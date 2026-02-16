Ведомости
Бенфика – Реал Мадрид, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Один раз в этом году Моуринью уже шокировал бывших одноклубников
Валентин Васильев

Меньше месяца назад «Бенфика» с «Реалом» встречались в Общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. И вот новое столкновение, теперь в стыковых матчах. Удастся ли великому Жозе Моуринью еще одно чудо за счет его бывшего клуба? Анализируем матч в Лиссабоне сквозь призму разнообразных цифр - статистики, котировок и т. д.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

17.02.2026, Вт

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания)

П1 - 3.70

Х - 4.00

П2 - 1.96

Турнир:  Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч

Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бенфика»41322-17
«Реал»31417-22

Последние пять матчей «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2026«Санта-Клара»

1:2

«Бенфика»

Чемпионат Португалии

08.02.2026«Бенфика»

2:1

«Алверка»

Чемпионат Португалии

01.02.2026«Тондела»

0:0

«Бенфика»

Чемпионат Португалии

28.01.2026«Бенфика»

4:2

«Реал»

Лига чемпионов
25.01.2026«Бенфика»

4:0

«Эштрела Амадора»

Кубок лиги

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026«Реал»

4:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

08.02.2026«Валенсия»

0:2

«Реал»

Ла Лига

01.02.2026«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Ла Лига

28.01.2026«Бенфика»

4:2

«Реал»

Лига чемпионов

24.01.2026«Вильярреал»

0:2

«Реал»

Ла Лига

Календарь игр

Стыковые матчи. Первые игры

17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)  

17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)  

18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)  

18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)  

18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)  

Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)  

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)  

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)  

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)  

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)  

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)  

25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

Первое столкновение пиренейских грандов почти за 60 лет завершилось громкой сенсацией. «Бенфика», которая стояла на грани вылета из Общего этапа Лиги чемпионов,  в невероятном матче обыграла «Реал» и вместе с ним отправилась в стыковые матчи. В январской битве в Лиссабоне присутствовали все элементы крутого футбольного боевика: два удаления, гол в чужие ворота вратаря Трубина на последних секундах и превращение 0:1 в 4:2. Таких  потрясающих «камбэков» даже в богатейшей карьере Жозе Моуринью было немного. А ценность этого приумножил тот факт, что совершен он был против не чужого португальцу клуба.

Отчасти провал мадридских звезд в Лиссабоне можно списать на банальную недооценку соперника. Теперь ее точно не будет. Новая встреча команд вряд ли будет столь же результативной - просто потому, что раскрываться сверх меры и рисковать никому не с руки. В любом случае судьба путевки в 1/8 финала будет решаться в Мадриде. Исходя из этих соображений, тренеры и выберут тактику на первый матч. Полагаем, что он получится менее ярким и результативным, чем январский. Тотал меньше 3.5 выглядит тут достаточно реальным исходом. «БЕТСИТИ» дает на него коэффициент 1.61. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Бенфика»: Бах, Араухо, Риос, Велозу (все - травмы) 

«Реал Мадрид»: Родриго, Асенсио (оба - дисквалификации), Милитао, Беллингем (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Реал»:

Позиция«Бенфика»«Реал Мадрид»
Вратарь1. Трубин1. Куртуа
Защитник4. А. Силва12. Александер-Арнольд
Защитник44. Араужу24. Хейсен
Защитник30. Отаменди22. Рюдигер
Защитник26. Даль18. Фернандес
Полузащитник18. Баррейро14. Тчуамени
Полузащитник27. Р. Силва15. Гюлер
Полузащитник25. Престианни8. Вальверде
Нападающий21. Шельдеруп6. Камавинга
Нападающий5. Барренечеа7. Винисиус
Нападающий14. Павлидис10. Мбаппе
Главный тренерЖозе МоуриньюАльваро Арбелоа

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» существенно понизила коэффициент на победу хозяев относительно январского матча. Тогда он превышал пятерку - теперь составляет 3.70. Соответственно, на Мадрид котировка подросла - с 1.70 до 1.96. Удачная ставка на ничью обещает четырехкратный выигрыш относительно номинала пари.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Бенфика» - «Реал»?

В «БЕТСИТИ» доступна функция тройного выбора счета. Самый низкий коэффициент - 4.00 - на этом рынке предлагается на варианты 0:1, 0:2 или 0:3.

Будет ли матч «Бенфика» - «Реал» результативным?

Коэффициент на тотал меньше 2.5 составляет 2.46. Следовательно, аналитики ждут скорее результативный, чем «низовой» матч. 

С кем сыграет победитель матча  «Бенфика» - «Реал»?

В 1/8 победителя пиренейского противостояния ожидает  «Спортинг» или «Манчестер Сити».

