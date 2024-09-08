Программа «Привилегия»: кэшбек до 15,5% от «Лиги Ставок»

Общие положения

Настоящие Правила Программы лояльности ООО «ПМБК» (далее – «Правила») являются внутренним документом ООО «ПМБК» и регулируют основные положения и принципы функционирования Программы лояльности «Привилегия» ООО «ПМБК» (далее – «Программа»).

Настоящие Правила распространяют свое действие на всех участников* Программы. Участие в Программе является подтверждением ознакомления и согласия участника Программы со всеми положениями настоящей Программы.

Участие в Программе позволяет ее участникам получать фрибеты*** и cashback**, дополнительные привилегии, а также подарки на усмотрение ООО «ПМБК» (далее также – «БК Лига Ставок»). Привилегии Программы:

VIP-поддержка 24/7.

Индивидуальная система лояльности.

Базовый консьерж сервис.

Гарантия лучшего коэффициента в рамках линии Компании на доматчевые события от 300 000 р.

Лучший**** коэффициент на российском рынке.

Компенсация оплаты чека из ресторана или билета на спорт.

Компенсация оплаты чека в VIP залах отдыха Priority Pass в аэропортах.

Бронирование столиков в VIP-залах клубов БК «Лига Ставок» и «Оскар Ярд».

Максимально возможный выигрыш на матчи РПЛ составляет 50 000 000 рублей.

Настоящая редакция Условий Программы вступает в силу с 01.09.2022 г.

Подтверди свой статус

Предложение действует для всех клиентов БК «Лига Ставок», прошедших процедуру идентификации на сайте ligastavok.ru и имеющих VIP/Premium-статус в любой легальной букмекерской компании на территории Российской федерации.

Для того, чтобы воспользоваться предложением необходимо нажать кнопку «Получить статус» в разделе «VIP» на сайте и заполнить форму или направить электронное письмо на адрес электронной почты status@ligastavok.ru со следующей информацией на выбор:

Скриншот личного кабинета, в котором указан VIP/Premium-статус и ФИО.

Фото клубной карты (далее – «Клубная карта»).

В случае положительного рассмотрения заявки, Вам будет присвоен статус «Silver» или иной VIP - статус на усмотрении БК «Лига ставок»

Предложение для новых участников «Welcome»

Для того чтобы воспользоваться предложением на сайте www.ligastavok.ru, сумма всех пари участника акции, исход событий по которым наступил и результат пари по которым был рассчитан в первые 30 дней после идентификации (включая день идентификации), должна быть не менее 1 000 000 Р.

Для того чтобы воспользоваться данным предложением в клубе БК «Лига Ставок», сумма всех пари участника акции, исход события по которым наступил и результат пари был рассчитан в первые 30 дней после получения Клубной карты (включая день получения Клубной карты), должна быть не менее 1 000 000 Р.

Участники акции, сумма всех пари у которых по итогам первых 30 дней после идентификации и/или получения Клубной карты составит от 1 000 000 рублей, получат фрибет в размере 30 000 рублей независимо от исходов пари.

Срок действия фрибета – 30 дней со дня зачисления.

Пари «возврат», «отмена» и «выкуп» не участвуют в предложении.

Пари, заключенные с использованием фрибета(ов), в акции не участвуют.

Участие в Программе

Участие в Программе является бесплатным.

Участие в Программе индивидуально. Участником Программы может стать любой клиент – «БК «Лига Ставок», прошедший идентификацию на сайте www.ligastavok.ru или получивший в клубе БК «Лига Ставок» Клубную карту.

Клиент БК «Лига Ставок» может обратиться в службу поддержки по адресу электронной почты info@ligastavok.ru, в случае нежелания участвовать в Программе.

Уровни участия в Программе

В Программе предусмотрено четыре статуса:

Club

Silver

Gold

Platinum

Впервые статус «Club» присваивается участнику акции при достижении суммы пари от 1 000 000 рублей или отрицательного результата от 150 000 рублей с момента вступления в силу условий Программы.

Статус участника Программы может присваиваться, сохраняться, повышаться или понижаться в зависимости от суммы пари за календарный месяц или отрицательного результата***** в календарный месяц.

Для приобретения или изменения статуса участия в программе, а также для расчета cashback учитывается сумма всех пари, исход событий по которым наступил и результат пари по которым был рассчитан в отчетный период. Пари «возврат», «отмена» и «выкуп» в программе не учитываются.

Повышение статуса происходит на следующий день после выполнения условий для перехода на более высокий статус, при этом в течение текущего и следующего календарных месяцев статус не может быть понижен для статусов Club, Silver и Gold, для статуса Platinum статус не может быть понижен в течение текущего и последующих трех календарных месяцев.

Понижение или сохранение статуса происходит каждое первое число нового месяца следующего за месяцем в котором статус не повышался

Если участник со статусом Club не подтверждает свой статус, то он выбывает из участия в Программе.

Если участник со статусом Silver не подтверждает свой статус, то ему присваивается статус Club.

Если участник со статусом Gold не подтверждает свой статус, то ему присваивается статус Silver.

Если участник со статусом Platinum хотя бы в один из трех последовательных месяцев, следующих за месяцем присвоения статуса Platinum, подтверждает свой статус, то статус сохраняется еще на 3 месяца. Если участник со статусом Platinum не подтверждает свой статус хотя бы в один из трех последовательных месяцев, то ему присваивается статус Gold.

ООО «ПМБК» имеет право изменить статус по своему усмотрению.

Правила начисления cashback

Клиент БК «Лига Ставок», получивший один из статусов, получает возврат от фактического отрицательного результата за отчетный период действия соответствующего статуса.

Пари со статусом «выкуп» при расчете возврата не учитываются.

Начисленные вознаграждения зачисляются на игровой счет в течение трех рабочих дней после определения ООО «ПМБК» выполнения участником Программы условий Программы.

Если участник Программы заключает пари на сайте www.ligastavok.ru и в клубах БК «Лига Ставок», то пари, заключенные на сайте www.ligastavok.ru, и пари, заключенные в клубах БК «Лига Ставок», суммируются, при этом % cashback или фрибета начисляется либо на клубную карту участника либо на сайте www.ligastavok.ru, в зависимости от того, где за отчетный период сумма заключенных пари была больше.

Фрибет, cashback и иные привилегии зачисляются только в случае, если у участника фактический отрицательный результат по итогам игры с момента регистрации.

Фрибет на сумму до 4 999 Р зачисляется одной суммой. При каждых последующих 5 000 Р в сумме возврата фрибета общая сумма делится в равных частях.

Сумма фрибета округляется до единицы в меньшую сторону.

Срок действия фрибета – 14 дней со дня зачисления.

Дополнительные преимущества для участников Программы

В зависимости от присвоенного статуса, клиентам клубов БК «Лига Ставок» выдается Клубная карта с обозначением актуального статуса Программы. У Клубных карт разных категорий есть преимущества в зависимости от статуса в соответствии с таблицей выше.

Преимущества Программы (в зависимости от статуса):

VIP поддержка 24/7. Клиент БК «Лига Ставок» может позвонить на выделенный номер, указанный на клубной карте, в любое время суток для оперативного решения вопроса в приоритетном режиме.

Индивидуальная система лояльности. Участники Программы могут получать подарки на Новый год и день рождения. Подарки определяются по усмотрению ООО «ПМБК».

Базовый консьерж-сервис. Для участников Программы ООО «ПМБК» может: вызвать такси, предоставить информацию по авиа- и ж/д билетам, информацию по ресторанам: меню, место расположения, наличие доставки, по возможности бронь столиков.

Гарантия лучшего коэффициента в рамках линии Компании на доматчевые события от 300 000 р. Данное преимущество распространяется только на доматчевые пари от 300 000 рублей вида «одинар», на следующие футбольные чемпионаты: РПЛ, АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А, Лига 1, Лига Чемпионов (групповой этап и финальная часть/плей-офф), Лига Европы (групповой этап и финальная часть/плей-офф), Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Лига наций УЕФА. Для того чтобы воспользоваться предложением, участнику Программы необходимо позвонить на выделенный номер, указанный на клубной карте, и сообщить, что коэффициент, на событие по которому было заключено пари, вырос. При подтверждении данного факта сотрудником БК «Лига Ставок», коэффициент по данному событию будет увеличен. Предложением можно воспользоваться не более одного раза на каждое событие. Пример: Участник заключил пари на сумму 300 000 Р вида «доматч», типа «одинар» на матч РПЛ с коэффициентом 1,60. После того, как было заключено пари, коэффициент события увеличился до 1,76. Участник программы заметил рост коэффициента и позвонил в БК «Лига Ставок». Если его пари выиграло, то будет рассчитано с коэффициентом 1,76.

Лучший**** коэффициент на российском рынке. Прием пари по более высокому коэффициенту, чем у других букмекерских компаний, работающих легально на территории РФ. Данное преимущество распространяется только на доматчевые пари от 300 000 рублей вида «одинар», на следующие футбольные чемпионаты: РПЛ, АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А, Лига 1, Лига Чемпионов (групповой этап и финальная часть/плей-офф), Лига Европы (групповой этап и финальная часть/плей-офф), Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Лига наций УЕФА. Для того чтобы воспользоваться предложением, участнику Программы необходимо позвонить на выделенный номер, указанный на клубной карте, и сообщить, что на одно и то же событие коэффициент у другой букмекерской компании выше, чем у БК «Лига Ставок». При подтверждении данного факта сотрудником БК «Лига Ставок», коэффициент по данному событию будет увеличен до размера коэффициента другой букмекерской компании, но не более чем на 5% от коэффициента, по которому было заключено пари в БК «Лига Ставок». Предложением можно воспользоваться не более одного раза на каждое событие. Пример: Участник заключил пари на сумму 300 000 Р вида «доматч», типа «одинар» на матч РПЛ с коэффициентом 1,50. После того, как было заключено пари, участник Программы увидел и сообщил в БК «Лига Ставок», что коэффициент на это событие у другой букмекерской компании – 1,53. Если его пари выиграло, то будет рассчитано с коэффициентом 1,53.

Компенсация оплаты чека из ресторана или билета на спорт. Ежемесячная компенсация суммы чека из ресторана или оплаты билета на спорт в виде фрибета до 10 000 Р в месяц для клиентов со статусами Silver, Gold и Platinum, при условии заключения пари на общую сумму от 5 000 рублей на денежные средства в течение месяца, в котором предоставлена компенсация.

Компенсация оплаты чека в VIP залах отдыха Priority Pass в аэропортах. Ежемесячная компенсация суммы чека в VIP залах отдыха Priority Pass в аэропортах в виде фрибета до 10 000 рублей в месяц для клиентов со статусами Silver, Gold и Platinum, при условии заключения пари на общую сумму от 5 000 рублей на денежные средства в течение месяца, в котором предоставлена компенсация.

Зачисление 5% в виде фрибета на чистый выигрыш с одного самого крупного пари на денежные средства за месяц. Распространяется на пари типа «одинар», «экспресс». Пари «возврат», «отмена» и «выкуп» не участвуют в предложении. Пример: Участник за месяц заключил три пари типа «одинар» на суммы 30 000 Р с коэффициентом 1,70; 50 000 Р коэффициентом 1,80 и 100 000 Р с коэффициентом 1,90. Все три пари выиграли. Предложение будет распространяться на третье выигрышное пари, с самой большой суммой, т.е. 100 000 Р х коэффициент 1,90 = 190 000 Р сумма выплаты, чистый выигрыш равен 90 000 Р (сумма выплаты 190 000 Р минус сумма ставки 100 000 Р, получается 90 000 Р чистый выигрыш), сумма чистого выигрыша 90 000 р х 5% = 4 500 Р зачисление в виде фрибета. Предложение распространяется для участников программы лояльности «Привилегия» со статусом «Platinum». Зачисления будут производиться 5 числа каждого месяца (т.е. 5 октября, 5 ноября, 5 декабря). Срок действия предложения с 01.09.2022 по 30.11.2022 г. Пари, заключенные с использованием фрибета, не учитываются. Сумма фрибета округляется до единицы в меньшую сторону. Минимальная сумма зачисления фрибета 50 руб. Срок действия фрибета – 14 дней со дня зачисления.

Максимальный выигрыш по одному пари, без учета суммы ставки, на события, находящиеся в разделе «Основная линия РПЛ» – «Футбол/Россия/РПЛ», для участников программы лояльности «Привилегия» со статусами «Platinum», «Gold», «Silver» составляет пятьдесят миллионов рублей.

При заключении от 15 пари в день или 450 пари в месяц Участник программы получает фрибет в размере эквивалентном минимальному пари в расчетном периоде (с первого по последний день календарного месяца включительно). Количество пари к возврату указано в таблице выше и зависит от статуса участия в программе лояльности на момент последнего дня расчетного периода. Начисление фрибета, не зависит от исхода пари, и происходит 2 числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным периодом, в котором были выполнены условия.

Бронирование столиков в VIP-залах клубов БК «Лига Ставок» и «Оскар Ярд» для клиентов со статусами Gold и Platinum.

Заключительные положения

Программа лояльности является комплексом маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение корпоративных идей и ценностей, привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «Лига ставок», под которым на основании лицензионного договора с правообладателем осуществляет деятельность Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания» (ООО «ПМБК»).

Настоящая Программа может быть изменена и дополнена ООО «ПМБК» в любое время. Надлежащим уведомлением участников Программы о ее изменении или дополнении является размещение информации об этом на сайте www.ligastavok.ru.

Участие в Программе лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается. Участие в Программе является добровольным.

Программа может быть прекращена с предварительным уведомлением участников Программы путем публикации информации на сайте www.ligastavok.ru за месяц до планируемой даты отмены.

Не могут принимать участие в Программе сотрудники ООО «ПМБК» и (или) аффилированных компаний, либо компаний, иным образом имеющих отношение к подготовке и осуществлению Программы, а также члены их семей.

Приняв участие в Программе, участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими в данных целях информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться как ООО «ПМБК», так и уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных в целях, указанных ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных».

Совершая действия по участию Программе, участник тем самым подтверждает ознакомление и согласие с условиями настоящей Программы, в том числе подтверждает свое согласие на бесплатное использование предоставленной информации и фотографий ООО «ПМБК» с маркетинговой и/или какой-либо другой целью, методами, которые не нарушают действующее законодательство Российской Федерации (в том числе путем передачи третьим лицам), в частности на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии, интервью или других материалов о нем с рекламной/маркетинговой целью, в том числе право публикации (в том числе его фамилии, имени, отчества, города проживания и фотографии) в средствах массовой информации, каких-либо печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, в случае получения приза, а также для отправки информации, сообщений (в том числе рекламного характера), без каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое использование никоим образом не возмещается ООО «ПМБК» и/или каким-либо третьим лицом.

При технических сбоях в деятельности ООО «ПМБК» последнее оставляет за собой право пересчитать результат участника в целях Программы.

ООО «ПМБК» не несет ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и интернет-), непосредственно обслуживающих участника Программы и ООО «ПМБК».

В случае обнаружения факта нарушения участником Программы настоящих условий он исключается из участия в Программе, а заключенные им пари для целей Программы не учитываются.

При выявлении расхождений Программы и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной Программы, применяется Программа.

В случае неправомерных действий участника Программы ООО «ПМБК» оставляет за собой право отказать в зачислении фрибета, и других подарков без объяснения причин.

В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц ООО «ПМБК» является окончательным.

ООО «ПМБК» вправе ограничить набор пари, участвующих в Программе. В случае если пари не принимает участие в Программе сведения об этом указываются на сайте или в мобильном приложении.

Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания» (ООО «ПМБК»).

Место нахождения: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 3, 3 этаж, помещение II, комната 29.

ОГРН: 1087746968759; ИНН: 7729607406.

Сайт: www.ligastavok.ru

* «Участник», «Клиент» – физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, зарегистрированное на сайте www.ligastavok.ru, прошедшее идентификацию или получившее клубную карту в клубе БК «Лига Ставок».

** Cashback – термин, обозначающий различные виды бонусных начислений игроку за активную игру.

*** Фрибет – предоставляемый компанией бонус, которым участник акции может воспользоваться для заключения пари с ООО «ПМБК». В случае если пари закончилось победой участника акции, из суммы, получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

**** По мнению специалистов БК «Лига Ставок»

***** Отрицательный результат – это сумма проигрыша.