Турнир Silver от Лиги Ставок: до 500 000 рублей за ставки на спорт для игроков со статусом Silver

Партнерский проект
«Лига Ставок» запустила турнир Silver для игроков с соответствующим ВИП-статусом и планирует разыграть призовой фонд в 2 000 000 рублей. Победителя ждет огромный фрибет на 500 000. Также призы получат пользователи из топ-150. Позиция беттора зависит от объема поставленных денег в период акции.
Чтобы претендовать на призы, игроку со статусом Silver следует:
1. Перейти на страницу акции
2. Согласиться с участием.
3. Делать ставки на исходы с коэффициентом от 1.25.
Букмекер засчитывает ординары и экспрессы. Однако множественная ставка попадет в зачет акции, если хоть одно событие в купоне будет иметь коэффициент от 1.25. Минимальная сумма — 100 рублей.
В турнире засчитывают только оборот пользователя. Топ-лучших обновляется в режиме реального времени, 150 победителей заберут фрибеты от 2000 до 500 000 рублей.
Место
Фрибет
1
500 000 ₽
2
300 000 ₽
3
225 000 ₽
4
175 000 ₽
5
125 000 ₽
6
100 000 ₽
…
…
71-150
2000 ₽
Игрок сможет воспользоваться выигранным бонусом в течение 7 суток после его получения. Букмекерская контора предлагает стандартные правила отыгрыша. Фрибет можно поставить только ординаром, но на любые коэффициенты.
Оценим особенности промоакции далее.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.11.2025 (12:00 МСК)
Начисление фрибетов произойдет в последний день акции до 18:00 МСК. Если вы не получите бонус за призовое место после указанного срока, обратитесь в поддержку «Лиги Ставок».
Плюсы
Минусы
|➕ Огромный номинал бонуса
|➖ Высокая конкуренция
|➕ Простые условия отыгрыша
|➖ Только для статуса Silver
Турнир Silver от «Лиги Ставок» в большей степени ориентирован на игроков ВИП-уровня. Букмекерская контора сформировала большой фонд и выдает крупные призы, но попасть в топ-150 тяжело. Для большинства обычных бетторов эта задача фактически непосильна.