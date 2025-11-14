Ведомости
14 ноября
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Турнир Club от Лиги Ставок: до 200 000 рублей за ставки на спорт для игроков со статусом Club

200000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Новый турнир от «Лиги Ставок» за оборот для игроков со статусом Club

Представленный турнир от «Лиги Ставок» — это возможность получить дополнительный фрибет за оборот. Букмекерская компания сформировала призовой фонд в 2 000 000 рублей и распределит его между клиентами ВИП-уровня со статусом Club. Фрибеты получат бетторы из топ-700. Победитель заберет 200 000. 

Как получить фрибет в турнире Club от Лиги Ставок до 200 000 рублей

Свернуть

Чтобы претендовать на бонусы в рамках промоакции, беттору необходимо:

1. Перейти на страницу турнира Club.

2. Согласиться с участием.

3. Делать ставки по условиям акции.

В зачет попадают все ординары и экспрессы с кэфом от 1.25. Минимальная сумма пари — 100 рублей. В экспрессе минимум у одного исхода должен быть коэффициент 1.25.

Контора не ограничивает виды спорта или рынки. Можно ставить даже на события из быстрых игр. 

Каждый победитель заберет один приз. Размер выданного фрибета зависит от занятой по итогам конкурса позиции.

Место 

Фрибет

1

200 000 ₽

2

100 000 ₽

3

65 000 ₽

4

50 000 ₽

5

40 000 ₽

6

30 000 ₽

501-700

1000 ₽

Правила акции не предусматривают никаких бустеров для начисленных очков.

Как отыграть фрибет за турнир Club в Лиге Ставок до 200 000 рублей

Свернуть

Фрибет выдается на 7 суток. За это время его нужно поставить ординаром с любым коэффициентом. Бонус неделимый, дробить подарок на несколько пари нельзя. Неиспользованные фрибеты аннулируются без возможности восстановления. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Свернуть

Условия турнирного фрибета сведены ниже.

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

25.11.2025 (12:00 МСК)

В 12:00 МСК 25 ноября букмекерская контора завершит акцию. Победители получат бонусы в течение 6 часов после окончания турнира.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибеты выдаются игрокам из топ-700➖ Единственным вариантом отыгрыша стал ординар
➕ Фрибет можно ставить на любой коэффициент➖ Только для игроков со статусом Club

Заключение

Свернуть

Турнир Club больше всего подходит игрокам с внушительным балансом. Именно они могут побороться за первое место и главный приз соревнования. Однако к акции стоит присмотреться и обычным бетторам. Попасть в топ-700 вполне по силам каждому пользователю. 

Валентин Васильев

