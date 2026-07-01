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ГлавнаяПрогнозыБелинда Бенчич – Анна Калинская, 3 июля: прогноз на матч Уимблдона

Белинда Бенчич – Анна Калинская, 3 июля: прогноз на матч Уимблдона

Обновлено:
Россиянка против олимпийской чемпионки
Александр Бокулёв
Winline
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Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Белинда Бенчич
  • Анна Калинская
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В пятницу, 3 июля, в третьем круге Уимблдона-2026 Анна Калинская встретится с Белиндой Бенчич. Сумеет ли россиянка обыграть олимпийскую чемпионку и продолжить борьбу за титул?

Дата / Время: 03.07.2026, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Белинда Бенчич (29 лет, 11-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: Мика Стойсавлевич (Великобритания) – 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Ван Синьюй (Китай) – 7:5, 6:0

Анна Калинская (27 лет, 20-я ракетка мира, 19-й номер посева)

  • 1-й круг: Магдалена Фрех (Польша) – 7:6 (7:5), 6:4
  • 2-й круг: Диан Парри (Франция) – 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)

Победительница этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшей из пары Клэр Лю (США) – Коко Гауфф (США, 27)

Белинда Бенчич

Бывшая четвертая ракетка мира. Чемпионка Олимпиады-2020 в одиночном разряде и серебряная медалистка в парном. Победительница 10 турниров WTA, в том числе одного травяного. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Майами (хард) и Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» – в четвертом. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при восьми поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анна Калинская

Титулов на уровне WTA в одиночном разряде не брала. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт). На Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 20 побед при 13 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в 2024 г., когда дошла до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетела во втором раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее провели пять официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграла Калинская. На траве и харде по два раза побеждала Бенчич.

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой швейцарку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,42 на её победу и 2,85 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Последний очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,74 на ТБ (21,5) и 2,06 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа БенчичПобеда КалинскойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,422,851,742,06

Прогноз и ставка

В нынешнем сезоне Калинская наконец-то смогла обыграть Бенчич после четырех поражений. Но на траве в обоих случаях победила швейцарка, и прервать эту серию россиянке будет сложно. Олимпийская чемпионка прекрасно чувствует себя на травяном покрытии, в прошлом году она дошла до полуфинала Уимблдона. На нынешнем турнире Бенчич стартовала убедительно и в трех сетах из четырех проиграла не более двух геймов. Впрочем, и уровень оппозиции был посредственным.

Калинская же успела провести пять сетов, в том числе два тай-брейка. Ни одна партия не продлилась менее девяти геймов. Видно, что запас прочности россиянки на траве всё же скромнее, чем у Бенчич. Но в целом Калинская проводит качественный сезон – она уже стабильно конкурирует с топовыми соперницами, чему способствовало преодоление проблем со здоровьем. 

Резюмируя, согласимся, что Бенчич выглядит фавориткой, но легкой прогулки для нее не ждем. С учетом коэффициентов попробуем плюсовую фору по геймам через неуступчивую россиянку.

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