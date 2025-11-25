Ведомости
Lucky Team от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей и мерч за ставки на спорт

Забирайте долю призового фонда!

Клиенты «Лиги Ставок» могут присоединиться к турниру Lucky Team и побороться за призовой фонд в 1 000 000 рублей и уникальную фирменную одежду. Для этого достаточно открыть мобильное приложение, подключиться к соревнованию и делать квалификационные ставки.

Как получить фрибет в турнире Lucky Team от Лиги Ставок до 50 000 рублей

Чтобы претендовать на бонус, пользователю нужно:

1. Авторизоваться в приложении букмекера.

2. Нажать на кнопку «Участвовать» в разделе турниров.

3. Оформлять квалификационные ординары и экспрессы.

Пари в рамках турнира принимаются на востребованные дисциплины: баскетбол, UFC, футбол, киберспорт, Формула-1, хоккей, большой и настольный теннис, единоборства. Минимальная сумма ставки — 100 рублей, кэф — от 1.10. Очки в рейтинге начисляются только за успешные пари и равны чистому выигрышу.

Для ускоренного продвижения в турнирной таблице доступны бустеры — специальные множители очков за ставки с высокими кэфами. Например, коэффициент от 3.00 умножает очки на 1.25, от 5.00 — на 1.5, от 7.00 — на 2, от 10.00 — на 2.5.

Всего в турнире Lucky Team разыгрываются 50 призовых мест. Главный победитель получает фрибет 50 000 рублей и фирменный комплект одежды. Остальным призерам достанутся ценные награды в зависимости от позиции в рейтинге.

Как отыграть фрибет за турнир Lucky Team в Лиге Ставок до 50 000 рублей

Выигранный фрибет можно использовать только на ординар в течение 7 дней после зачисления. Игрок вправе выбирать ставки с любыми коэффициентами без ограничений со стороны букмекера.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 от Лиги Ставок

Все детали участия изложены ниже.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.12.2025 (12:00 МСК)

Liga Stavok проводит турнир по пари на пинг‑понг, главный приз — фрибет 100 000 рублей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Общая сумма фрибетов достигает 1 000 000 ₽➖ Участие в турнире возможно только с помощью приложения для смартфонов
➕ Редкий мерч для лидеров рейтинга 

Заключение

Участников ждут внушительные бонусы и брендированная одежда, что наверняка заинтересует любителей ставок. Понятные условия и невысокие коэффициенты делают промо доступным для всех клиентов, включая новичков.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
