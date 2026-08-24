Бавария - Штутгарт: прогноз и ставка на 28 августа

«Штутгарт» также начал сезон с положительных эмоций и демонстрирует завидную стабильность. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей во всех турнирах. «Штутгарт» умеет навязывать борьбу даже грандам, что подтверждается его уверенной игрой в концовке прошлого сезона и кубковых матчах.

Однако выездной матч против «Баварии» на «Альянц Арене» — это всегда серьезнейший вызов для обороны гостей, учитывая давление трибун и класс соперника.

Обе команды исповедуют атакующий футбол, но индивидуальное мастерство исполнителей и фактор домашнего поля дают «Баварии» колоссальное преимущество. «Штутгарт» постарается оказать сопротивление и использовать свои шансы на контратаках, но мюнхенцы будут нацелены на уверенный старт в чемпионате и три очка в первом же туре. В таких матчах фаворит редко упускает свой шанс, особенно на своем поле.

БК«БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.30 на победу хозяев, 6.60 на ничью и 9.50 на победу гостей. При таких цифрах уверенная победа «Баварии» (П1) за 1.30 смотрится наиболее логичным и обоснованным исходом, так как мюнхенцы регулярно забивают в ворота «Штутгарта» и крайне редко теряют очки в домашних стенах.