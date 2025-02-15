Барселона - Райо Вальекано, 17 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

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24-й тур испанской Ла Лиги финиширует в понедельник, 17 февраля. В гости к «Барселоне» едет «Райо Вальекано». Легкой жизни у одного из фаворитов сезона точно не предвидится. Изучаем линии букмекеров на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона»
17.02.2025, Пн
23:00 МСК
«Райо Вальекано» (Мадрид)
|П1 - 1.21
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 24-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|29
|10
|7
|129-40
|«Райо Вальекано»
|7
|10
|29
|40-129
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2025
|«Севилья»
1:4
«Барселона»
Примера
|06.02.2025
|«Валенсия»
0:5
«Барселона»
Кубок Испании
|02.02.2025
|«Барселона»
1:0
«Алавес»
Примера
|29.01.2025
|«Барселона»
2:2
«Аталанта»
Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Барселона»
7:1
«Валенсия»
Примера
Последние пять матчей «Райо Вальекано»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Райо Вальекано»
1:0
«Вальядолид»
Примера
|31.01.2025
|«Леганес»
0:1
«Райо Вальекано»
Примера
|26.01.2025
|«Райо Вальекано»
2:1
«Жирона»
Примера
|19.01.2025
|«Осасуна»
1:1
«Райо Вальекано»
Примера
|16.01.2025
|«Реал Сосьедад»
3:1
«Райо Вальекано»
Кубок Испании
Перед началом 24-го тура «Барса» на два очка отставала от «Реала» и на одно - от «Атлетико». «Райо» занимает шестую позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|23
|15
|5
|3
|51-22
|50
|2. Атлетико
|23
|14
|7
|2
|38-15
|49
|3. Барселона
|23
|15
|3
|5
|64-25
|48
|4. Атлетик
|23
|12
|8
|3
|36-20
|44
|5. Вильярреал
|23
|11
|7
|5
|46-34
|40
|6. Райо Вальекано
|23
|9
|8
|6
|27-24
|35
|7. Реал Сосьедад
|23
|9
|4
|10
|20-20
|31
|8. Жирона
|23
|9
|4
|10
|31-33
|31
|9. Осасуна
|23
|7
|10
|6
|28-32
|31
|10. Мальорка
|23
|9
|4
|10
|20-29
|31
|11. Бетис
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|12. Севилья
|23
|7
|7
|9
|25-34
|28
|13. Сельта
|23
|8
|4
|11
|34-37
|28
|14. Хетафе
|23
|6
|9
|8
|18-17
|27
|15. Лас-Пальмас
|23
|6
|5
|12
|28-38
|23
|16. Эспаньол
|23
|6
|5
|12
|22-35
|23
|17. Леганес
|23
|5
|8
|10
|19-32
|23
|18. Валенсия
|23
|5
|7
|11
|24-37
|22
|19. Алавес
|23
|5
|6
|12
|25-35
|21
|20. Вальядолид
|23
|4
|3
|16
|15-48
|15
Третий по статусу клуб Мадрида как-то незаметно переродился из вечного аутсайдера в крепкого середняка. Еще в прошлом сезоне «Райо» традиционно сражался за сохранение места в первом дивизионе, а в этом вдруг устремился к вершинам. Сегодня это уже претендент на зону УЕФА. В Лигу чемпионов команде, конечно, не пробиться, а в еврокубок попроще - реально. Три победы подряд подняли команду Иньяки Переса на шестую позицию в таблице, а это - выход в Лигу конференций. Естественно, мадридца постараются удержать занятую высоту.
А «Барселона» смотрит только вверх. Выше нее в таблице сразу два столичных топа - «Реал» с «Атлетико», и обоих каталонцы надеются обойти. Шансы на титул у сине-гранатовых хорошие, игра - обнадеживающая. В феврале команда Ханси Флика только выигрывает. За три последних матча «Барса» забила 10 мячей. Половину из них получила «Валенсия», четыре - традиционно крепкая «Севилья».
Но у «Райо» крепкая оборона - на один пропущенный мяч меньше, чем у соперника. Можно предположить, что гости «припаркуют автобус» в столице Каталонии и как минимум разгрома не допустят. Тем более что у них, в отличие от соперника, вообще нет кадровых потерь.
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В прямом эфире матч в Барселоне покажет телеканал «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|Бесплатно
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Барселона»: Лопес (дисквалификация), Астралага, Араухо, Берналь, Тер Штеген, Кристенсен (все - травмы)
«Райо Вальекано»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Райо Вальекано»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Райо Вальекано»
|Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
|13. Баталья
|Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
|2. Рациу
|Защитник
|Защитник
|5. Мартинес
|24. Лежен
|Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
|16. Мумин
|Защитник
|Защитник
|3. Бальде
|3. Чаварриа
|Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
|6. Сисс
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|17. Лопес
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
|19. де Фрутос
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
|7. Паласон
|Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
|12. Гвардиола
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
|18. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Иньиго Перес
|Главный тренер
Эксперты БК Winline выкатили щедрый коэффициент на победу гостей - 13.50. Вероятность победы «Барселоны» оценили котировкой 1.53. Поставить на ничью можно за 7.55.
Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятный счет в этой паре - 2:0. Такой исход идет в конторах с котировкой около 8.40-8.50.
В прямом эфире матч в Каталонии покажет «Матч ТВ». Бесплатная трансляция также доступна на сайте Sportbox.
В долгосрочных прогнозах поставить на триумф «Барселоны» сейчас можно по котировке 2.70. Ниже коэффициент - 1.80 - только на мадридский «Реал». Замыкает топ-3 фаворитов сезона «Атлетико» (4.20).
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