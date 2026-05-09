Белинда Бенчич – Анна Калинская, 9 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Калинская стартовала в Риме с феерического матча. Встреча с Синяковой продлилась 3,5 часа и максимальные три сета, один из которых завершился на тай-брейке. Россиянка отыграла девять матчболов, причем в разных партиях. В общем, максимальная физическая и ментальная нагрузка. Не факт, что Калинская сумеет в полной мере восстановиться к матчу с Бенчич.

Швейцарка же стартовала на турнире весьма рутинно. При этом в Риме она традиционно выступает слабовато. Хотя грунтовое покрытие Бенчич всё же подходит больше, чем Калинской. С учетом личных встреч и вовсе не остается вопросов, почему швейцарка с отрывом идет фавориткой по коэффициентам.

Но Калинская умеет цепляться и вряд ли проиграет без борьбы. С учетом котировок ставка на плюсовую фору по геймам через россиянку выглядит привлекательно.