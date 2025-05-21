Империон от БК Лига Ставок: расширенные возможности и привилегии для VIP-клиентов

Примите участие в акции после выполнения указанных действий:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете или зарегистрируйтесь на платформе.

2. Перейдите в раздел VIP и нажмите кнопку «Получить статус».

3. Получите уровень Platinum.

4. Заполните специальную форму или направьте письмо на адрес status@ligastavok.ru, указав необходимые данные.

Для получения VIP-статуса важно не только быть обладателем уровня Platinum, но и демонстрировать ответственное поведение, активность и положительную репутацию. Финальное решение о вступлении в клуб «Империон» принимает букмекерская компания. Приглашения рассылаются индивидуально, а сам статус Platinum не является гарантией включения.

Что дает статус участия в клубе «Империон» от БК «Лига Ставок»:

Персональные условия кешбэка — возврат средств с учетом индивидуальной активности игрока.

Увеличенные лимиты на выплаты — до 100 000 000 рублей для операций с выигрышами.

Доступ в VIP-ложи на ключевые спортивные события.

Персональный трансфер — организация поездок на мероприятия премиум-класса.

Участие в закрытых событиях — клубные встречи, общение с амбассадорами и спортсменами.

Личное сопровождение — помощь персонального менеджера по всем вопросам ставок.

Приглашения на культурные события — закрытые премьеры, частные показы, VIP-мероприятия.

Бронирование и организация вечеров в лучших ресторанах.

Клуб подстраивается под интересы каждого клиента. Участие в «Империоне» подчеркивает уровень и доверие букмекера.