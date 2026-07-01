Белинда Бенчич – Анна Калинская, 3 июля: прогноз на матч Уимблдона

В нынешнем сезоне Калинская наконец-то смогла обыграть Бенчич после четырех поражений. Но на траве в обоих случаях победила швейцарка, и прервать эту серию россиянке будет сложно. Олимпийская чемпионка прекрасно чувствует себя на травяном покрытии, в прошлом году она дошла до полуфинала Уимблдона. На нынешнем турнире Бенчич стартовала убедительно и в трех сетах из четырех проиграла не более двух геймов. Впрочем, и уровень оппозиции был посредственным.

Калинская же успела провести пять сетов, в том числе два тай-брейка. Ни одна партия не продлилась менее девяти геймов. Видно, что запас прочности россиянки на траве всё же скромнее, чем у Бенчич. Но в целом Калинская проводит качественный сезон – она уже стабильно конкурирует с топовыми соперницами, чему способствовало преодоление проблем со здоровьем.

Резюмируя, согласимся, что Бенчич выглядит фавориткой, но легкой прогулки для нее не ждем. С учетом коэффициентов попробуем плюсовую фору по геймам через неуступчивую россиянку.