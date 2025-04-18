Барселона — Сельта, 19 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
19 апреля в 32-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Сельту». Команда Ханса-Дитера Флика довольно уверенно возглавляет чемпионскую гонку, но в предыдущей встрече этих команд «Барса» не смогла обыграть команду из Виго на выезде. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Барселона)
19.04.2025, Сб
17:15 МСК
«Сельта» (Виго)
|П1 - 1.31
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 32-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Леганес, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Сельта»
28
32
73
155-290
|«Барселона»
73
32
28
290-155
Последние пять матчей «Сельты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Сельта»
0:2
«Эспаньол»
Примера
|05.04.2025
|«Мальорка»
1:2
«Сельта»
Примера
|31.03.2025
|«Сельта»
1:1
«Лас-Пальмас»
Примера
|15.03.2025
|«Вальядолид»
0:1
«Сельта»
Примера
|08.03.2025
|«Сельта»
2:1
«Леганес»
Примера
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Боруссия»
3:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Леганес»
0:1
«Барселона»
Примера
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Барселона»
1:1
«Бетис»
Примера
|02.04.2025
|«Атлетико»
0:1
«Барселона»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Сельты» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Сельта»
2:2
«Барселона»
Примера
|17.02.2024
|«Сельта»
1:2
«Барселона»
Примера
|23.09.2023
|«Барселона»
3:2
«Сельта»
Кубок Испании
|04.06.2023
|«Сельта»
2:1
«Барселона»
Примера
|09.10.2022
|«Барселона»
1:0
«Сельта»
Примера
«Барселона» после 31-го тура возглавляет чемпионскую гонку, опережая «Реал» на четыре балла. «Сельта» занимает 7-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|31
|22
|4
|5
|84-29
|70
|2. Реал Мадрид
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|3. Атлетико
|31
|18
|9
|4
|53-26
|63
|4. Атлетик
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|5. Вильярреал
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|6. Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|7. Сельта
|31
|12
|7
|12
|44-45
|43
|8. Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31-37
|43
|9. Реал Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|10. Райо Вальекано
|31
|10
|10
|11
|34-38
|40
|11. Хетафе
|31
|10
|9
|12
|31-28
|39
|12. Осасуна
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|13. Валенсия
|31
|9
|10
|12
|35-47
|37
|14. Севилья
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|15. Эспаньол
|30
|9
|8
|13
|33-40
|35
|16. Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|17. Алавес
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|18. Лас-Пальмас
|31
|7
|8
|16
|37-52
|29
|19. Леганес
|31
|6
|10
|15
|29-48
|28
|20. Вальядолид
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
На неделе «Барселона» успешно решила задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, уступив, правда, при э том на выезде дортмундской «Боруссии». В национальном первенстве у команды Флика довольно комфортное преимущество в чемпионской гонке и каталонцы даже имеют право на ошибку. Но второй раз за сезон терять очки в матчах с «Сельтой» в планы хозяев предстоящей встречи точно не входит.
Команда из Виго за последний месяц заметно улучшила собственное турнирное положение, но стоит признать, что календарь на этом временном отрезке сводил «Сельту» с не самыми грозными соперниками. Подняться выше занимаемого седьмого места подопечным К;лаудио Херальдеса вряд ли удастся, да и удержать занимаемые позиции будет крайне сложно.
Лихая в атаке, а от того и довольно много пропускающая «Сельта» - довольно удобный соперник для «Барсы». Особенно на поле каталонцев. Зрители вправе ждать приятного количества забитых мячей, а победит конечно же команда Флика.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка 299 рублей в месяц
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Сельта»: нет потерь
«Барселона»: Тер Штеген, Берналь, Касадо, Бальде (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Сельта»:
|Позиция
|«Сельта»
«Барселона»
Позиция
|Вратарь
|13. Гуайта
25. Щенсны
Вратарь
|Защитник
|20. Алонсо
23. Кунде
Защитник
|Защитник
|24. Домингес
24. Гарсия
Защитник
|Защитник
|32. Родригес
2. Кубарси
Защитник
|Защитник
|3. Мингеса
3. Бальде
Защитник
|Защитник
|5. Каррейра
8. Педри
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мориба
21. де Йонг
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Бельтран
6. Гави
Полузащитник
|Нападающий
|12. Гонсалес
19. Ямаль
Нападающий
|Нападающий
|10. Аспас
11. Рафинья
Нападающий
|Нападающий
|18. Дуран
9. Левандовски
Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Хиральдес
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Фаворит в паре экспертам аналитикам Winline очевиден. Шансы гостей на победу котируются за солидные 8.19. Сыгравшая ставка на выигрыш каталонцев будет рассчитана по коэффициенту 1.31. Номинал успешной ставки на ничью будет увеличен шестикратно.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Судя по котировкам, наиболее вероятным исходом матча станет победа каталонцев со счетом 2:0. Поставить на такой вариант можно с коэффициентом 7.80.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Аналитики Winline ждут не меньше трех голов в предстоящей игре. ТБ 3.5 идет за 1.89, а ТМ 3.5 - за 1.91.
Партнерский проект