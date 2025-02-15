Барселона - Райо Вальекано, 17 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

Третий по статусу клуб Мадрида как-то незаметно переродился из вечного аутсайдера в крепкого середняка. Еще в прошлом сезоне «Райо» традиционно сражался за сохранение места в первом дивизионе, а в этом вдруг устремился к вершинам. Сегодня это уже претендент на зону УЕФА. В Лигу чемпионов команде, конечно, не пробиться, а в еврокубок попроще - реально. Три победы подряд подняли команду Иньяки Переса на шестую позицию в таблице, а это - выход в Лигу конференций. Естественно, мадридца постараются удержать занятую высоту.

А «Барселона» смотрит только вверх. Выше нее в таблице сразу два столичных топа - «Реал» с «Атлетико», и обоих каталонцы надеются обойти. Шансы на титул у сине-гранатовых хорошие, игра - обнадеживающая. В феврале команда Ханси Флика только выигрывает. За три последних матча «Барса» забила 10 мячей. Половину из них получила «Валенсия», четыре - традиционно крепкая «Севилья».

Но у «Райо» крепкая оборона - на один пропущенный мяч меньше, чем у соперника. Можно предположить, что гости «припаркуют автобус» в столице Каталонии и как минимум разгрома не допустят. Тем более что у них, в отличие от соперника, вообще нет кадровых потерь.