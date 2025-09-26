Барселона - Реал Сосьедад, 28 сентября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Барселона» в новом сезоне еще не проигрывала. Единственную осечку в виде ничьей она допустила в Мадриде против «Райо Вальекано». Шесть остальных матчей - пять в Примере и один в Лиге чемпионов - каталонцы выиграли. И это при том, что с четвертого тура Ла Лиги каталонцы вынуждены обходиться без своего юного гения Ямаля (травма паха), а основной вратарь тер Штеген из-за проблем со спиной не играет с июля.

А у «Реала Сосьедад» маленький праздник - первая победа под командованием Серхио Франсиско. Посреди недели баски минимально одолели дома «Реал Мальорку» (1:0). Единственный гол забил чемпион Европы Оярсабаль.

Несмотря на низкое место в таблице, сан-себастьянцев язык не повернется назвать аутсайдерами. Подбор исполнителей позволяет им бороться за путевки в Европу. Полагаем, что статус соперника сподвигнет гостей на запредельную самоотдачу, и разгрома они не допустят. Выберем в линии PARI достаточно редкий вариант - тотал меньше четырех.