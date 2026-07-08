БК Лига Ставок: промокод на фрибет 3000 рублей за ставки на Esports World Cup 2026

Партнерский проект
Компания «Лига Ставок» предлагает промокод WINEWC в честь старта Esports World Cup 2026 по Dota 2. Активировав его и оформив выигрышное пари от 3000 рублей, пользователь попадает в число претендентов на фрибет в размере 3000 рублей. Рассчитывать на приз смогут только 55 самых быстрых бетторов в течение каждого игрового дня.
Чтобы претендовать на награду, клиенту понадобится пройти несколько шагов:
1. Создать аккаунт в БК (или войти в уже существующий).
2. Ввести промокод WINEWC.
3. Оформить пари с основного баланса на любое противостояние Esports World Cup 2026 по Dota 2.
Букмекером принимаются ординары и экспрессы от 3000 рублей, коэффициент — от 2.00. Ставка обязательно должна быть выигрышной. Каждый игровой день награду в 3000 рублей получают 55 клиентов, первыми выполнившими условия конкурса. Зачисление бонуса происходит на следующие сутки, не позднее 18:00 по МСК.
Использовать фрибет нужно ординаром с коэффициентом до 4.00. На оформление ставки беттору дается 1 неделя.
Ниже вы найдете всю необходимую информацию по акции.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Стоит учитывать, что участник может получить не более 1 фрибета за сутки. Победители определяются по времени официального расчета пари.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупный общий призовой фонд акции
|➖ Победителями становятся только 55 человек в сутки
|➕ Подходят разные форматы пари
Крупный киберспортивный ивент в Париже уже стартовал. «Лига Ставок» решила поддержать интерес аудитории заметным бонусным предложением. У бетторов есть возможность бороться за фрибеты каждый день на протяжении всего турнира. Главное — действовать быстро и внимательно следить за расписанием игр.