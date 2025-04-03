Промокод Лига Ставок до 777 777 рублей за выполнение заданий

Чтобы активировать промокод, достаточно выполнить следующие действия:

1. Зайти в свой аккаунт или зарегистрироваться на сайте БК.

2. При необходимости пройти идентификацию личности.

3. Войти в личный кабинет.

4. Вписать промокод CHAMPAPRIL.

5. Делать ставки, которые определены в заданиях.

Фонд призов турнира составляет 32 000 000 рублей. Награды будут распределяться по количеству выполненных заданий.

Выполненные миссии Приз 1-5 — 6-9 Общая сумма фрибетов — 2 000 000 рублей 10-13 Общая сумма фрибетов — 4 000 000 рублей 14-17 Общая сумма фрибетов — 6 000 000 ₽ 18-22 Общая сумма фрибетов — 8 000 000 ₽ 23-25 Общая сумма фрибетов — 11 000 000 ₽

Призовой фонд для каждого уровня делится поровну между игроками, которые выполнили поставленные задачи. Награды будут распределены среди пользователей не позднее 2 мая 2025 года.

Главные призы акции получат бетторы, которые первыми выполнят три финальных задания.

Место Приз 1 Фрибет на 777 777 ₽ 2 Фрибет на 333 333 ₽ 3 Фрибет на 111 111 ₽

При невыполнении текущего задания доступ к следующему не предоставляется. Миссии будут обновляться ежедневно с 1 по 22 апреля 2025 года в разделе «Акции» на сайте и в мобильном приложении букмекера.