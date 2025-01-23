Бавария - ПСЖ, 26 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первый круг переформатированного группового турнира ни немецкий, ни французский гранды не могут занести себе в актив. “Бавария” набрала всего 50% очков за четыре матча и идет только 17-й в этой огромной таблице. У “Пари Сен-Жермен” дела еще хуже: четыре очка из 12 возможных и только 25-я позиция в общем реестре. Если бы стадия финишировала прямо сейчас, немцы попали бы в стыковые матчи за право отправиться в 1/8 финала, а французы и вовсе вылетели бы из розыгрыша. К счастью и тех, и других, впереди еще четыре тура, за которые можно исправить ситуацию.

В этом сезоне дома мюнхенцы допустили всего одну осечку (1:1 с “Байером” в сентябре), но парижане будут сверхмотивированы после трех туров ЛЧ без побед. Луис Энрике объективно более опытный тренер, чем Венсан Компани, и найдет что предложить в тактическом плане сопернику. Игра обещает быть обоюдоострой и, скорее всего, результативной. По крайней мере, по разу противники должны друг друга огорчить. Наш выбор в этой паре: обе забьют за 1.55 от PARI.