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20 апреля 8:35ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Мальорка, 22 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Разминка перед «класико» для каталонцев
Валентин Васильев

В чемпионате Испании по футболу наступила особенно напряженная пора: игры идут практически без перерыва. В понедельник финиширует 32-й тур, а уже во вторник стартует 33-й. Лидер сезона, «Барселона», принимает «Мальорку». Сенсации исключены?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона) 

22.04.2025, Вт

22:30 МСК

«Мальорка» 

П1 - 1.25

Х - 6.80

П2 - 12.00

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 33-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Леганес, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

44

13

17

150-78

«Мальорка» 

17

13

44

78-150

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Барселона»

4:2

«Сельта» 

Примера

15.04.2025«Боруссия»

3:1

«Барселона»

Лига чемпионов

12.04.2025«Леганес»

0:1

«Барселона»

Примера

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

05.04.2025«Барселона»

1:1

«Бетис» 

Примера

Последние пять матчей «Мальорки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Мальорка» 

0:0

«Леганес» 

Примера

12.04.2025«Реал Сосьедад»

0:2

«Мальорка» 

Примера

05.04.2025«Мальорка» 

1:2

«Сельта»

Примера

30.03.2025«Валенсия»

1:0

«Мальорка» 

Примера

15.03.2025«Мальорка» 

2:1

«Эспаньол» 

Примера

Турнирное положение

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После 32 туров «Барселона» возглавляет чемпионскую гонку в Испании. «Мальорка» идет седьмой, пытаясь подняться в зону УЕФА.

Прогноз на матч

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Не успела «Барселона» выдохнуть после нервотрепки в Дортмунде, как грядут новые тяжелые испытания - финал Кубка короля против «Реала» и полуфинал ЛЧ с «Интером». А в промежутке между топ-соперниками каталонцам не дают расслабиться нахальные середняки Примеры. Против «Сельты» дома каталонцам пришлось отыгрываться с 1:3, причем победный гол Рафинья забил только с пенальти на восьмой компенсированной минуте. Теперь дать бой фавориту сезона намеревается «Мальорка». И тут тоже расслабляться сине-гранатовым чревато. Это для хозяев вторничный матч во всех отношениях будничный. Для гостей - редкий шанс показать себя в лучшем свете на фоне гранда. 

Именно в таких встречах с заведомо менее классными соперниками «Барса» периодически дает слабину. Мысли игроков наверняка уже будут заняты очередным раундом «класико». Соответственно, шансы на обмен голами возрастают. Обе забьют - наш прогноз на вторничное противостояние.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Лига Ставок»До 777 777 рублейПромокод
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Телеканал «Матч ТВ» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
«Лига Ставок»ГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»: Тер Штеген, Берналь, Касадо, Бальде (все - травма)

«Мальорка»: нет 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Мальорка»:

Позиция«Барселона»«Мальорка»Позиция
Вратарь25. Щенсны1. ГрейфВратарь
Защитник23. Кунде23. МаффеоЗащитник
Защитник24. Гарсия24. ВальентЗащитник
Защитник2. Кубарси21. РаильоЗащитник
Защитник3. Бальде6. КопетеЗащитник
Защитник8. Педри22. МохикаПолузащитник
Полузащитник 21. де Йонг14. РодригесПолузащитник 
Полузащитник6. Гави12. КоштаПолузащитник
Нападающий19. Ямаль10. ДардерНападающий
Нападающий11. Рафинья18. СанчесНападающий
Нападающий9. Левандовски17. ЛаринНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликХагоба АррасатеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на «Мальорку» в «Лиге Ставок» почти десятикратно превышает котировку на победу хозяев - 12.00 против 1.25. Ничья в конторе идет за 6.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Мальорка»?

Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом матча является победа каталонцев со счетом 2:0. Поставить на такой вариант можно с коэффициентом 6.20. 

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Мальорка»?

На территории РФ игру бесплатно покажет «Матч ТВ».

Сколько голов будет в матче «Барселона» - «Мальорка»?

Коэффициент 1.47 на тотал больше 2.5 как бы намекает нам, что в столице Каталонии намечается очередная «голеада».

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