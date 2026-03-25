Белинда Бенчич – Коко Гауфф, 25 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Майами

На хардовом турнире WTA-1000 в Майами в четвертьфинале встретятся швейцарка Белинда Бенчич и американка Коко Гауфф. Кто окажется сильнее в противостоянии двух звезд мирового тура?
Дата / Время: 25.03.2026, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Белинда Бенчич (29 лет, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Коко Гауфф (22 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победительница этого матча в 1/2 финала встретится с сильнейшей из пары Виктория Мбоко (Канада, 10) – Каролина Мухова (Чехия, 13)
Бывшая четвертая ракетка мира. Чемпионка Олимпиады-2020 в одиночном разряде и серебряная медалистка в парном. Победительница 10 турниров WTA, в том числе восьми хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до второго круга на Australian Open. Всего в 2026 г. одержала 12 побед при трех поражениях. На турнире в Майами лучший результат показала в 2022 г., когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе восьми хардовых, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошла дошла до четвертьфинала Australian Open и полуфинала в Дубае. Всего в 2026 г. одержала 14 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
Спортсменки ранее провели шесть официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграла Гауфф. На харде она одержала три победы, Бенчич – две.
Букмекеры считают фавориткой Гауфф. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,86 на её победу и 2,03 на успех Бенчич.
Четыре из шести очных матчей спортсменок продлились три сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,96 на ТБ (22,5) и 1,84 на ТМ (22,5).
Первая часть сезона складывается для Гауфф весьма сложно. Проблемы у нее и в Майами – все три матча выиграны в трех сетах. По инерции букмекеры считают американку фавориткой, но у Бенчич на нынешнем турнире будто больший запас прочности. Швейцарка на опыте грамотно раскладывает силы и умело пользуется слабостями соперниц. За три матча она не отдала ни сета и суммарно проиграла лишь 15 геймов.
Учитывая, что сетка у Бенчич была как минимум не слабее (а то и сильнее), хочется назвать именно её фавориткой предстоящей встречи. Воспользуемся коэффициентами и заиграем плюсовую фору по геймам через швейцарку.