Дэвид Бенавидес – Хильберто Рамирес, 3 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Один из главных поединков весны
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Статистика
  • Дэвид Бенавидес
  • Хильберто Рамирес
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Где смотреть бой Бенавидес – Рамирес

В ночь на 3 мая по московскому времени Дэвид Бенавидес дебютирует в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Американец попробует забрать титулы WBA и WBO у мексиканца Хильберто Рамиреса. Кто покинет ринг с этими поясами?

Статистика

Бенавидес

 

Рамирес

США

Страна

Мексика

29

Возраст

34

31

Бои

49

31 (25)

Победы (нокауты)

48 (30)

0

Поражения (нокауты)

1 (0)

1 (полутяжелый вес)

Место в рейтинге BoxRec

2 (первый тяжелый вес)

188

Рост (см)

189

189

Размах рук (см)

191

Правша

Стойка

Левша

Дэвид Бенавидес

Начал заниматься боксом в трехлетнем возрасте. Выиграл все 15 любительских боев, после чего в 2013 г. дебютировал на профессиональном ринге. В 2017-м взял пояс WBC и стал самым молодым чемпионом мира в истории второго среднего веса. Защитил титул, но затем лишился его из-за положительного теста на кокаин. В 2019-м вернул пояс WBC, однако перед следующим поединком не уложился в лимит весовой категории и вновь потерял чемпионство. В 2022 г. забрал временный титул WBC в том же дивизионе и защитил его дважды. После этого перешел в полутяжелый вес, где выиграл все три боя и пояса WBA и WBC. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Энтони Ярда в седьмом раунде и защитил титулы. 

Хильберто Рамирес

На профессиональном ринге выступает с 2009 г. В 2016 г. стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Защитил титул пять раз, а затем перешел в полутяжелый дивизион, где в 2022 г. уступил Дмитрию Биволу в бою за пояс WBA. После этого вышел на серию из четырех побед. В 2024 г. стал чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе, затем выиграл и пояс WBO. В последнем поединке в июне победил Юниэля Дортикоса единогласным решением судей и защитил титулы.

Сравнение коэффициентов

 Победа БенавидесаПобеда РамиресаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,224,702,951,37

Прогноз на бой

Бенавидес на ринге умело совмещает рациональность и интенсивность. Он активно действует корпусом, выдает агрессивные серии, прекрасно чувствует, когда сопернику можно дать вымахаться, а когда его пора дожимать. Американец хорош и на длительной дистанции, хотя в новой весовой категории могут быть нюансы. Впрочем, в любом случае шансов у Рамиреса немного.

Мексиканцу необходимо четко держать дистанцию, не ввязываться в размены и грамотно распределить силы. Если выносливость будет проседать, значительно повысится вероятность досрочной победы от Бенавидеса. Так что задача продержаться всю 12-раундовую дистанцию – из категории реалистичных для Рамиреса.

Рискнем предположить, что опыта и навыков мексиканцу хватит, чтобы не проиграть досрочно. Но переработать Бенавидеса по очкам у него едва ли получится.

Где смотреть бой Бенавидес – Рамирес

Турнир на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 3 мая, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Бенавидес – Рамирес стоит ожидать не ранее 06:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.

Полный кард

  • Дэвид Бенавидес (США) – Хильберто Рамирес (Мексика). Первый тяжелый вес. Бой за титулы WBA и WBO;
  • Армандо Ресендис (Мексика) – Хайме Мунгия (Мексика). Второй средний вес. Бой за титул WBA;
  • Оскар Дуарте (Мексика) – Анхель Фиерро (Мексика). Первый полусредний вес. Бой за титул WBC Silver;
  • Хорхе Чавес (США) – Тито Санчес (США). Легчайший вес;
  • Даниэль Бланкас (США) – Рауль Саломон (Мексика). Второй средний вес;
  • Исаак Лучеро (Мексика) – Исмаэль Флорес (Аргентина). Первый средний вес;
  • Пётр Хамуков (Россия) – Бернард Джозеф (США). Средний вес;
  • Хуан Каррильо (Колумбия) – Марло Дельгадо (Эквадор). Полутяжелый вес;
  • Дилан Капетильо (США) – Мартин Карабальо (США). Легкий вес;
  • Хулио Эрнандес (США) – Карлос Льюис (США). Легкий вес;
  • Хавьер Меза (США) – Дамонте Смит (США). Первый полусредний вес;
  • Джордан Паласиос (США) – Шон Воух (США). Первый полусредний вес.

