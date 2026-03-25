Партнерский проект

Белинда Бенчич – Коко Гауфф, 25 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Майами

Олимпийская чемпионка против четвертой ракетки мира
Александр Бокулёв

На хардовом турнире WTA-1000 в Майами в четвертьфинале встретятся швейцарка Белинда Бенчич и американка Коко Гауфф. Кто окажется сильнее в противостоянии двух звезд мирового тура?

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 25.03.2026, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Белинда Бенчич (29 лет, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Диана Шнайдер (Россия, 20) – 6:3, 6:3
  • 4-й круг: Аманда Анисимова (США, 6) – 6:2, 6:2

Коко Гауфф (22 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия) – 3:6, 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Алисия Паркс (США) – 3:6, 6:0, 6:1
  • 4-й круг: Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 3:6, 6:2

Победительница этого матча в 1/2 финала встретится с сильнейшей из пары Виктория Мбоко (Канада, 10) – Каролина Мухова (Чехия, 13)

Белинда Бенчич

Бывшая четвертая ракетка мира. Чемпионка Олимпиады-2020 в одиночном разряде и серебряная медалистка в парном. Победительница 10 турниров WTA, в том числе восьми хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до второго круга на Australian Open. Всего в 2026 г. одержала 12 побед при трех поражениях. На турнире в Майами лучший результат показала в 2022 г., когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Коко Гауфф

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе восьми хардовых, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошла дошла до четвертьфинала Australian Open и полуфинала в Дубае. Всего в 2026 г. одержала 14 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее провели шесть официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграла Гауфф. На харде она одержала три победы, Бенчич – две.

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой Гауфф. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,86 на её победу и 2,03 на успех Бенчич.

Ставки на тоталы

Четыре из шести очных матчей спортсменок продлились три сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,96 на ТБ (22,5) и 1,84 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа БенчичПобеда ГауффТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,031,861,961,84

Прогноз и ставка

Первая часть сезона складывается для Гауфф весьма сложно. Проблемы у нее и в Майами – все три матча выиграны в трех сетах. По инерции букмекеры считают американку фавориткой, но у Бенчич на нынешнем турнире будто больший запас прочности. Швейцарка на опыте грамотно раскладывает силы и умело пользуется слабостями соперниц. За три матча она не отдала ни сета и суммарно проиграла лишь 15 геймов.

Учитывая, что сетка у Бенчич была как минимум не слабее (а то и сильнее), хочется назвать именно её фавориткой предстоящей встречи. Воспользуемся коэффициентами и заиграем плюсовую фору по геймам через швейцарку.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё