Белинда Бенчич – Коко Гауфф, 5 июля: прогноз на матч Уимблдона

Яркая афиша и потенциально один из лучших матчей четвертого круга. Бенчич хороша на травяном покрытии и полна мотивации защитить очки за прошлогодний полуфинал Уимблдона. У Гауфф обратная ситуация – она уже выступила гораздо лучше, чем в 2025 г., но теперь на кону первый выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема».

Чего же ждать? В первую очередь борьбу. Лишь один из семи очных матчей завершился разгромом. В пяти из них спортсменки сыграли максимальные три сета. У обеих есть козыри, но на траве Бенчич выглядит сбалансированнее, в том числе за счет более стабильной подачи. С учетом коэффициентов есть смысл заиграть, например, плюсовую фору по геймам через швейцарку. Тем более что олимпийская чемпионка двигается по сетке увереннее – один проблемный матч (с Калинской) против двух у Гауфф.