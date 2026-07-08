БК Лига Ставок: промокод на фрибет 3000 рублей за ставки на Esports World Cup 2026

Чтобы претендовать на награду, клиенту понадобится пройти несколько шагов:

1. Создать аккаунт в БК (или войти в уже существующий).

2. Ввести промокод WINEWC.

3. Оформить пари с основного баланса на любое противостояние Esports World Cup 2026 по Dota 2.

Букмекером принимаются ординары и экспрессы от 3000 рублей, коэффициент — от 2.00. Ставка обязательно должна быть выигрышной. Каждый игровой день награду в 3000 рублей получают 55 клиентов, первыми выполнившими условия конкурса. Зачисление бонуса происходит на следующие сутки, не позднее 18:00 по МСК.