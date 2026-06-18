Бельгия - Иран, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на предстоящий матч: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Сборная Бельгии уже по инерции включается в число фаворитов турниров, в которых участвует. И каждый раз ожидания не совпадают у нее с возможностями. Однако с Руди Гарсией «Красные дьяволы» почти полтора года не проигрывают, а ничья на старте ЧМ-2026 должна их дополнительно раззадорить. Победа европейцев выглядит в этой паре наиболее реальным исходом. БЕТСИТИ оценил вероятность П1 котировкой 1.42.

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Сбалансированный. Обе команды не будут рисковать сверх меры, имея по одному очку после первого тура. Чем ближе финиш групповой стадии, тем выше цена каждой результативной ошибки. Тем более - в игре достойных друг друга соперников. Едва ли игра в Инглвуде получится сверхрезультативной, как первый матч иранцев. Комбинация из непроигрыша Бельгии и общего количества голов меньше 3.5 выглядит здесь достаточно реальной, а коэффициент - не высоким, но адекватным.