Бавария - ПСЖ, 26 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Во вторник, 26 ноября, возобновятся игры общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В центральном матче пятого тура немецкая “Бавария” примет французский «Пари Сен-Жермен». У российского болельщика в столкновении топов есть и свой интерес - по фамилии Сафонов. Что предвещают линии букмекеров на игру?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен, Германия)
26.11.2024, Вт
23:00 МСК
«ПСЖ» (Париж, Франция)
|П1 - 1.60
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 5-й тур
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|7
|0
|6
|18-15
|«ПСЖ»
|6
|0
|7
|15-18
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2024
|«Бавария»
3:0
«Аугсбург»
Бундеслига
|09.11.2024
|«Санкт-Паули»
0:1
«Бавария»
Бундеслига
|06.11.2024
|«Бавария»
1:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
|02.11.2024
|«Бавария»
3:0
«Унион Берлин»
Бундеслига
|30.10.2024
|«Майнц»
0:4
«Бавария»
Кубок Германии
Последние пять игр «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2024
|«ПСЖ»
3:0
«Тулуза»
Лига 1
|09.11.2024
|«Анже»
2:4
«ПСЖ»
Лига 1
|06.11.2024
|«ПСЖ»
1:2
«Атлетико»
Лига чемпионов
|02.11.2024
|«ПСЖ»
1:0
«Ланс»
Лига 1
|27.10.2024
|«Марсель»
0:3
«ПСЖ»
Лига 1
Перед началом второго круга общая турнирная таблица выглядит следующим образом:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ливерпуль
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2. Спортинг
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3. Монако
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4. Брест
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|5. Интер
|4
|3
|1
|0
|6-0
|10
|6. Барселона
|4
|3
|0
|1
|15-5
|9
|7. Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|8. Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|6-1
|9
|9. Аталанта
|4
|2
|2
|0
|5-0
|8
|10. Манчестер Сити
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|11. Ювентус
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|12. Арсенал
|4
|2
|1
|1
|3-1
|7
|13. Байер
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|14. Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|15. Селтик
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|16. Динамо Загреб
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|17. Бавария
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|18. Реал Мадрид
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|19. Бенфика
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|20. Милан
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|21. Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|22. Брюгге
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|23. Атлетико
|4
|2
|0
|2
|5-9
|6
|24. ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25. ПСЖ
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|26. Спарта Прага
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|27. Штутгарт
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|28. Шахтер
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|29. Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|30. Зальцбург
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|31. Болонья
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|32. Лейпциг
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|33. Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|34. Янг Бойз
|4
|0
|0
|4
|1-11
|0
|35. Црвена Звезда
|4
|0
|0
|4
|4-16
|0
|36. Слован
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
Первый круг переформатированного группового турнира ни немецкий, ни французский гранды не могут занести себе в актив. “Бавария” набрала всего 50% очков за четыре матча и идет только 17-й в этой огромной таблице. У “Пари Сен-Жермен” дела еще хуже: четыре очка из 12 возможных и только 25-я позиция в общем реестре. Если бы стадия финишировала прямо сейчас, немцы попали бы в стыковые матчи за право отправиться в 1/8 финала, а французы и вовсе вылетели бы из розыгрыша. К счастью и тех, и других, впереди еще четыре тура, за которые можно исправить ситуацию.
В этом сезоне дома мюнхенцы допустили всего одну осечку (1:1 с “Байером” в сентябре), но парижане будут сверхмотивированы после трех туров ЛЧ без побед. Луис Энрике объективно более опытный тренер, чем Венсан Компани, и найдет что предложить в тактическом плане сопернику. Игра обещает быть обоюдоострой и, скорее всего, результативной. По крайней мере, по разу противники должны друг друга огорчить. Наш выбор в этой паре: обе забьют за 1.55 от PARI.
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В прямом эфире встречу между «Баварией» и «ПСЖ» покажет сервис Okko - эксклюзивный вещатель Лиги чемпионов в России. Также игру можно будет посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
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Потери
«Бавария»: Тель, Ито, Станишич, Павлович, Палинья (все - травмы)
«ПСЖ»: Эрнандес, Кимпембе (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Бавария»
|«ПСЖ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|39. Сафонов
|Вратарь
|Защитник
|27. Лаймер
|2. Хакими
|Защитник
|Защитник
|2. Упамекано
|5. Маркиньос
|Защитник
|Защитник
|3. Ким
|37. Шкриньяр
|Защитник
|Защитник
|19. Дэвис
|25. Мендеш
|Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|87. Невеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Горецка
|8. Руис
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Олисе
|33. Заир-Эмери
|Полузащитник
|Нападающий
|42. Мусиала
|29. Барколя
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Гнабри
|10. Дембеле
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|23. Коло Муани
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Луис Энрике
|Главный тренер
Аналитики БК PARI выделяют “Баварию" как явного фаворита в противостоянии. Поставить на победу немцев в прематче предлагается за 1.60. Коэффициент на “ПСЖ" ровно в три раза выше. Ничья котируется примерно на таком же уровне - 4.50.
Букмекеры считают хозяев фаворитами. Статистика говорит в их пользу: три последних матча против “ПСЖ” они не просто выиграли, а всухую (дважды 1:0, один раз - 2:0). Обратим внимание на еще более интересный тренд: в этой паре не бывает ничьих! На семь побед “Баварии” приходится шесть успехов “ПСЖ”.
Легальный эфир вне платных подписок будет доступен клиентам некоторых букмекерских компаний.
Напрямую в плей-офф попадут восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные покинут турнир.
Решающий матч запланирован на 31 мая 2025 года. Его примет Мюнхен.
Если исходить из котировок букмекеров, главным фаворитом турнира является “Манчестер Сити". Вероятность его триумфа PARI оценивает котировкой 5.00. Дальше в топе претендентов на трофей идут испанские гранды - “Реал” Мадрид (6.00) и “Барселона” (6.50).
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