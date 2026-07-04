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Белинда Бенчич – Коко Гауфф, 5 июля: прогноз на матч Уимблдона

Обновлено:
Олимпийская чемпионка против одной из главных молодых звезд тура
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
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Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Белинда Бенчич
  • Коко Гауфф
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В воскресенье, 5 июля, в четвертом круге Уимблдона-2026 встретятся швейцарка Белинда Бенчич и американка Коко Гауфф. Чем завершится противостояние двух топовых спортсменок?

Дата / Время: 05.07.2026, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Белинда Бенчич (29 лет, 11-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: Мика Стойсавлевич (Великобритания) – 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Ван Синьюй (Китай) – 7:5, 6:0
  • 3-й круг: Анна Калинская (Россия, 19) – 6:4, 4:6, 7:6 (10:6)

Коко Гауфф (22 года, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Солана Сьерра (Аргентина) – 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)
  • 3-й круг: Клэр Лю (США) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:2

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшией из пары Джессика Пегула (США, 4) – Ива Йович (США, 16)

Белинда Бенчич

Бывшая четвертая ракетка мира. Чемпионка Олимпиады-2020 в одиночном разряде и серебряная медалистка в парном. Победительница 10 турниров WTA, в том числе одного травяного. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Майами (хард) и Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» – в четвертом. Всего в 2026 г. одержала 23 победы при восьми поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до полуфинала.

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Коко Гауфф

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, а также US Open 2023 г. и «Ролан Гаррос» 2025 г. На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне дошла до финала в Майами (хард) и Риме (грунт). На Australian Open вылетела в четвертьфинале, на «Ролан Гаррос» – в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 29 побед при 11 поражениях. На Уимблдоне повторила лучший результат, ранее показанный в 2019, 2021 и 2024 гг. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.

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Личные встречи

Спортсменки ранее провели семь официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграла Гауфф. На харде она одержала четыре победы, Бенчич – две.

Ставки на исход

Букмекеры считают американку фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,71 на её победу и 2,12 на успех швейцарки.

Ставки на тоталы

Пять из семи очных матчей спортсменок продлились три сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,92 на ТБ (22,5) и 1,88 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа БенчичПобеда ГауффТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,121,711,921,88

Прогноз и ставка

Яркая афиша и потенциально один из лучших матчей четвертого круга. Бенчич хороша на травяном покрытии и полна мотивации защитить очки за прошлогодний полуфинал Уимблдона. У Гауфф обратная ситуация – она уже выступила гораздо лучше, чем в 2025 г., но теперь на кону первый выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема».

Чего же ждать? В первую очередь борьбу. Лишь один из семи очных матчей завершился разгромом. В пяти из них спортсменки сыграли максимальные три сета. У обеих есть козыри, но на траве Бенчич выглядит сбалансированнее, в том числе за счет более стабильной подачи. С учетом коэффициентов есть смысл заиграть, например, плюсовую фору по геймам через швейцарку. Тем более что олимпийская чемпионка двигается по сетке увереннее – один проблемный матч (с Калинской) против двух у Гауфф.

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