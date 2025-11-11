Турнир Настольный теннис от Лиги Ставок: до 100 000 рублей за пари на пинг-понг

Партнерский проект
«Лига Ставок» сформировала призовой фонд в 1 000 000 рублей фрибетами и разыграет его в турнире «Настольный теннис». Призовых мест всего 500. Размер награды каждого участника зависит от итоговой позиции в турнирной таблице. Победитель получит 100 000 рублей.
БК сформировала максимально лояльные требования к участникам. От бетторов нужны:
1. Создание аккаунта в «Лиге Ставок».
2. Подтверждение участия в турнире на странице промоакции.
3. Заключение квалификационных пари.
Компания засчитывает множественные и одиночные ставки на настольный теннис. Минимальный кэф — 1.25, сумма — 100 рублей. Экспрессы засчитываются, если в купоне представлен хоть один исход по настольному теннису с коэффициентом от 1.25.
Набранные турнирные очки равны чистому выигрышу. Поэтому засчитываются даже кешауты, если сумма выкупа превышает начальный размер пари. Букмекер сформировал систему бустов — дополнительных множителей за увеличенный коэффициент.
Коэффициент
Бустер
От 3.00
1,25
От 5.00
1,5
От 7.00
2
От 10.00
2,5
Положение бетторов в турнирной таблице определяется в реальном времени. Игрок получит фрибет, если войдет в топ-500.
Место
Номинал фрибета
1
100 000 ₽
2
70 000 ₽
3
50 000 ₽
4
30 000 ₽
5
25 000 ₽
6
20 000 ₽
7
15 000 ₽
8
12 000 ₽
9
10 000 ₽
10
8000 ₽
11-25
5000 ₽
26-50
3400 ₽
51-100
2500 ₽
101-200
1500 ₽
201-350
1000 ₽
351-500
500 ₽
Выигранный фрибет выдается на 7 дней. Его разрешено использовать только одиночной ставкой. Однако букмекерская контора не ограничивает диапазон кэфов. При желании пользователи могут поставить бонус даже на исходы от 1.01.
Подробные требования использования и начисления фрибета собраны ниже.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.11.2025 (12:00 МСК)
Распределение призового фонда произойдет до 18:00 МСК последнего дня акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Лояльные условия квалификационных пари
|➖ Возможен отыгрыш только на ординарах
|➕ Нет ограничений по коэффициентам отыгрыша
|➖ Призовой фонд распределят между игроками из топ-500
|➕ Существует дополнительный множитель очков до 2,5
Для победы в турнире от игрока требуется умение прогнозировать. Наличие бустера увеличивает шансы для тех, кто показывает достойные результаты на ставках с повышенными коэффициентами.