26 ноября 15:05
БК Лига Ставок
logo

Турнир CS StarLadder от Лиги Ставок: до 25 000 рублей за пари на киберспорт

25000 ₽
Бонус
17 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Мини-турнир с достойными призами!

Букмекер «Лига Ставок» проводит тематическую акцию для фанатов CS2. Пользователи соревнуются за призовой пул в 250 000 рублей. Главным вознаграждением выступает фрибет на 25 000 рублей. Чтобы претендовать на награду, нужно активировать участие и заключать ставки на StarLadder Budapest Major 2025.

Как получить фрибет в турнире CS StarLadder от Лиги Ставок до 25 000 рублей

Свернуть

Игроку предстоит выполнить ряд последовательных действий:

1. Создайте аккаунт в БК Liga Stavok.

2. Активируйте участие в турнире CS StarLadder в мобильном приложении.

3. Ставьте на матчи и собирайте очки.

Принимаются ординары и экспрессы. Минимальная сумма каждого пари — от 100 рублей. Коэффициент — 1.25 и выше. 

Таблица формируется исходя из чистого выигрыша игрока. В турнире «Лиги Ставок» действует система усиления. Чем выше коэффициент выбранной ставки, тем больше множитель и итоговый прирост рейтинга.

Размер кэфа

Буст

3.00

1,25

5.00

1,50

7.00

2,00

10.00

2,50

Турнир включает в себя 250 призовых слотов. Максимальная сумма возможного поощрения составляет 25 000 рублей фрибетом.

Как отыграть фрибет Лиги Ставок до 25 000 рублей за ставки на StarLadder Budapest Major 2025

Свернуть

БК предоставляет фрибет сроком на 7 дней, по истечении которых воспользоваться им невозможно. Бонус подходит только для одиночных пари. «Лига Ставок» не вводит ограничений на коэффициенты.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Полный перечень правил можно увидеть в следующей таблице.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.12.2025 (12:00 МСК)

Подобные предложения у «Лиги Ставок» действуют не только в киберспорте, но и в баскетболе, хоккее и настольном теннисе.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Большой призовой пул и фрибеты до 25 000 ₽➖ Фрибет нельзя ставить на экспрессы
➕ Прозрачная система начисления баллов 

Заключение

Свернуть

Яркое предложение для фанатов CS2. Даже если вы новичок в ставках, здесь есть возможность прокачать рейтинг и побороться за фрибет. Чем больше рискуете, тем выше множитель и шанс получить топовые позиции. 

Валентин Васильев

