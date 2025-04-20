Барселона — Мальорка, 22 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Не успела «Барселона» выдохнуть после нервотрепки в Дортмунде, как грядут новые тяжелые испытания - финал Кубка короля против «Реала» и полуфинал ЛЧ с «Интером». А в промежутке между топ-соперниками каталонцам не дают расслабиться нахальные середняки Примеры. Против «Сельты» дома каталонцам пришлось отыгрываться с 1:3, причем победный гол Рафинья забил только с пенальти на восьмой компенсированной минуте. Теперь дать бой фавориту сезона намеревается «Мальорка». И тут тоже расслабляться сине-гранатовым чревато. Это для хозяев вторничный матч во всех отношениях будничный. Для гостей - редкий шанс показать себя в лучшем свете на фоне гранда.

Именно в таких встречах с заведомо менее классными соперниками «Барса» периодически дает слабину. Мысли игроков наверняка уже будут заняты очередным раундом «класико». Соответственно, шансы на обмен голами возрастают. Обе забьют - наш прогноз на вторничное противостояние.