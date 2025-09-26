Ведомости
Барселона - Реал Сосьедад, 28 сентября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Захарян наконец-то сыграет против каталонского гранда?
Валентин Васильев

В седьмом туре Ла Лиги действующий чемпион Испании примет дома «Реал Сосьедад». На первый взгляд, не самая выдающаяся афиша, но у российских болельщиков есть дополнительный повод последить за игрой в столице Каталонии - по фамилии Захарян. Арсен наконец-то избавился от травм и болячек и готов впервые с весны 2024 года сыграть против «Барселоны».  Сумеют ли баски навязать борьбу фавориту, а может, даже зацепиться за очки?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона»

28.09.2025, Вс

19:30 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

П1 - 1.28

Х - 5.40

П2 - 11.50

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 7-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис»  (Барселона, Испания)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»1164337404-193
«Реал Сосьедад»3743116193-404

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«Овьедо»

1:3

«Барселона»

Ла Лига

18.09.2025«Ньюкасл»

1:2

«Барселона»

Лига чемпионов

14.09.2025«Барселона»

6:0

«Валенсия»

Ла Лига

31.08.2025«Райо Вальекано»

1:1

«Барселона»

Ла Лига

23.08.2025«Леванте»

2:3

«Барселона»

Ла Лига

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«Реал Сосьедад»

1:0

«Мальорка»

Ла Лига

19.09.2025«Бетис»

3:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

13.09.2025«Реал Сосьедад»

1:2

«Реал»

Ла Лига

30.08.2025«Овьедо»

1:0

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

24.08.2025«Реал Сосьедад»

2:2

«Эспаньол»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

Чемпион пока отстает в таблице от своего извечного и самого главного противника на два очка. «Реал Сосьедад» благодаря первой победе в сезоне выскочил из зоны вылета.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид660014-318
2. Барселона651019-416
3. Вильярреал641112-513
4. Эспаньол632110-911
5. Эльче62408-510
6. Атлетик63127-710
7. Хетафе63127-810
8. Бетис62319-79
9. Атлетико62319-79
10. Алавес62226-68
11. Валенсия62228-108
12. Севилья621310-107
13. Осасуна62135-57
14. Райо Вальекано61237-95
15. Сельта60515-75
16. Реал Сосьедад61236-95
17. Леванте611410-134
18. Овьедо61052-113
19. Мальорка60245-112
20. Жирона60243-162

Прогноз на матч

Свернуть

«Барселона» в новом сезоне еще не проигрывала. Единственную осечку в виде ничьей она допустила в Мадриде против «Райо Вальекано». Шесть остальных матчей - пять в Примере и один в Лиге чемпионов - каталонцы выиграли.  И это при том, что с четвертого тура Ла Лиги каталонцы вынуждены обходиться без своего юного гения Ямаля (травма паха), а основной вратарь тер Штеген из-за проблем со спиной не играет с июля.  

А у «Реала Сосьедад» маленький праздник - первая победа под командованием Серхио Франсиско. Посреди недели баски минимально одолели дома «Реал Мальорку» (1:0). Единственный гол забил чемпион Европы Оярсабаль. 

Несмотря на низкое место в таблице, сан-себастьянцев язык не повернется назвать аутсайдерами. Подбор исполнителей позволяет им бороться за путевки в Европу. Полагаем, что статус соперника сподвигнет гостей на запредельную самоотдачу, и разгрома они не допустят. Выберем в линии PARI достаточно редкий вариант - тотал меньше четырех.  

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Игру в Барселона покажет в прямом эфире канал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 19:15 по Москве.

ВещательТип трансляцииУсловия
 «Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

Потери

«Барселона»: Бальде, Гави, Ямаль, тер Штеген, Лопес (все — травмы)

«Реал Сосьедад»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Между коэффициентами на П1 и П2 в БК PARI предсказуемо разверзлась пропасть. Поставить на победу «Барселоны» предлагается за 1.28, а на ее соперника - за 11.50. Ничья идет в конторе за 5.40.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Реал Сосьедад»?

Наиболее низкий коэффициент на маркете точного счета - 9.50 - PARI установила на два варианта сухой победы каталонцев - 2:0 и 3:0.

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть матч «Барселона» - «Реал Сосьедад»?

Если вы находитесь на территории РФ, ответ прост:  «Матч ТВ». В режиме онлайн о всех событиях матча будет информировать PARI.

Будет ли играть Захарян?

Игроку против «Мальорки» посреди недели российский полузащитник  посмотрел со скамейки запасных. Это повышает шансы на выход Арсена против чемпиона. В старт его Серхио Франсиско вряд ли поставит, а на замену вполне может выпустить.

Кто станет чемпионом Испании?

По мнению аналитиков PARI, «Барселона» является основным претендентом на победу в новом сезоне испанской Ла Лиги. Ставка на успех каталонской команды принимаются с коэффициентом 1.85, а шансы «Реала» завоевать чемпионский титул оцениваются котировкой 2.10.

