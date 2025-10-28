Большой теннис от БК Лига Ставок: фрибеты до 200 000 рублей

Партнерский проект
Промо «Большой теннис» от БК «Лига Ставок» позволяет бетторам побороться за фрибеты из призового фонда в 2 000 000 рублей. Участие доступно только через мобильное приложение. От игроков требуется делать ставки на теннис и накапливать очки для попадания в Топ-1000.
Чтобы стать участником турнира, сделайте следующие:
1. Зарегистрируйтесь в БК «Лига Ставок» (только для новых игроков).
2. Найдите раздел «Турниры» и активируйте предложение «Большой теннис».
3. Совершайте ставки на теннисные встречи от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.25.
4. Набирайте баллы и поднимайтесь в турнирной таблице.
Сумма очков равна чистому выигрышу по ставке. Победитель турнира получит фрибет 200 000 рублей. Всего призерами промоакции станут 1000 участников.
Бустер — это множитель, который увеличивает количество баллов за победное пари. Чем выше коэффициент ставки, тем мощнее буст применяется.
Коэффициент
Буст
От 3.00
х1.25
От 5.00
х1.50
От 7.00
х2.00
От 10.00
х2.5
Окончательное распределение бонусов состоится 17 ноября 2025-го.
У игрока есть 7 дней, чтобы проставить фрибет. Он применим исключительно для ординаров, коэффициенты БК не ограничила.
Вся важная информация о нюансах турнира сведена в данном блоке.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.11.2025 (12:00 МСК)
Фрибеты поступят на счет в течение 5 дней после публикации итогов.
Плюсы
Минусы
|➕ Большой призовой фонд — 2 000 000 ₽
|➖ Баллы начисляются только за успешные пари
|➕ Возможность умножать очки за ставки с высокими кэфами
До того, как теннисный сезон уйдет на паузу, «Лига Ставок» разыгрывает внушительный фонд фрибетов. Победа зависит от чистого выигрыша клиента. Увеличить очки в зачете помогают бустеры. В промоакции по большому теннису приветствуется смелость и ставки на высокие кэфы.