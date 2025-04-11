Бавария — Боруссия Д, 12 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

После досадного поражения в Мюнхене в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от «Интера» «Бавария» будет рвать и метать. «Боруссия», получившая в ЛЧ 4:0 на той же стадии от «Барселоны», тоже не в лучшем расположении духа, но шансов улучшит настроение по итогам встречи в Мюнхене у «шмелей» минимум.

Команда Венсана Компани уверенно движется к очередному чемпионству, помешать которому вряд ли способно. А вот немного отложить момент триумфа мюнхенского гранда будет стараться каждый из соперников в оставшихся до финиша первенства турах. Статистически шансы «Боруссии» на набор очков в предстоящей игре вовсе не мизерные, но на деле все гораздо сложнее, чем на бумаге.

Последняя встреча именитых соперников завершилась вничью, да и из предыдущих пяти очных матчей «Бавария» выиграла лишь два. Но после неудачи с «Интером» мюнхенцы обязаны сыграть предельно агрессивно. Выбираем победу хозяев, но «Боруссия» как минимум однажды сумеет поразить ворота фаворита.