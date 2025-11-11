Турнир Настольный теннис от Лиги Ставок: до 100 000 рублей за пари на пинг-понг

Ведомости
Турнир для любителей динамичной игры!

«Лига Ставок» сформировала призовой фонд в 1 000 000 рублей фрибетами и разыграет его в турнире «Настольный теннис». Призовых мест всего 500. Размер награды каждого участника зависит от итоговой позиции в турнирной таблице. Победитель получит 100 000 рублей.

Как получить фрибет в турнире Настольный теннис от Лиги Ставок до 100 000 рублей

Свернуть

БК сформировала максимально лояльные требования к участникам. От бетторов нужны:

1. Создание аккаунта в «Лиге Ставок».

2. Подтверждение участия в турнире на странице промоакции.

3. Заключение квалификационных пари.

Компания засчитывает множественные и одиночные ставки на настольный теннис. Минимальный кэф — 1.25, сумма — 100 рублей. Экспрессы засчитываются, если в купоне представлен хоть один исход по настольному теннису с коэффициентом от 1.25.

Набранные турнирные очки равны чистому выигрышу. Поэтому засчитываются даже кешауты, если сумма выкупа превышает начальный размер пари. Букмекер сформировал систему бустов — дополнительных множителей за увеличенный коэффициент. 

Коэффициент

Бустер

От 3.00

1,25

От 5.00

1,5

От 7.00

2

От 10.00

2,5

Положение бетторов в турнирной таблице определяется в реальном времени. Игрок получит фрибет, если войдет в топ-500. 

Место

Номинал фрибета

1

100 000 ₽

2

70 000 ₽

3

50 000 ₽

4

30 000 ₽

5

25 000 ₽

6

20 000 ₽

7

15 000 ₽

8

12 000 ₽

9

10 000 ₽

10

8000 ₽

11-25

5000 ₽

26-50

3400 ₽

51-100

2500 ₽

101-200

1500 ₽

201-350

1000 ₽

351-500

500 ₽

Как отыграть фрибет за турнир Настольный теннис в Лиге Ставок до 100 000 рублей

Свернуть

Выигранный фрибет выдается на 7 дней. Его разрешено использовать только одиночной ставкой. Однако букмекерская контора не ограничивает диапазон кэфов. При желании пользователи могут поставить бонус даже на исходы от 1.01. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Свернуть

Подробные требования использования и начисления фрибета собраны ниже.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.11.2025 (12:00 МСК)

Распределение призового фонда произойдет до 18:00 МСК последнего дня акции. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Лояльные условия квалификационных пари➖ Возможен отыгрыш только на ординарах
➕ Нет ограничений по коэффициентам отыгрыша➖ Призовой фонд распределят между игроками из топ-500
➕ Существует дополнительный множитель очков до 2,5 

Заключение

Свернуть

Для победы в турнире от игрока требуется умение прогнозировать. Наличие бустера увеличивает шансы для тех, кто показывает достойные результаты на ставках с повышенными коэффициентами. 

Валентин Васильев

