Турнир Настольный теннис от Лиги Ставок: до 100 000 рублей за пари на пинг-понг

БК сформировала максимально лояльные требования к участникам. От бетторов нужны:

1. Создание аккаунта в «Лиге Ставок».

2. Подтверждение участия в турнире на странице промоакции.

3. Заключение квалификационных пари.

Компания засчитывает множественные и одиночные ставки на настольный теннис. Минимальный кэф — 1.25, сумма — 100 рублей. Экспрессы засчитываются, если в купоне представлен хоть один исход по настольному теннису с коэффициентом от 1.25.

Набранные турнирные очки равны чистому выигрышу. Поэтому засчитываются даже кешауты, если сумма выкупа превышает начальный размер пари. Букмекер сформировал систему бустов — дополнительных множителей за увеличенный коэффициент.

Коэффициент Бустер От 3.00 1,25 От 5.00 1,5 От 7.00 2 От 10.00 2,5

Положение бетторов в турнирной таблице определяется в реальном времени. Игрок получит фрибет, если войдет в топ-500.