Турнир CS StarLadder от Лиги Ставок: до 25 000 рублей за пари на киберспорт

Партнерский проект
Букмекер «Лига Ставок» проводит тематическую акцию для фанатов CS2. Пользователи соревнуются за призовой пул в 250 000 рублей. Главным вознаграждением выступает фрибет на 25 000 рублей. Чтобы претендовать на награду, нужно активировать участие и заключать ставки на StarLadder Budapest Major 2025.
Игроку предстоит выполнить ряд последовательных действий:
1. Создайте аккаунт в БК Liga Stavok.
2. Активируйте участие в турнире CS StarLadder в мобильном приложении.
3. Ставьте на матчи и собирайте очки.
Принимаются ординары и экспрессы. Минимальная сумма каждого пари — от 100 рублей. Коэффициент — 1.25 и выше.
Таблица формируется исходя из чистого выигрыша игрока. В турнире «Лиги Ставок» действует система усиления. Чем выше коэффициент выбранной ставки, тем больше множитель и итоговый прирост рейтинга.
Размер кэфа
Буст
3.00
1,25
5.00
1,50
7.00
2,00
10.00
2,50
Турнир включает в себя 250 призовых слотов. Максимальная сумма возможного поощрения составляет 25 000 рублей фрибетом.
БК предоставляет фрибет сроком на 7 дней, по истечении которых воспользоваться им невозможно. Бонус подходит только для одиночных пари. «Лига Ставок» не вводит ограничений на коэффициенты.
Полный перечень правил можно увидеть в следующей таблице.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.12.2025 (12:00 МСК)
Подобные предложения у «Лиги Ставок» действуют не только в киберспорте, но и в баскетболе, хоккее и настольном теннисе.
Плюсы
Минусы
|➕ Большой призовой пул и фрибеты до 25 000 ₽
|➖ Фрибет нельзя ставить на экспрессы
|➕ Прозрачная система начисления баллов
Яркое предложение для фанатов CS2. Даже если вы новичок в ставках, здесь есть возможность прокачать рейтинг и побороться за фрибет. Чем больше рискуете, тем выше множитель и шанс получить топовые позиции.