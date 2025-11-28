БК Лига Ставок: фрибеты до 2500 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В Telegram-канале БК «Лига Ставок» стартует раздача фрибетов для активных подписчиков. Система выберет 40 участников, которым достанется по 2500 рублей.
Все игроки должны строго соблюдать условия розыгрыша:
1. Создайте аккаунт в БК «Лига Ставок».
2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал.
3. Под соответствующим постом тапните «Участвую».
Бот проведет случайный выбор 40 участников 4 декабря в 15:00. Каждый получит фрибет на 2500 рублей.
Ставка по фрибету принимается на любые коэффициенты. Бонус действителен 7 дней с момента поступления. Использовать фрибет можно только для одиночного пари.
Ознакомьтесь с информацией о розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.12.2025 (15:00 МСК)
БК Liga Stavok предлагает клиентам участвовать сразу в нескольких промотурнирах по баскетболу, хоккею и настольному теннису.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простое участие
|➖ Победителей выбирает бот, выигрыш не гарантирован
|➕ Фрибет без дополнительных условий по депозиту
Розыгрыш выглядит несложным и честным. Присоединиться к акции можно без замысловатых действий. Возможность забрать бездепозитный бонус будет интересной и новичкам, и опытным игрокам.