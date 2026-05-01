Дэвид Бенавидес – Хильберто Рамирес, 3 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Бенавидес на ринге умело совмещает рациональность и интенсивность. Он активно действует корпусом, выдает агрессивные серии, прекрасно чувствует, когда сопернику можно дать вымахаться, а когда его пора дожимать. Американец хорош и на длительной дистанции, хотя в новой весовой категории могут быть нюансы. Впрочем, в любом случае шансов у Рамиреса немного.

Мексиканцу необходимо четко держать дистанцию, не ввязываться в размены и грамотно распределить силы. Если выносливость будет проседать, значительно повысится вероятность досрочной победы от Бенавидеса. Так что задача продержаться всю 12-раундовую дистанцию – из категории реалистичных для Рамиреса.

Рискнем предположить, что опыта и навыков мексиканцу хватит, чтобы не проиграть досрочно. Но переработать Бенавидеса по очкам у него едва ли получится.