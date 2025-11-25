Lucky Team от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей и мерч за ставки на спорт

Чтобы претендовать на бонус, пользователю нужно:

1. Авторизоваться в приложении букмекера.

2. Нажать на кнопку «Участвовать» в разделе турниров.

3. Оформлять квалификационные ординары и экспрессы.

Пари в рамках турнира принимаются на востребованные дисциплины: баскетбол, UFC, футбол, киберспорт, Формула-1, хоккей, большой и настольный теннис, единоборства. Минимальная сумма ставки — 100 рублей, кэф — от 1.10. Очки в рейтинге начисляются только за успешные пари и равны чистому выигрышу.

Для ускоренного продвижения в турнирной таблице доступны бустеры — специальные множители очков за ставки с высокими кэфами. Например, коэффициент от 3.00 умножает очки на 1.25, от 5.00 — на 1.5, от 7.00 — на 2, от 10.00 — на 2.5.

Всего в турнире Lucky Team разыгрываются 50 призовых мест. Главный победитель получает фрибет 50 000 рублей и фирменный комплект одежды. Остальным призерам достанутся ценные награды в зависимости от позиции в рейтинге.