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22 ноября 6:49ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Бавария - ПСЖ, 26 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Самая крутая вывеска пятого тура
Валентин Васильев

Во вторник, 26 ноября, возобновятся игры общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В центральном матче пятого тура немецкая “Бавария” примет  французский «Пари Сен-Жермен». У российского болельщика в столкновении топов есть и свой интерес - по фамилии Сафонов. Что предвещают линии букмекеров на игру?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

26.11.2024, Вт

23:00 МСК

«ПСЖ» (Париж, Франция)

П1 - 1.60

Х - 4.50

П2 - 4.80

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 5-й тур

Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»70618-15
«ПСЖ»60715-18

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2024«Бавария»

3:0

«Аугсбург»

Бундеслига

09.11.2024«Санкт-Паули»

0:1

«Бавария»

Бундеслига

06.11.2024«Бавария»

1:0

«Бенфика»

Лига чемпионов

02.11.2024«Бавария»

3:0

«Унион Берлин»

Бундеслига

30.10.2024«Майнц»

0:4

«Бавария»

Кубок Германии

Последние пять игр «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2024«ПСЖ»

3:0

«Тулуза»

Лига 1

09.11.2024«Анже»

2:4

«ПСЖ»

Лига 1

06.11.2024«ПСЖ»

1:2

«Атлетико»

Лига чемпионов

02.11.2024«ПСЖ»

1:0

«Ланс»

Лига 1

27.10.2024«Марсель»

0:3

«ПСЖ»

Лига 1

Место в турнирной таблице

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Перед началом второго круга общая турнирная таблица выглядит следующим образом:

КомандаИВНПМО
1. Ливерпуль440010-112
2. Спортинг43109-210
3. Монако431010-410
4. Брест43109-310
5. Интер43106-010
6. Барселона430115-59
7. Боруссия Д430113-69
8. Астон Вилла43016-19
9. Аталанта42205-08
10. Манчестер Сити421110-47
11. Ювентус42117-57
12. Арсенал42113-17
13. Байер42116-57
14. Лилль42115-47
15. Селтик42119-97
16. Динамо Загреб421110-127
17. Бавария420211-76
18. Реал Мадрид42029-76
19. Бенфика42027-56
20. Милан42027-66
21. Фейеноорд42027-106
22. Брюгге42023-66
23. Атлетико42025-96
24. ПСВ41217-55
25. ПСЖ41123-54
26. Спарта Прага41125-84
27. Штутгарт41123-64
28. Шахтер41122-54
29. Жирона41034-83
30. Зальцбург41033-103
31. Болонья40130-51
32. Лейпциг40044-90
33. Штурм40041-60
34. Янг Бойз40041-110
35. Црвена Звезда40044-160
36. Слован40042-150

Прогноз на матч

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Первый круг переформатированного группового турнира ни немецкий, ни французский гранды не могут занести себе в актив. “Бавария” набрала всего 50% очков за четыре матча и идет только 17-й в этой огромной таблице. У “Пари Сен-Жермен” дела еще хуже: четыре очка из 12 возможных и только 25-я позиция в общем реестре. Если бы стадия финишировала прямо сейчас, немцы попали бы в стыковые матчи за право отправиться в 1/8 финала, а французы и вовсе вылетели бы из розыгрыша. К счастью и тех, и других, впереди еще четыре тура, за которые можно исправить ситуацию.

В этом сезоне дома мюнхенцы допустили всего одну осечку (1:1 с “Байером” в сентябре), но парижане будут сверхмотивированы после трех туров ЛЧ без побед. Луис Энрике объективно более опытный тренер, чем Венсан Компани, и найдет что предложить в тактическом плане сопернику. Игра обещает быть обоюдоострой и, скорее всего, результативной. По крайней мере, по разу противники должны друг друга огорчить. Наш выбор в этой паре: обе забьют за 1.55 от PARI.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Баварией» и «ПСЖ» покажет сервис Okko - эксклюзивный вещатель Лиги чемпионов в России. Также игру можно будет посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Тель, Ито, Станишич, Павлович, Палинья (все - травмы)

«ПСЖ»: Эрнандес, Кимпембе (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Атлетико»:

Позиция«Бавария»«ПСЖ»Позиция
Вратарь1. Нойер39. СафоновВратарь
Защитник27. Лаймер2. ХакимиЗащитник
Защитник2. Упамекано5. МаркиньосЗащитник
Защитник3. Ким37. ШкриньярЗащитник
Защитник19. Дэвис25. МендешЗащитник
Полузащитник 6. Киммих87. НевешПолузащитник
Полузащитник 8. Горецка8. РуисПолузащитник 
Полузащитник17. Олисе33. Заир-ЭмериПолузащитник
Нападающий42. Мусиала29. БарколяПолузащитник
Нападающий7. Гнабри10. ДембелеНападающий
Нападающий9. Кейн23. Коло МуаниНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI выделяют “Баварию" как явного фаворита в противостоянии. Поставить на победу немцев в прематче предлагается за 1.60. Коэффициент на “ПСЖ" ровно в три раза выше. Ничья котируется примерно на таком же уровне - 4.50.

Здесь - матчи НБА сегодня результаты.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Бавария» - «ПСЖ»?

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Букмекеры считают хозяев фаворитами. Статистика говорит в их пользу: три последних матча против “ПСЖ” они не просто выиграли, а всухую (дважды 1:0, один раз - 2:0). Обратим внимание на еще более интересный тренд: в этой паре не бывает ничьих! На семь побед “Баварии” приходится шесть успехов “ПСЖ”.

Где смотреть бесплатно матч «Бавария» - «ПСЖ»?

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Легальный эфир вне платных подписок будет доступен клиентам некоторых букмекерских компаний.

Кто выходит из группы в Лиге чемпионов?

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Напрямую в плей-офф попадут восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные покинут турнир.

Когда финал Лиги чемпионов?

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Решающий матч запланирован на 31 мая 2025 года. Его примет Мюнхен.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Если исходить из котировок букмекеров, главным фаворитом турнира является “Манчестер Сити". Вероятность его триумфа PARI оценивает котировкой 5.00. Дальше в топе претендентов на трофей идут испанские гранды - “Реал” Мадрид (6.00) и “Барселона” (6.50).

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