Турнир Silver от Лиги Ставок: до 500 000 рублей за ставки на спорт для игроков со статусом Silver

Чтобы претендовать на призы, игроку со статусом Silver следует:

1. Перейти на страницу акции

2. Согласиться с участием.

3. Делать ставки на исходы с коэффициентом от 1.25.

Букмекер засчитывает ординары и экспрессы. Однако множественная ставка попадет в зачет акции, если хоть одно событие в купоне будет иметь коэффициент от 1.25. Минимальная сумма — 100 рублей.

В турнире засчитывают только оборот пользователя. Топ-лучших обновляется в режиме реального времени, 150 победителей заберут фрибеты от 2000 до 500 000 рублей.