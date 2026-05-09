Белинда Бенчич – Анна Калинская, 9 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Россиянка против олимпийской чемпионки
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Белинда Бенчич
  • Анна Калинская
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Россиянка Анна Калинская в третьем круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Оправдает ли олимпийская чемпионка статус фаворитки?

Дата / Время: 09.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Белинда Бенчич (29 лет, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Бьянка Андрееску (Канада) – 6:4, 6:1

Анна Калинская (27 лет, 24-я ракетка мира, 22-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Катерина Синякова (Чехия) – 4:6, 7:6 (7:4), 7:5

Победительница этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшей из пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Елена Остапенко (Латвия)

Белинда Бенчич

Бывшая четвертая ракетка мира. Чемпионка Олимпиады-2020 в одиночном разряде и серебряная медалистка в парном. Победительница 10 турниров WTA, в том числе одного грунтового. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Майами (хард) и Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2026 г. одержала 17 побед при шести поражениях. На турнире в Риме уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

Анна Калинская

Титулов на уровне WTA в одиночном разряде не брала. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт), а на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 12 побед при девяти поражениях. В Риме уже повторила свой лучший результат, показанный в 2023 и 2024 гг. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча – по два на траве и харде. Во всех случаях побеждала Бенчич.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой швейцарку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,37 на её победу и 3,10 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Все три очных матча спортсменок, которые не завершились досрочно, продлились не менее 18 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,99 на ТБ (20,5) и 1,81 на ТМ (20,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа БенчичПобеда КалинскойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,373,101,991,81

Прогноз и ставка

Калинская стартовала в Риме с феерического матча. Встреча с Синяковой продлилась 3,5 часа и максимальные три сета, один из которых завершился на тай-брейке. Россиянка отыграла девять матчболов, причем в разных партиях. В общем, максимальная физическая и ментальная нагрузка. Не факт, что Калинская сумеет в полной мере восстановиться к матчу с Бенчич.

Швейцарка же стартовала на турнире весьма рутинно. При этом в Риме она традиционно выступает слабовато. Хотя грунтовое покрытие Бенчич всё же подходит больше, чем Калинской. С учетом личных встреч и вовсе не остается вопросов, почему швейцарка с отрывом идет фавориткой по коэффициентам.

Но Калинская умеет цепляться и вряд ли проиграет без борьбы. С учетом котировок ставка на плюсовую фору по геймам через россиянку выглядит привлекательно.

