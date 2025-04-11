Бавария — Боруссия Д, 12 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Лидер чемпионата Германии по футболу в 29-м туре сыграет на своем поле с дортмундской «Боруссией». В первом круге «шмели» дома смогли отобрать очки у мюнхенцев, а теперь постараются отсрочить дату, когда команда Венсана Компани оформит чемпионство. Присматриваемся к заманчивым коэффициентам в букмекерских линиях.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен)
12.04.2024, Сб
19:30 МСК
«Боруссия» (Дортмунд)
|П1 - 1.40
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Турнир: Бундеслига, 29-й тур
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|69
|32
|35
|279-183
|«Боруссия»
|35
|32
|69
|183-279
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.04.2025
|«Бавария»
1:2
«Интер»
Лига чемпионов
|04.04.2025
|«Аугсбург»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|29.03.2025
|«Бавария»
3:2
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Унион»
1:1
«Бавария»
Бундеслига
|11.03.2025
|«Байер»
0:2
«Бавария»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Фрайбург»
1:4
«Боруссия»
Бундеслига
|30.03.2025
|«Боруссия»
3:1
«Майнц»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Лейпциг»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
|12.03.2025
|«Лилль»
1:2
«Боруссия»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Баварии» и «Боруссии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
30.11.2024
«Боруссия»
1:1
«Бавария»
Бундеслига
|30.03.2024
|«Бавария»
0:2
«Боруссия»
Бундеслига
04.11.2023
«Боруссия»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
01.04.2023
«Бавария»
4:2
«Боруссия»
Бундеслига
08.10.2022
«Боруссия»
2:2
«Бавария»
Боруссия
Перед 29-м туром мюнхенский клуб с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя лидирует в чемпионате. Команда из Дортмунда занимает 8-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|28
|21
|5
|2
|81-27
|68
|2. Байер
|28
|18
|8
|2
|63-34
|62
|3. Айнтрахт
|28
|14
|6
|8
|55-42
|48
|4. Майнц
|28
|13
|7
|8
|46-32
|46
|5. Лейпциг
|28
|12
|9
|7
|44-35
|45
|6. Боруссия М
|28
|13
|5
|10
|45-41
|44
|7. Фрайбург
|28
|12
|6
|10
|38-44
|42
|8. Боруссия Д
|28
|12
|5
|11
|52-43
|41
|9. Штутгарт
|28
|11
|7
|10
|51-44
|40
|10. Вердер
|28
|11
|6
|11
|45-53
|39
|11. Аугсбург
|28
|10
|9
|9
|31-39
|39
|12. Вольфсбург
|28
|10
|8
|10
|49-42
|38
|13. Унион
|28
|9
|6
|13
|26-40
|33
|14. Хоффенхайм
|28
|6
|9
|13
|34-52
|27
|15. Санкт-Паули
|28
|7
|5
|16
|23-34
|26
|16. Хайденхайм
|28
|6
|4
|18
|32-53
|22
|17. Бохум
|28
|5
|5
|18
|28-59
|20
|18. Хольштайн
|28
|4
|6
|18
|39-68
|18
После досадного поражения в Мюнхене в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от «Интера» «Бавария» будет рвать и метать. «Боруссия», получившая в ЛЧ 4:0 на той же стадии от «Барселоны», тоже не в лучшем расположении духа, но шансов улучшит настроение по итогам встречи в Мюнхене у «шмелей» минимум.
Команда Венсана Компани уверенно движется к очередному чемпионству, помешать которому вряд ли способно. А вот немного отложить момент триумфа мюнхенского гранда будет стараться каждый из соперников в оставшихся до финиша первенства турах. Статистически шансы «Боруссии» на набор очков в предстоящей игре вовсе не мизерные, но на деле все гораздо сложнее, чем на бумаге.
Последняя встреча именитых соперников завершилась вничью, да и из предыдущих пяти очных матчей «Бавария» выиграла лишь два. Но после неудачи с «Интером» мюнхенцы обязаны сыграть предельно агрессивно. Выбираем победу хозяев, но «Боруссия» как минимум однажды сумеет поразить ворота фаворита.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Бавария»: Нойер, Бухман, Ито, Коман, Юпамекано, Дэвис (все - травма)
«Боруссия»: Забитцер, Мане (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аугсбург» - «Бавария»:
|Позиция
|«Боруссия»
«Бавария»
Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
26. Ульрайх
Вратарь
|Защитник
|2. Коуту
27. Лаймер
Защитник
|Защитник
|23. Джан
15. Дайер
Защитник
|Защитник
|3. Антон
3. Джэ
Защитник
|Полузащитник
|26. Веверсон
22. Герейру
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Бенсебаини
6. Киммих
Полузащитник
|Полузащитник
|13. Грос
8. Горецка
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Адейеми
42. Мусиала
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Брандт
17. Олисе
Полузащитник
|Полузащитник
|43. Байно-Гиттенс
10. Зане
Полузащитник
|Нападающий
|9. Гирасси
9. Кейн
Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
Венсан Компани
Главный тренер
Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом является победа хозяев 2:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 9.00. Угаданные 2:0 сулят 9.50.
Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в Аугсбурге в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аналитики FONBET полагают, что в этой встрече зрители увидят не меньше трех забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.40. ТМ 3.5 - 1.80. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.60.
Партнерский проект