Промокод Лига Ставок до 777 777 рублей за выполнение заданий

Партнерский проект
«Турбо Беттинг» — это новый турнир от БК «Лига Ставок» с призовым фондом 32 000 000 рублей. Участникам необходимо выполнять последовательные задания и зарабатывать фрибеты. Победителем станет тот, кто быстрее всех завершит три финальные миссии. Главный приз — фрибет на 777 777 рублей. Про подробные условия акции читайте ниже.
Чтобы активировать промокод, достаточно выполнить следующие действия:
1. Зайти в свой аккаунт или зарегистрироваться на сайте БК.
2. При необходимости пройти идентификацию личности.
3. Войти в личный кабинет.
4. Вписать промокод CHAMPAPRIL.
5. Делать ставки, которые определены в заданиях.
Фонд призов турнира составляет 32 000 000 рублей. Награды будут распределяться по количеству выполненных заданий.
Выполненные миссии
Приз
1-5
—
6-9
Общая сумма фрибетов — 2 000 000 рублей
10-13
Общая сумма фрибетов — 4 000 000 рублей
14-17
Общая сумма фрибетов — 6 000 000 ₽
18-22
Общая сумма фрибетов — 8 000 000 ₽
23-25
Общая сумма фрибетов — 11 000 000 ₽
Призовой фонд для каждого уровня делится поровну между игроками, которые выполнили поставленные задачи. Награды будут распределены среди пользователей не позднее 2 мая 2025 года.
Главные призы акции получат бетторы, которые первыми выполнят три финальных задания.
Место
Приз
1
Фрибет на 777 777 ₽
2
Фрибет на 333 333 ₽
3
Фрибет на 111 111 ₽
При невыполнении текущего задания доступ к следующему не предоставляется. Миссии будут обновляться ежедневно с 1 по 22 апреля 2025 года в разделе «Акции» на сайте и в мобильном приложении букмекера.
Фрибет можно поставить только целиком на ординары. Максимально разрешенный коэффициент для такого пари — 5.00. Срок действия фрибета с момента зачисления — 7 дней.
Чтобы снять деньги, выполните следующие шаги:
Букмекер предлагает большой выбор способов для снятия выигрыша.
У акции есть определенные ограничения.
Максимальный размер бонуса
777 777 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Максимальный коэффициент
5.00
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.04.2025 (12:00 МСК)
Кроме того, организаторы акции обещают для трех главных победителей несколько физических призов. Что именно они получат — держится в секрете. Акция доступна не только онлайн, но и в наземных клубах букмекера.
Акция вызывает исключительно положительные эмоции. Букмекер подготовил для победителей прекрасные награды. Главный фрибет в 777 777 рублей — это предел мечтаний для любого беттора.
Ежедневные задания добавляют дополнительный интерес и мотивируют продолжать участие. Они поддерживают азарт на протяжении всего процесса. Механика акции достаточно простая, что позволяет без проблем разобраться с правилами и сосредоточиться исключительно на ставках.
Вот список проблем, с которыми сталкиваются игроки:
Служба поддержки букмекера поможет разобраться в любой сложной ситуации.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Огромные бонусы победителям
|➖ Фрибет можно отыгрывать только при помощи ординаров
|➕ Акция доступно для постоянных и новых клиентов
Собрали в одном месте ряд иных предложений от легальных букмекеров.
Условия
Название
Фрибеты и подарки за выполнение ежедневных заданий
Еженедельный джекпот
Фрибеты за выполнение заданий и ставки на спорт
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
50 000 ₽
4 000 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.10
1.01
Срок отыгрыша
13 дней
7 дней
30 дней
Минимальный депозит
—
—
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Турнир «Турбо Беттинг» от «Лиги Ставок» — это действительно топовое предложение от надежного букмекера. Огромный призовой фонд делает участие максимально привлекательным, а простые правила подходят и новичкам, и опытным игрокам.
Такие награды привлекают множество участников. Стоит учитывать высокую конкуренцию между пользователями. Если вы готовы к увлекательной гонке за крупными призами, этот шанс точно нельзя упускать.
Партнерский проект