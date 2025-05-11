Барселона — Реал Мадрид, 11 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Скучно точно не будет. И без голов не обойдется. Вылетевшая из Лиги чемпионов «Барса» постарается не упустить чемпионский титул. Преимущество у каталонцев в золотой гонке довольно комфортное - 4 балла, но оно может сократиться до одного очка, в случае поражения.

Свой главный матч года «Барселона» проиграла на неделе. Перенастроиться на «Реал» будет не так просто. По игре команда Флика выглядит предпочтительней, но мотивация на стороне мадридцев. Сделаем смелое предположение, что «Реал» в этой встрече победит.