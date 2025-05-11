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8 мая 10:40ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Реал Мадрид, 11 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Эль-классико. Этим все сказано
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 11 мая, в центральном матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» встретится с «Барселоной». Команда Карло Анчелотти  отстает от «Барсы» в чемпионской гонке на четыре очка и не имеет права даже на ничью. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона) 

11.05.2025, Вс

17:15 МСК

«Реал» (Мадрид) 

П1 - 1.90

Х - 4.15

П2 - 3.50

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 35-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

103

51

106

431-440

«Реал»

106

51

103

440-431

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.05.2025«Интер»

4:3 ДВ

«Барселона»

Лига чемпионов

03.05.2025«Вальядолид»

1:2

«Барселона»

Примера

30.04.2025«Барселона»

3:3

«Интер»

Лига чемпионов

26.04.2025«Барселона»

3:2 д. в.

«Реал»

Кубок Испании

22.04.2025«Барселона»

1:0

«Мальорка»

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Реал»

3:2

«Сельта»

Примера

26.04.2025«Барселона»

3:2 ДВ

«Реал»

Кубок Испании

23.04.2025«Хетафе»

0:1

«Реал»

Примера

20.04.2025«Реал»

1:0

«Атлетик»

Примера

16.04.2025«Реал»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Барселоны» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Барселона»

3:2 ДВ

«Реал»

Кубок Испании

12.01.2025«Реал»

2:5

«Барселона»

Суперкубок Испании

26.10.2024«Реал»

0:4

«Барселона»

Примера

21.04.2024«Реал»

3:2

«Барселона»

Примера

14.01.2024«Реал»

4:1

«Барселона»

Суперкубок Испании

Турнирное положение

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«Реал» после 34-х туров идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона34254591-3379
2. Реал Мадрид34236569-3375
3. Атлетико341910556-2767
4. Атлетик341613550-2661
5. Вильярреал341610860-4758
6. Бетис34169952-4257
7. Сельта341371452-5246
8. Райо Вальекано3411111236-4244
9. Осасуна3410141042-5044
10. Мальорка341281431-3944
11. Реал Сосьедад341271532-3743
12. Валенсия3410121240-5142
13. Хетафе341091531-3139
14. Эспаньол341091536-4439
15. Жирона341081641-5238
16. Севилья349111437-4638
17. Алавес348111535-4635
18. Лас-Пальмас34881840-5632
19. Леганес346131532-5131
20. Вальядолид34442625-8316

Прогноз на матч

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Скучно точно не будет. И без голов не обойдется. Вылетевшая из Лиги чемпионов «Барса» постарается не упустить чемпионский титул. Преимущество у каталонцев  в золотой гонке довольно комфортное - 4 балла, но оно может сократиться до одного очка, в случае поражения.

Свой главный матч года «Барселона» проиграла на неделе. Перенастроиться на «Реал» будет не так просто. По игре команда Флика выглядит предпочтительней, но мотивация на стороне мадридцев. Сделаем смелое предположение, что «Реал» в этой встрече победит. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Канал «МАТЧ!» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»: Берналь, Касадо, Кунде, Бальде, Торро, Родригес (травма)

«Реал»: Рюдигер, Васкес (оба - дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Менди, Камавинга, Алаба ( все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Реал»:

Позиция«Реал»

«Барселона»

Позиция

Вратарь26. Гонсалес

25. Щенсны

Вратарь

Защитник18. Вальехо

32. Форт

Защитник

Защитник14. Тчуамени

24. Гарсия

Защитник

Защитник35. Асенсио

2. Кубарси

Защитник

Защитник20. Фран Гарсия

35. Мартин

Защитник

Полузащитник10. Модрич

8. Педри

Полузащитник

Полузащитник 8. Вальверде

21. де Йонг

Полузащитник 

Полузащитник6. Камавинга

6. Гави

Полузащитник

Нападающий5. Беллингем

19. Ямаль

Нападающий

Нападающий9. Мбаппе

11. Рафинья

Нападающий

Нападающий7. Винисиус Жуниор

7. Торрес

Нападающий

Главный тренерКарло Анчелотти

Ханс-Дитер Флик

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 3.50. Успешная ставка на хозяев будет рассчитана по коэффициенту 1.90. Заключить пари на ничью можно за 4.15.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Реал»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (10.00) предложен за выигрыш «Барсы» 2:1.

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Реал»?

Канал «МАТЧ!» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Кто станет чемпионом Испании?

Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.11. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 6.60.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных