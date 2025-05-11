Барселона — Реал Мадрид, 11 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 11 мая, в центральном матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» встретится с «Барселоной». Команда Карло Анчелотти отстает от «Барсы» в чемпионской гонке на четыре очка и не имеет права даже на ничью. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 35-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
103
51
106
431-440
|«Реал»
106
51
103
440-431
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.05.2025
|«Интер»
4:3 ДВ
«Барселона»
Лига чемпионов
|03.05.2025
|«Вальядолид»
1:2
«Барселона»
Примера
|30.04.2025
|«Барселона»
3:3
«Интер»
Лига чемпионов
|26.04.2025
|«Барселона»
3:2 д. в.
«Реал»
Кубок Испании
|22.04.2025
|«Барселона»
1:0
«Мальорка»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Реал»
3:2
«Сельта»
Примера
|26.04.2025
|«Барселона»
3:2 ДВ
«Реал»
Кубок Испании
|23.04.2025
|«Хетафе»
0:1
«Реал»
Примера
|20.04.2025
|«Реал»
1:0
«Атлетик»
Примера
|16.04.2025
|«Реал»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Барселоны» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Барселона»
3:2 ДВ
«Реал»
Кубок Испании
|12.01.2025
|«Реал»
2:5
«Барселона»
Суперкубок Испании
|26.10.2024
|«Реал»
0:4
«Барселона»
Примера
|21.04.2024
|«Реал»
3:2
«Барселона»
Примера
|14.01.2024
|«Реал»
4:1
«Барселона»
Суперкубок Испании
«Реал» после 34-х туров идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|34
|25
|4
|5
|91-33
|79
|2. Реал Мадрид
|34
|23
|6
|5
|69-33
|75
|3. Атлетико
|34
|19
|10
|5
|56-27
|67
|4. Атлетик
|34
|16
|13
|5
|50-26
|61
|5. Вильярреал
|34
|16
|10
|8
|60-47
|58
|6. Бетис
|34
|16
|9
|9
|52-42
|57
|7. Сельта
|34
|13
|7
|14
|52-52
|46
|8. Райо Вальекано
|34
|11
|11
|12
|36-42
|44
|9. Осасуна
|34
|10
|14
|10
|42-50
|44
|10. Мальорка
|34
|12
|8
|14
|31-39
|44
|11. Реал Сосьедад
|34
|12
|7
|15
|32-37
|43
|12. Валенсия
|34
|10
|12
|12
|40-51
|42
|13. Хетафе
|34
|10
|9
|15
|31-31
|39
|14. Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|36-44
|39
|15. Жирона
|34
|10
|8
|16
|41-52
|38
|16. Севилья
|34
|9
|11
|14
|37-46
|38
|17. Алавес
|34
|8
|11
|15
|35-46
|35
|18. Лас-Пальмас
|34
|8
|8
|18
|40-56
|32
|19. Леганес
|34
|6
|13
|15
|32-51
|31
|20. Вальядолид
|34
|4
|4
|26
|25-83
|16
Скучно точно не будет. И без голов не обойдется. Вылетевшая из Лиги чемпионов «Барса» постарается не упустить чемпионский титул. Преимущество у каталонцев в золотой гонке довольно комфортное - 4 балла, но оно может сократиться до одного очка, в случае поражения.
Свой главный матч года «Барселона» проиграла на неделе. Перенастроиться на «Реал» будет не так просто. По игре команда Флика выглядит предпочтительней, но мотивация на стороне мадридцев. Сделаем смелое предположение, что «Реал» в этой встрече победит.
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Канал «МАТЧ!» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Барселона»: Берналь, Касадо, Кунде, Бальде, Торро, Родригес (травма)
«Реал»: Рюдигер, Васкес (оба - дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Менди, Камавинга, Алаба ( все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Реал»:
|Позиция
|«Реал»
«Барселона»
Позиция
|Вратарь
|26. Гонсалес
25. Щенсны
Вратарь
|Защитник
|18. Вальехо
32. Форт
Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
24. Гарсия
Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
2. Кубарси
Защитник
|Защитник
|20. Фран Гарсия
35. Мартин
Защитник
|Полузащитник
|10. Модрич
8. Педри
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
21. де Йонг
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Камавинга
6. Гави
Полузащитник
|Нападающий
|5. Беллингем
19. Ямаль
Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
11. Рафинья
Нападающий
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
7. Торрес
Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 3.50. Успешная ставка на хозяев будет рассчитана по коэффициенту 1.90. Заключить пари на ничью можно за 4.15.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (10.00) предложен за выигрыш «Барсы» 2:1.
Канал «МАТЧ!» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.11. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 6.60.
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