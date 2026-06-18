Бельгия - Иран, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 21 июня, в Инглвуде встретятся сборные Бельгии и Ирана. На старте 23-го чемпионата мира по футболу ни одни, ни другие выиграть не сумели. Кому улыбнется удача во втором туре групповой стадии? В поиске ответа на этот вопрос есть резон заглянуть в расклады ведущих букмекеров.
«Красные дьяволы» не проигрывают на протяжении 14 матчей. В рейтинге ФИФА команда Бельгии занимает девятое место. Тем не менее победно стартовать на ЧМ-2026 парням Руди Гарсии не удалось. В первом туре они довольствовались ничьей с египтянами, причем европейцам пришлось отыгрываться: спасительным для них оказался автогол Мохамеда Хани.
В списке претендентов на Кубок мира аналитики отводят Бельгии 10-12-е места. Ее шансы на триумф котируются на одном уровне с Марокко и США (40.00).
Последние пять матчей сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2026
|Бельгия
1:1
Египет
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Бельгия
5:0
Тунис
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Хорватия
0:2
Бельгия
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Мексика
1:1
Бельгия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|США
2:5
Бельгия
Товарищеский матч
Сборная Ирана на старте ЧМ-2026 разыграла более событийную ничью: дважды сравнивала счет в матче с Новой Зеландией. Закончили 2:2. Эта ничья стала первой для иранцев за 10 игр. Беспроигрышная серия команды Амира Галенои составляет четыре матча. В рейтинг-листе ФИФА Иран на 12 позиций отстает от соперника (21 - 9).
Последние пять матчей сборной Ирана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2026
|Иран
2:2
Новая Зеландия
ЧМ-2026
|04.06.2026
|Иран
2:0
Мали
Товарищеский матч
|29.05.2026
|Иран
3:1
Гамбия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Иран
5:0
Коста-Рика
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Иран
1:2
Нигерия
Товарищеский матч
До сих пор команды не встречались.
Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на предстоящий матч: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная Бельгии уже по инерции включается в число фаворитов турниров, в которых участвует. И каждый раз ожидания не совпадают у нее с возможностями. Однако с Руди Гарсией «Красные дьяволы» почти полтора года не проигрывают, а ничья на старте ЧМ-2026 должна их дополнительно раззадорить. Победа европейцев выглядит в этой паре наиболее реальным исходом. БЕТСИТИ оценил вероятность П1 котировкой 1.42.
Лучшие бонусы букмекеров на чемпионат мира 2026 года собраны на этой странице.
Сбалансированный. Обе команды не будут рисковать сверх меры, имея по одному очку после первого тура. Чем ближе финиш групповой стадии, тем выше цена каждой результативной ошибки. Тем более - в игре достойных друг друга соперников. Едва ли игра в Инглвуде получится сверхрезультативной, как первый матч иранцев. Комбинация из непроигрыша Бельгии и общего количества голов меньше 3.5 выглядит здесь достаточно реальной, а коэффициент - не высоким, но адекватным.
Рискованный. В этом году иранская атака еще ни разу не сбоила - поражала ворота всех соперников. Мало того, в последних четырех матчах команда Галенои забивала от двух до пяти мячей. Если Иран забьет снова, PARI рассчитает соответствующие ставки по коэффициенту 1.85.
1:0 и 2:0 - одинаково вероятные исходы матча, по версии трейдеров крупнейших букмекерских компаний. Оба варианта котируются в Winline за 5.60.
Ожидаемый счет — 1:0 в пользу Бельгии.
Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».