28 ноября
БК Лига Ставок: фрибеты до 2500 рублей за подписку на Telegram-канал

2500 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Участие занимает всего несколько секунд!

В Telegram-канале БК «Лига Ставок» стартует раздача фрибетов для активных подписчиков. Система выберет 40 участников, которым достанется по 2500 рублей.

Как получить бонус БК Лига Ставок до 2500 рублей за подписку на тг-канал

Свернуть

Все игроки должны строго соблюдать условия розыгрыша:

1. Создайте аккаунт в БК «Лига Ставок».

2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал.

3. Под соответствующим постом тапните «Участвую».

Бот проведет случайный выбор 40 участников 4 декабря в 15:00. Каждый получит фрибет на 2500 рублей.

Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 2500 рублей за участие в розыгрыше

Свернуть

Ставка по фрибету принимается на любые коэффициенты. Бонус действителен 7 дней с момента поступления. Использовать фрибет можно только для одиночного пари.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Ознакомьтесь с информацией о розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

04.12.2025 (15:00 МСК)

БК Liga Stavok предлагает клиентам участвовать сразу в нескольких промотурнирах по баскетболу, хоккею и настольному теннису.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Простое участие➖ Победителей выбирает бот, выигрыш не гарантирован
➕ Фрибет без дополнительных условий по депозиту 

Заключение

Свернуть

Розыгрыш выглядит несложным и честным. Присоединиться к акции можно без замысловатых действий. Возможность забрать бездепозитный бонус будет интересной и новичкам, и опытным игрокам.

Валентин Васильев

