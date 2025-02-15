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15 февраля 5:36ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона - Райо Вальекано, 17 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

«Реал» и «Атлетико» держат кулаки за земляков
Валентин Васильев

24-й тур испанской Ла Лиги финиширует в понедельник, 17 февраля. В гости к «Барселоне» едет «Райо Вальекано». Легкой жизни у одного из фаворитов сезона точно не предвидится. Изучаем линии букмекеров на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» 

17.02.2025, Пн

23:00 МСК

«Райо Вальекано» (Мадрид)

П1 - 1.21

Х - 7.55

П2 - 13.50

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 24-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис»  (Барселона, Испания)

Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»29107129-40
«Райо Вальекано»7102940-129

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

 09.02.2025 «Севилья»

 1:4

«Барселона» 

Примера

 06.02.2025 «Валенсия»

 0:5

«Барселона» 

Кубок Испании 

02.02.2025«Барселона»

1:0

«Алавес»

Примера

29.01.2025«Барселона»

2:2

«Аталанта»

Лига чемпионов

26.01.2025«Барселона»

7:1

«Валенсия»

Примера

Последние пять матчей «Райо Вальекано»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

 07.02.2025«Райо Вальекано»

 1:0

«Вальядолид»

Примера

31.01.2025«Леганес»

 0:1

«Райо Вальекано»

Примера

26.01.2025«Райо Вальекано»

2:1

«Жирона»

Примера

19.01.2025«Осасуна»

1:1

«Райо Вальекано»

Примера

16.01.2025«Реал Сосьедад»

3:1

«Райо Вальекано»

Кубок Испании

Турнирное положение

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Перед началом 24-го тура «Барса» на два очка отставала от «Реала» и на одно - от «Атлетико». «Райо» занимает шестую позицию.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид23155351-2250
2. Атлетико23147238-1549
3. Барселона23153564-2548
4. Атлетик23128336-2044
5. Вильярреал23117546-3440
6. Райо Вальекано2398627-2435
7. Реал Сосьедад23941020-2031
8. Жирона23941031-3331
9. Осасуна23710628-3231
10. Мальорка23941020-2931
11. Бетис2378827-3129
12. Севилья2377925-3428
13. Сельта23841134-3728
14. Хетафе2369818-1727
15. Лас-Пальмас23651228-3823
16. Эспаньол23651222-3523
17. Леганес23581019-3223
18. Валенсия23571124-3722
19. Алавес23561225-3521
20. Вальядолид23431615-4815

Прогноз на матч

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Третий по статусу клуб Мадрида как-то незаметно переродился из вечного аутсайдера в крепкого середняка. Еще в прошлом сезоне «Райо» традиционно сражался за сохранение места в первом дивизионе, а в этом вдруг устремился к вершинам. Сегодня это уже претендент на зону УЕФА. В Лигу чемпионов команде, конечно, не пробиться, а в еврокубок попроще - реально. Три победы подряд подняли команду Иньяки Переса на шестую позицию в таблице, а это - выход в Лигу конференций. Естественно, мадридца постараются удержать занятую высоту.

А «Барселона» смотрит только вверх. Выше нее в таблице сразу два столичных топа - «Реал» с «Атлетико», и обоих каталонцы надеются обойти. Шансы на титул у сине-гранатовых хорошие, игра - обнадеживающая. В феврале команда Ханси Флика только выигрывает. За три последних матча «Барса» забила 10 мячей. Половину из них получила «Валенсия», четыре - традиционно крепкая  «Севилья».   

Но у «Райо» крепкая оборона - на один пропущенный мяч меньше, чем у соперника. Можно предположить, что гости «припаркуют автобус» в столице Каталонии и как минимум разгрома не допустят. Тем более что у них, в отличие от соперника, вообще нет кадровых потерь.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире матч в Барселоне покажет телеканал «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HDБесплатно
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Барселона»: Лопес (дисквалификация), Астралага, Араухо, Берналь, Тер Штеген, Кристенсен (все - травмы)

«Райо Вальекано»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Райо Вальекано»:

Позиция«Барселона»«Райо Вальекано»Позиция
Вратарь25. Щенсны13. БатальяВратарь
Защитник23. Кунде2. РациуЗащитник
Защитник5. Мартинес24. ЛеженЗащитник
Защитник2. Кубарси16. МуминЗащитник
Защитник3. Бальде3. ЧаварриаЗащитник
Полузащитник8. Педри6. СиссПолузащитник
Полузащитник 21. де Йонг17. ЛопесПолузащитник 
Полузащитник6. Гави19. де ФрутосПолузащитник
Нападающий19. Ямаль7. ПаласонНападающий
Нападающий11. Рафинья12. ГвардиолаНападающий
Нападающий9. Левандовски18. ГарсияНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликИньиго ПересГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК Winline выкатили щедрый коэффициент на победу гостей - 13.50. Вероятность победы «Барселоны» оценили котировкой 1.53. Поставить на ничью можно за 7.55.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Барселона» - «Райо Вальекано»?

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Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятный счет в этой паре - 2:0. Такой исход идет в конторах с котировкой около 8.40-8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Райо Вальекано»?

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В прямом эфире матч в Каталонии покажет «Матч ТВ». Бесплатная трансляция также доступна на сайте Sportbox.

Кто станет чемпионом Испании?

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В долгосрочных прогнозах поставить на триумф «Барселоны» сейчас можно по котировке 2.70. Ниже коэффициент - 1.80 - только на мадридский «Реал». Замыкает топ-3 фаворитов сезона «Атлетико» (4.20).

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