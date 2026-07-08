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БК Лига Ставок: промокод на фрибет 3000 рублей за ставки на Esports World Cup 2026

Обновлено:
3000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Отличный вариант для ценителей киберспорта!

Полное содержание

  • Как получить фрибет за ставки на киберспорт от Liga Stavok на 3000 рублей
  • Как отыграть фрибет от Лиги Ставок на 3000 рублей за ставки на EWC-2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 3000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Компания «Лига Ставок» предлагает промокод WINEWC в честь старта Esports World Cup 2026 по Dota 2. Активировав его и оформив выигрышное пари от 3000 рублей, пользователь попадает в число претендентов на фрибет в размере 3000 рублей. Рассчитывать на приз смогут только 55 самых быстрых бетторов в течение каждого игрового дня.

Как получить фрибет за ставки на киберспорт от Liga Stavok на 3000 рублей

Чтобы претендовать на награду, клиенту понадобится пройти несколько шагов:

1. Создать аккаунт в БК (или войти в уже существующий).

2. Ввести промокод WINEWC.

3. Оформить пари с основного баланса на любое противостояние Esports World Cup 2026 по Dota 2.

Букмекером принимаются ординары и экспрессы от 3000 рублей, коэффициент — от 2.00. Ставка обязательно должна быть выигрышной. Каждый игровой день награду в 3000 рублей получают 55 клиентов, первыми выполнившими условия конкурса. Зачисление бонуса происходит на следующие сутки, не позднее 18:00 по МСК. 

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок на 3000 рублей за ставки на EWC-2026

Использовать фрибет нужно ординаром с коэффициентом до 4.00. На оформление ставки беттору дается 1 неделя.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 3000 рублей от Лиги Ставок

Ниже вы найдете всю необходимую информацию по акции.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Стоит учитывать, что участник может получить не более 1 фрибета за сутки. Победители определяются по времени официального расчета пари.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Крупный общий призовой фонд акции➖ Победителями становятся только 55 человек в сутки
➕ Подходят разные форматы пари 

Заключение

Крупный киберспортивный ивент в Париже уже стартовал. «Лига Ставок» решила поддержать интерес аудитории заметным бонусным предложением. У бетторов есть возможность бороться за фрибеты каждый день на протяжении всего турнира. Главное — действовать быстро и внимательно следить за расписанием игр.

Валентин Васильев

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