333-4035
16. Жирона31971538-4834
17. Алавес31791533-4530
18. Лас-Пальмас31781637-5229
19. Леганес316101529-4828
20. Вальядолид31442321-7316

Прогноз на матч

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На неделе «Барселона» успешно решила задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, уступив, правда, при э том на выезде дортмундской «Боруссии». В национальном первенстве у команды Флика довольно комфортное преимущество в чемпионской гонке и каталонцы даже имеют право на ошибку. Но второй раз за сезон терять очки в матчах с «Сельтой» в планы хозяев предстоящей встречи точно не входит.

Команда из Виго за последний месяц заметно улучшила собственное турнирное положение, но стоит признать, что календарь на этом временном отрезке сводил «Сельту» с не самыми грозными соперниками. Подняться выше занимаемого седьмого места подопечным К;лаудио Херальдеса вряд ли удастся, да и удержать занимаемые позиции будет крайне сложно.

Лихая в атаке, а от того и довольно много пропускающая «Сельта» - довольно удобный соперник для «Барсы». Особенно на поле каталонцев. Зрители вправе ждать приятного количества забитых мячей, а победит конечно же команда Флика. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
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Составы команд

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Потери

«Сельта»: нет потерь

«Барселона»: Тер Штеген, Берналь, Касадо, Бальде (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Сельта»:

Позиция«Сельта»

«Барселона»

Позиция

Вратарь13. Гуайта

25. Щенсны

Вратарь

Защитник20. Алонсо

23. Кунде

Защитник

Защитник24. Домингес

24. Гарсия

Защитник

Защитник32. Родригес

2. Кубарси

Защитник

Защитник3. Мингеса

3. Бальде

Защитник

Защитник5. Каррейра

8. Педри

Полузащитник

Полузащитник 6. Мориба

21. де Йонг

Полузащитник 

Полузащитник8. Бельтран

6. Гави

Полузащитник

Нападающий12. Гонсалес

19. Ямаль

Нападающий

Нападающий10. Аспас

11. Рафинья

Нападающий

Нападающий18. Дуран

9. Левандовски

Нападающий

Главный тренерКлаудио Хиральдес

Ханс-Дитер Флик

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре экспертам аналитикам Winline очевиден. Шансы гостей на победу котируются за солидные 8.19. Сыгравшая ставка на выигрыш каталонцев будет рассчитана по коэффициенту 1.31. Номинал успешной ставки на ничью будет увеличен шестикратно.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Сельта»?

Судя по котировкам, наиболее вероятным исходом матча станет победа каталонцев со счетом 2:0. Поставить на такой вариант можно с коэффициентом 7.80. 

Где смотреть бесплатно матч «Барселона» - «Сельта»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Сколько голов будет в матче «Барселона» - «Сельта»?

Аналитики Winline ждут не меньше трех голов в предстоящей игре. ТБ 3.5 идет за 1.89, а ТМ 3.5 - за 1.91

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