Барселона — Сельта, 19 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

На неделе «Барселона» успешно решила задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, уступив, правда, при э том на выезде дортмундской «Боруссии». В национальном первенстве у команды Флика довольно комфортное преимущество в чемпионской гонке и каталонцы даже имеют право на ошибку. Но второй раз за сезон терять очки в матчах с «Сельтой» в планы хозяев предстоящей встречи точно не входит.

Команда из Виго за последний месяц заметно улучшила собственное турнирное положение, но стоит признать, что календарь на этом временном отрезке сводил «Сельту» с не самыми грозными соперниками. Подняться выше занимаемого седьмого места подопечным К;лаудио Херальдеса вряд ли удастся, да и удержать занимаемые позиции будет крайне сложно.

Лихая в атаке, а от того и довольно много пропускающая «Сельта» - довольно удобный соперник для «Барсы». Особенно на поле каталонцев. Зрители вправе ждать приятного количества забитых мячей, а победит конечно же команда Флика.