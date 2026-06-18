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ГлавнаяПрогнозыБельгия - Иран, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Бельгия - Иран, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Самостоятельно бельгийцы в США еще не забивали
Валентин Васильев

Бельгия - Иран

Команды

21 июня 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Соу-Фай»  (Инглвуд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

1Х + тотал меньше 2.5
Прогноз

1.49
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Бельгия - Иран

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В воскресенье, 21 июня, в Инглвуде встретятся сборные Бельгии и Ирана. На старте 23-го чемпионата мира по футболу ни одни, ни другие выиграть не сумели. Кому улыбнется удача во втором туре групповой стадии? В поиске ответа на этот вопрос есть резон заглянуть в расклады ведущих букмекеров.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ1.434.707.701.871.95
Winline1.414.507.201.861.94
PARI 1.424.607.801.951.85

Бельгия

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«Красные дьяволы» не проигрывают на протяжении 14 матчей. В рейтинге ФИФА команда Бельгии занимает девятое место. Тем не менее победно стартовать на ЧМ-2026 парням Руди Гарсии не удалось. В первом туре они довольствовались ничьей с египтянами, причем европейцам пришлось отыгрываться: спасительным для них оказался автогол Мохамеда Хани.

В списке претендентов на Кубок мира аналитики отводят Бельгии 10-12-е места. Ее шансы на триумф котируются на одном уровне с Марокко и США (40.00). 

Последние пять матчей сборной Бельгии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2026Бельгия 

1:1

Египет

ЧМ-2026

06.06.2026Бельгия 

5:0

Тунис

Товарищеский матч

02.06.2026Хорватия

0:2

Бельгия 

Товарищеский матч

01.04.2026Мексика

1:1

Бельгия 

Товарищеский матч

28.03.2026США

2:5

Бельгия 

Товарищеский матч

Иран

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Сборная Ирана на старте ЧМ-2026 разыграла более событийную ничью: дважды сравнивала счет в матче с Новой Зеландией. Закончили 2:2.  Эта ничья стала первой для иранцев за 10 игр. Беспроигрышная серия команды Амира Галенои составляет четыре матча. В рейтинг-листе ФИФА Иран на 12 позиций отстает от соперника (21 - 9).

Последние пять матчей сборной Ирана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2026Иран

2:2

Новая Зеландия

ЧМ-2026

04.06.2026Иран

2:0

Мали

Товарищеский матч

29.05.2026Иран

3:1

Гамбия

Товарищеский матч

31.03.2026Иран

5:0

Коста-Рика

Товарищеский матч

27.03.2026Иран

1:2

Нигерия

Товарищеский матч

Личные встречи

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До сих пор команды не встречались.

Прогнозы на матч

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Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на предстоящий матч: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Сборная Бельгии уже по инерции включается в число фаворитов турниров, в которых участвует. И каждый раз ожидания не совпадают у нее с возможностями. Однако с Руди Гарсией «Красные дьяволы» почти полтора года не проигрывают, а ничья на старте ЧМ-2026 должна их дополнительно раззадорить. Победа европейцев выглядит в этой паре наиболее реальным исходом. БЕТСИТИ оценил вероятность П1 котировкой 1.42. 

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Сбалансированный. Обе команды не будут рисковать сверх меры, имея по одному очку после первого тура. Чем ближе финиш групповой стадии, тем выше цена каждой результативной ошибки. Тем более - в игре достойных друг друга соперников. Едва ли игра в Инглвуде получится сверхрезультативной, как первый матч иранцев. Комбинация из непроигрыша Бельгии и общего количества голов меньше 3.5 выглядит здесь достаточно реальной, а коэффициент - не высоким, но адекватным. 

Рискованный. В этом году иранская атака еще ни разу не сбоила - поражала ворота всех соперников. Мало того, в последних четырех матчах команда Галенои забивала от двух до пяти мячей. Если Иран забьет снова, PARI рассчитает соответствующие ставки по коэффициенту 1.85.

Прогноз на точный счет

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1:0 и 2:0 - одинаково вероятные исходы матча, по версии трейдеров крупнейших букмекерских компаний. Оба варианта котируются в  Winline за 5.60.

Ожидаемый счет — 1:0 в пользу Бельгии.

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