Барселона - Реал Сосьедад, 28 сентября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В седьмом туре Ла Лиги действующий чемпион Испании примет дома «Реал Сосьедад». На первый взгляд, не самая выдающаяся афиша, но у российских болельщиков есть дополнительный повод последить за игрой в столице Каталонии - по фамилии Захарян. Арсен наконец-то избавился от травм и болячек и готов впервые с весны 2024 года сыграть против «Барселоны». Сумеют ли баски навязать борьбу фавориту, а может, даже зацепиться за очки?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона»
28.09.2025, Вс
19:30 МСК
«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
|П1 - 1.28
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 7-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|116
|43
|37
|404-193
|«Реал Сосьедад»
|37
|43
|116
|193-404
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«Овьедо»
1:3
«Барселона»
Ла Лига
|18.09.2025
|«Ньюкасл»
1:2
«Барселона»
Лига чемпионов
|14.09.2025
|«Барселона»
6:0
«Валенсия»
Ла Лига
|31.08.2025
|«Райо Вальекано»
1:1
«Барселона»
Ла Лига
|23.08.2025
|«Леванте»
2:3
«Барселона»
Ла Лига
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«Реал Сосьедад»
1:0
«Мальорка»
Ла Лига
|19.09.2025
|«Бетис»
3:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|13.09.2025
|«Реал Сосьедад»
1:2
«Реал»
Ла Лига
|30.08.2025
|«Овьедо»
1:0
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|24.08.2025
|«Реал Сосьедад»
2:2
«Эспаньол»
Ла Лига
Чемпион пока отстает в таблице от своего извечного и самого главного противника на два очка. «Реал Сосьедад» благодаря первой победе в сезоне выскочил из зоны вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|6
|6
|0
|0
|14-3
|18
|2. Барселона
|6
|5
|1
|0
|19-4
|16
|3. Вильярреал
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|4. Эспаньол
|6
|3
|2
|1
|10-9
|11
|5. Эльче
|6
|2
|4
|0
|8-5
|10
|6. Атлетик
|6
|3
|1
|2
|7-7
|10
|7. Хетафе
|6
|3
|1
|2
|7-8
|10
|8. Бетис
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|9. Атлетико
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|10. Алавес
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|11. Валенсия
|6
|2
|2
|2
|8-10
|8
|12. Севилья
|6
|2
|1
|3
|10-10
|7
|13. Осасуна
|6
|2
|1
|3
|5-5
|7
|14. Райо Вальекано
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|15. Сельта
|6
|0
|5
|1
|5-7
|5
|16. Реал Сосьедад
|6
|1
|2
|3
|6-9
|5
|17. Леванте
|6
|1
|1
|4
|10-13
|4
|18. Овьедо
|6
|1
|0
|5
|2-11
|3
|19. Мальорка
|6
|0
|2
|4
|5-11
|2
|20. Жирона
|6
|0
|2
|4
|3-16
|2
«Барселона» в новом сезоне еще не проигрывала. Единственную осечку в виде ничьей она допустила в Мадриде против «Райо Вальекано». Шесть остальных матчей - пять в Примере и один в Лиге чемпионов - каталонцы выиграли. И это при том, что с четвертого тура Ла Лиги каталонцы вынуждены обходиться без своего юного гения Ямаля (травма паха), а основной вратарь тер Штеген из-за проблем со спиной не играет с июля.
А у «Реала Сосьедад» маленький праздник - первая победа под командованием Серхио Франсиско. Посреди недели баски минимально одолели дома «Реал Мальорку» (1:0). Единственный гол забил чемпион Европы Оярсабаль.
Несмотря на низкое место в таблице, сан-себастьянцев язык не повернется назвать аутсайдерами. Подбор исполнителей позволяет им бороться за путевки в Европу. Полагаем, что статус соперника сподвигнет гостей на запредельную самоотдачу, и разгрома они не допустят. Выберем в линии PARI достаточно редкий вариант - тотал меньше четырех.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Игру в Барселона покажет в прямом эфире канал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 19:15 по Москве.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Барселона»: Бальде, Гави, Ямаль, тер Штеген, Лопес (все — травмы)
«Реал Сосьедад»: нет
Между коэффициентами на П1 и П2 в БК PARI предсказуемо разверзлась пропасть. Поставить на победу «Барселоны» предлагается за 1.28, а на ее соперника - за 11.50. Ничья идет в конторе за 5.40.
Наиболее низкий коэффициент на маркете точного счета - 9.50 - PARI установила на два варианта сухой победы каталонцев - 2:0 и 3:0.
Если вы находитесь на территории РФ, ответ прост: «Матч ТВ». В режиме онлайн о всех событиях матча будет информировать PARI.
Игроку против «Мальорки» посреди недели российский полузащитник посмотрел со скамейки запасных. Это повышает шансы на выход Арсена против чемпиона. В старт его Серхио Франсиско вряд ли поставит, а на замену вполне может выпустить.
По мнению аналитиков PARI, «Барселона» является основным претендентом на победу в новом сезоне испанской Ла Лиги. Ставка на успех каталонской команды принимаются с коэффициентом 1.85, а шансы «Реала» завоевать чемпионский титул оцениваются котировкой 2.10.