Бавария - Штутгарт: прогноз и ставка на 28 августа

Бавария - Штутгарт: прогноз и ставка на 28 августаОбновлено:
«Бавария» подходит к старту нового сезона в статусе безусловного фаворита. Мюнхенцы находятся в отличной форме, одержав победы в 4 последних матчах. В межсезонье команда уверенно провела контрольные встречи, что говорит о высокой готовности атакующей линии и сыгранности состава.
Исторически «Бавария» тотально доминирует в этом противостоянии: в 10 последних очных матчах мюнхенский клуб одержал 8 побед, при этом «Штутгарт» выиграл лишь однажды, а еще одна встреча завершилась вничью.
«Штутгарт» также начал сезон с положительных эмоций и демонстрирует завидную стабильность. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей во всех турнирах. «Штутгарт» умеет навязывать борьбу даже грандам, что подтверждается его уверенной игрой в концовке прошлого сезона и кубковых матчах.
Однако выездной матч против «Баварии» на «Альянц Арене» — это всегда серьезнейший вызов для обороны гостей, учитывая давление трибун и класс соперника.
Обе команды исповедуют атакующий футбол, но индивидуальное мастерство исполнителей и фактор домашнего поля дают «Баварии» колоссальное преимущество. «Штутгарт» постарается оказать сопротивление и использовать свои шансы на контратаках, но мюнхенцы будут нацелены на уверенный старт в чемпионате и три очка в первом же туре. В таких матчах фаворит редко упускает свой шанс, особенно на своем поле.
БК«БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.30 на победу хозяев, 6.60 на ничью и 9.50 на победу гостей. При таких цифрах уверенная победа «Баварии» (П1) за 1.30 смотрится наиболее логичным и обоснованным исходом, так как мюнхенцы регулярно забивают в ворота «Штутгарта» и крайне редко теряют очки в домашних стенах.
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