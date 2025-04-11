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10 апреля 15:39ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Бавария — Боруссия Д, 12 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В первом круге именитые соперники поделили очки в Дортмунде
Руслан Ипполитов

Лидер чемпионата Германии по футболу в 29-м туре сыграет на своем поле с дортмундской «Боруссией». В первом круге «шмели» дома смогли отобрать очки у мюнхенцев, а теперь постараются отсрочить дату, когда команда Венсана Компани оформит чемпионство. Присматриваемся к заманчивым коэффициентам в букмекерских линиях. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен) 

12.04.2024, Сб

19:30 МСК

«Боруссия» (Дортмунд) 

П1 - 1.40

Х - 5.20

П2 - 6.50

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Турнир:  Бундеслига, 29-й тур

Стадион:  «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Бавария» 693235279-183
«Боруссия»353269183-279

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.04.2025«Бавария»

1:2

«Интер»

Лига чемпионов

04.04.2025«Аугсбург»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

29.03.2025«Бавария»

3:2

«Санкт-Паули»

Бундеслига

15.03.2025«Унион»

1:1

«Бавария»

Бундеслига

11.03.2025«Байер»

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

05.04.2025«Фрайбург»

1:4

«Боруссия»

Бундеслига

30.03.2025«Боруссия»

3:1

«Майнц»

Бундеслига

15.03.2025«Лейпциг»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

12.03.2025«Лилль»

1:2

«Боруссия»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Баварии» и «Боруссии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2024

«Боруссия»

1:1

«Бавария»

Бундеслига

30.03.2024«Бавария»

0:2

«Боруссия»

Бундеслига

04.11.2023

«Боруссия»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

01.04.2023

«Бавария»

4:2

«Боруссия»

Бундеслига

08.10.2022

«Боруссия»

2:2

«Бавария»

Боруссия

Турнирное положение

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Перед 29-м туром мюнхенский клуб с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя лидирует в чемпионате. Команда из Дортмунда занимает 8-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария28215281-2768
2. Байер28188263-3462
3. Айнтрахт28146855-4248
4. Майнц28137846-3246
5. Лейпциг28129744-3545
6. Боруссия М281351045-4144
7. Фрайбург281261038-4442
8. Боруссия Д281251152-4341
9. Штутгарт281171051-4440
10. Вердер281161145-5339
11. Аугсбург28109931-3939
12. Вольфсбург281081049-4238
13. Унион28961326-4033
14. Хоффенхайм28691334-5227
15. Санкт-Паули28751623-3426
16. Хайденхайм28641832-5322
17. Бохум28551828-5920
18. Хольштайн28461839-6818

Прогноз на матч

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После досадного поражения в Мюнхене в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от «Интера» «Бавария» будет рвать и метать. «Боруссия», получившая в ЛЧ 4:0 на той же стадии от «Барселоны», тоже не в лучшем расположении духа, но шансов улучшит настроение по итогам встречи в Мюнхене у «шмелей» минимум.

Команда Венсана Компани уверенно движется к очередному чемпионству, помешать которому вряд ли способно. А вот немного отложить момент триумфа мюнхенского гранда будет стараться каждый из соперников в оставшихся до финиша первенства турах. Статистически шансы «Боруссии» на набор очков в предстоящей игре вовсе не мизерные, но на деле все гораздо сложнее, чем на бумаге.

Последняя встреча именитых соперников завершилась вничью, да и из предыдущих пяти очных матчей «Бавария» выиграла лишь два. Но после неудачи с «Интером» мюнхенцы обязаны сыграть предельно агрессивно. Выбираем победу хозяев, но «Боруссия» как минимум однажды сумеет поразить ворота фаворита.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!» покажет игру в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Нойер, Бухман, Ито, Коман, Юпамекано, Дэвис (все - травма)

«Боруссия»: Забитцер, Мане (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аугсбург» - «Бавария»:

Позиция«Боруссия»

«Бавария»

Позиция

Вратарь1. Кобель

26. Ульрайх

Вратарь

Защитник2. Коуту

27. Лаймер

Защитник

Защитник23. Джан

15. Дайер

Защитник

Защитник3. Антон

3. Джэ

Защитник

Полузащитник26. Веверсон

22. Герейру

Полузащитник

Полузащитник5. Бенсебаини

6. Киммих

Полузащитник

Полузащитник 13. Грос

8. Горецка

Полузащитник 

Полузащитник 27. Адейеми

42. Мусиала

Полузащитник

Полузащитник 10. Брандт

17. Олисе

Полузащитник

Полузащитник43. Байно-Гиттенс

10. Зане

Полузащитник

Нападающий9. Гирасси

9. Кейн

Нападающий

Главный тренерНико Ковач

Венсан Компани

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET умножит на 6.50 номинал сыгравшей ставки на победу «Боруссии». Коэффициент на мюнхенцев - весьма скромные 1.40. Ничья котируется за 5.20.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бавария» - «Боруссия»?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом является победа хозяев 2:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 9.00. Угаданные 2:0 сулят 9.50.

Где бесплатно смотреть матч «Бавария» - «Боруссия»?

Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в Аугсбурге в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Будет ли много голов в матче «Бавария» - «Боруссия»?

Аналитики FONBET полагают, что в этой встрече зрители увидят не меньше трех забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.40. ТМ 3.5 - 1.80. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.60.

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