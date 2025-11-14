Турнир Club от Лиги Ставок: до 200 000 рублей за ставки на спорт для игроков со статусом Club

Партнерский проект
Представленный турнир от «Лиги Ставок» — это возможность получить дополнительный фрибет за оборот. Букмекерская компания сформировала призовой фонд в 2 000 000 рублей и распределит его между клиентами ВИП-уровня со статусом Club. Фрибеты получат бетторы из топ-700. Победитель заберет 200 000.
Чтобы претендовать на бонусы в рамках промоакции, беттору необходимо:
1. Перейти на страницу турнира Club.
2. Согласиться с участием.
3. Делать ставки по условиям акции.
В зачет попадают все ординары и экспрессы с кэфом от 1.25. Минимальная сумма пари — 100 рублей. В экспрессе минимум у одного исхода должен быть коэффициент 1.25.
Контора не ограничивает виды спорта или рынки. Можно ставить даже на события из быстрых игр.
Каждый победитель заберет один приз. Размер выданного фрибета зависит от занятой по итогам конкурса позиции.
Место
Фрибет
1
200 000 ₽
2
100 000 ₽
3
65 000 ₽
4
50 000 ₽
5
40 000 ₽
6
30 000 ₽
…
…
501-700
1000 ₽
Правила акции не предусматривают никаких бустеров для начисленных очков.
Фрибет выдается на 7 суток. За это время его нужно поставить ординаром с любым коэффициентом. Бонус неделимый, дробить подарок на несколько пари нельзя. Неиспользованные фрибеты аннулируются без возможности восстановления.
Условия турнирного фрибета сведены ниже.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.11.2025 (12:00 МСК)
В 12:00 МСК 25 ноября букмекерская контора завершит акцию. Победители получат бонусы в течение 6 часов после окончания турнира.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты выдаются игрокам из топ-700
|➖ Единственным вариантом отыгрыша стал ординар
|➕ Фрибет можно ставить на любой коэффициент
|➖ Только для игроков со статусом Club
Турнир Club больше всего подходит игрокам с внушительным балансом. Именно они могут побороться за первое место и главный приз соревнования. Однако к акции стоит присмотреться и обычным бетторам. Попасть в топ-700 вполне по силам каждому пользователю.