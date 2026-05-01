Дэвид Бенавидес – Хильберто Рамирес, 3 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В ночь на 3 мая по московскому времени Дэвид Бенавидес дебютирует в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Американец попробует забрать титулы WBA и WBO у мексиканца Хильберто Рамиреса. Кто покинет ринг с этими поясами?
Бенавидес
Рамирес
|США
Страна
Мексика
|29
Возраст
34
|31
Бои
49
|31 (25)
Победы (нокауты)
48 (30)
|0
Поражения (нокауты)
1 (0)
|1 (полутяжелый вес)
Место в рейтинге BoxRec
2 (первый тяжелый вес)
|188
Рост (см)
189
|189
Размах рук (см)
191
|Правша
Стойка
Левша
Начал заниматься боксом в трехлетнем возрасте. Выиграл все 15 любительских боев, после чего в 2013 г. дебютировал на профессиональном ринге. В 2017-м взял пояс WBC и стал самым молодым чемпионом мира в истории второго среднего веса. Защитил титул, но затем лишился его из-за положительного теста на кокаин. В 2019-м вернул пояс WBC, однако перед следующим поединком не уложился в лимит весовой категории и вновь потерял чемпионство. В 2022 г. забрал временный титул WBC в том же дивизионе и защитил его дважды. После этого перешел в полутяжелый вес, где выиграл все три боя и пояса WBA и WBC. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Энтони Ярда в седьмом раунде и защитил титулы.
На профессиональном ринге выступает с 2009 г. В 2016 г. стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Защитил титул пять раз, а затем перешел в полутяжелый дивизион, где в 2022 г. уступил Дмитрию Биволу в бою за пояс WBA. После этого вышел на серию из четырех побед. В 2024 г. стал чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе, затем выиграл и пояс WBO. В последнем поединке в июне победил Юниэля Дортикоса единогласным решением судей и защитил титулы.
Бенавидес на ринге умело совмещает рациональность и интенсивность. Он активно действует корпусом, выдает агрессивные серии, прекрасно чувствует, когда сопернику можно дать вымахаться, а когда его пора дожимать. Американец хорош и на длительной дистанции, хотя в новой весовой категории могут быть нюансы. Впрочем, в любом случае шансов у Рамиреса немного.
Мексиканцу необходимо четко держать дистанцию, не ввязываться в размены и грамотно распределить силы. Если выносливость будет проседать, значительно повысится вероятность досрочной победы от Бенавидеса. Так что задача продержаться всю 12-раундовую дистанцию – из категории реалистичных для Рамиреса.
Рискнем предположить, что опыта и навыков мексиканцу хватит, чтобы не проиграть досрочно. Но переработать Бенавидеса по очкам у него едва ли получится.
Турнир на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 3 мая, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Бенавидес – Рамирес стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.
Полный кард