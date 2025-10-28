Большой теннис от БК Лига Ставок: фрибеты до 200 000 рублей

Чтобы стать участником турнира, сделайте следующие:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Лига Ставок» (только для новых игроков).

2. Найдите раздел «Турниры» и активируйте предложение «Большой теннис».

3. Совершайте ставки на теннисные встречи от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.25.

4. Набирайте баллы и поднимайтесь в турнирной таблице.

Сумма очков равна чистому выигрышу по ставке. Победитель турнира получит фрибет 200 000 рублей. Всего призерами промоакции станут 1000 участников.

Бустер — это множитель, который увеличивает количество баллов за победное пари. Чем выше коэффициент ставки, тем мощнее буст применяется.

Коэффициент Буст От 3.00 х1.25 От 5.00 х1.50 От 7.00 х2.00 От 10.00 х2.5

Окончательное распределение бонусов состоится 17 ноября 2025-го.