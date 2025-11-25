Lucky Team от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей и мерч за ставки на спорт

Партнерский проект
Клиенты «Лиги Ставок» могут присоединиться к турниру Lucky Team и побороться за призовой фонд в 1 000 000 рублей и уникальную фирменную одежду. Для этого достаточно открыть мобильное приложение, подключиться к соревнованию и делать квалификационные ставки.
Чтобы претендовать на бонус, пользователю нужно:
1. Авторизоваться в приложении букмекера.
2. Нажать на кнопку «Участвовать» в разделе турниров.
3. Оформлять квалификационные ординары и экспрессы.
Пари в рамках турнира принимаются на востребованные дисциплины: баскетбол, UFC, футбол, киберспорт, Формула-1, хоккей, большой и настольный теннис, единоборства. Минимальная сумма ставки — 100 рублей, кэф — от 1.10. Очки в рейтинге начисляются только за успешные пари и равны чистому выигрышу.
Для ускоренного продвижения в турнирной таблице доступны бустеры — специальные множители очков за ставки с высокими кэфами. Например, коэффициент от 3.00 умножает очки на 1.25, от 5.00 — на 1.5, от 7.00 — на 2, от 10.00 — на 2.5.
Всего в турнире Lucky Team разыгрываются 50 призовых мест. Главный победитель получает фрибет 50 000 рублей и фирменный комплект одежды. Остальным призерам достанутся ценные награды в зависимости от позиции в рейтинге.
Выигранный фрибет можно использовать только на ординар в течение 7 дней после зачисления. Игрок вправе выбирать ставки с любыми коэффициентами без ограничений со стороны букмекера.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.12.2025 (12:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Общая сумма фрибетов достигает 1 000 000 ₽
|➖ Участие в турнире возможно только с помощью приложения для смартфонов
|➕ Редкий мерч для лидеров рейтинга
Участников ждут внушительные бонусы и брендированная одежда, что наверняка заинтересует любителей ставок. Понятные условия и невысокие коэффициенты делают промо доступным для всех клиентов, включая новичков.