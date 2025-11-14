Турнир Club от Лиги Ставок: до 200 000 рублей за ставки на спорт для игроков со статусом Club

Чтобы претендовать на бонусы в рамках промоакции, беттору необходимо:

1. Перейти на страницу турнира Club.

2. Согласиться с участием.

3. Делать ставки по условиям акции.

В зачет попадают все ординары и экспрессы с кэфом от 1.25. Минимальная сумма пари — 100 рублей. В экспрессе минимум у одного исхода должен быть коэффициент 1.25.

Контора не ограничивает виды спорта или рынки. Можно ставить даже на события из быстрых игр.

Каждый победитель заберет один приз. Размер выданного фрибета зависит от занятой по итогам конкурса позиции.

Место Фрибет 1 200 000 ₽ 2 100 000 ₽ 3 65 000 ₽ 4 50 000 ₽ 5 40 000 ₽ 6 30 000 ₽ … … 501-700 1000 ₽

Правила акции не предусматривают никаких бустеров для начисленных очков.