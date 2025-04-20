Барселона — Мальорка, 22 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

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В чемпионате Испании по футболу наступила особенно напряженная пора: игры идут практически без перерыва. В понедельник финиширует 32-й тур, а уже во вторник стартует 33-й. Лидер сезона, «Барселона», принимает «Мальорку». Сенсации исключены?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Барселона)
22.04.2025, Вт
22:30 МСК
«Мальорка»
|П1 - 1.25
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 33-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Леганес, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
44
13
17
150-78
|«Мальорка»
17
13
44
78-150
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Барселона»
4:2
«Сельта»
Примера
|15.04.2025
|«Боруссия»
3:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Леганес»
0:1
«Барселона»
Примера
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Барселона»
1:1
«Бетис»
Примера
Последние пять матчей «Мальорки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Мальорка»
0:0
«Леганес»
Примера
|12.04.2025
|«Реал Сосьедад»
0:2
«Мальорка»
Примера
|05.04.2025
|«Мальорка»
1:2
«Сельта»
Примера
|30.03.2025
|«Валенсия»
1:0
«Мальорка»
Примера
|15.03.2025
|«Мальорка»
2:1
«Эспаньол»
Примера
После 32 туров «Барселона» возглавляет чемпионскую гонку в Испании. «Мальорка» идет седьмой, пытаясь подняться в зону УЕФА.
Не успела «Барселона» выдохнуть после нервотрепки в Дортмунде, как грядут новые тяжелые испытания - финал Кубка короля против «Реала» и полуфинал ЛЧ с «Интером». А в промежутке между топ-соперниками каталонцам не дают расслабиться нахальные середняки Примеры. Против «Сельты» дома каталонцам пришлось отыгрываться с 1:3, причем победный гол Рафинья забил только с пенальти на восьмой компенсированной минуте. Теперь дать бой фавориту сезона намеревается «Мальорка». И тут тоже расслабляться сине-гранатовым чревато. Это для хозяев вторничный матч во всех отношениях будничный. Для гостей - редкий шанс показать себя в лучшем свете на фоне гранда.
Именно в таких встречах с заведомо менее классными соперниками «Барса» периодически дает слабину. Мысли игроков наверняка уже будут заняты очередным раундом «класико». Соответственно, шансы на обмен голами возрастают. Обе забьют - наш прогноз на вторничное противостояние.
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|Текстовая
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Потери
«Барселона»: Тер Штеген, Берналь, Касадо, Бальде (все - травма)
«Мальорка»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Мальорка»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Мальорка»
|Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
|1. Грейф
|Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
|23. Маффео
|Защитник
|Защитник
|24. Гарсия
|24. Вальент
|Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
|21. Раильо
|Защитник
|Защитник
|3. Бальде
|6. Копете
|Защитник
|Защитник
|8. Педри
|22. Мохика
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|14. Родригес
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
|12. Кошта
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
|10. Дардер
|Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
|18. Санчес
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
|17. Ларин
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Хагоба Аррасате
|Главный тренер
Коэффициент на «Мальорку» в «Лиге Ставок» почти десятикратно превышает котировку на победу хозяев - 12.00 против 1.25. Ничья в конторе идет за 6.80.
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Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом матча является победа каталонцев со счетом 2:0. Поставить на такой вариант можно с коэффициентом 6.20.
На территории РФ игру бесплатно покажет «Матч ТВ».
Коэффициент 1.47 на тотал больше 2.5 как бы намекает нам, что в столице Каталонии намечается очередная «голеада».
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