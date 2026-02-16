Бенфика – Реал Мадрид, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Меньше месяца назад «Бенфика» с «Реалом» встречались в Общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. И вот новое столкновение, теперь в стыковых матчах. Удастся ли великому Жозе Моуринью еще одно чудо за счет его бывшего клуба? Анализируем матч в Лиссабоне сквозь призму разнообразных цифр - статистики, котировок и т. д.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч
Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бенфика»
|4
|1
|3
|22-17
|«Реал»
|3
|1
|4
|17-22
Последние пять матчей «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2026
|«Санта-Клара»
1:2
«Бенфика»
Чемпионат Португалии
|08.02.2026
|«Бенфика»
2:1
«Алверка»
Чемпионат Португалии
|01.02.2026
|«Тондела»
0:0
«Бенфика»
Чемпионат Португалии
|28.01.2026
|«Бенфика»
4:2
«Реал»
|Лига чемпионов
|25.01.2026
|«Бенфика»
4:0
«Эштрела Амадора»
Кубок лиги
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|«Реал»
4:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|08.02.2026
|«Валенсия»
0:2
«Реал»
Ла Лига
|01.02.2026
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|28.01.2026
|«Бенфика»
4:2
«Реал»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Вильярреал»
0:2
«Реал»
Ла Лига
Стыковые матчи. Первые игры
17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)
17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)
18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)
18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)
18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)
Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)
25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)
Первое столкновение пиренейских грандов почти за 60 лет завершилось громкой сенсацией. «Бенфика», которая стояла на грани вылета из Общего этапа Лиги чемпионов, в невероятном матче обыграла «Реал» и вместе с ним отправилась в стыковые матчи. В январской битве в Лиссабоне присутствовали все элементы крутого футбольного боевика: два удаления, гол в чужие ворота вратаря Трубина на последних секундах и превращение 0:1 в 4:2. Таких потрясающих «камбэков» даже в богатейшей карьере Жозе Моуринью было немного. А ценность этого приумножил тот факт, что совершен он был против не чужого португальцу клуба.
Отчасти провал мадридских звезд в Лиссабоне можно списать на банальную недооценку соперника. Теперь ее точно не будет. Новая встреча команд вряд ли будет столь же результативной - просто потому, что раскрываться сверх меры и рисковать никому не с руки. В любом случае судьба путевки в 1/8 финала будет решаться в Мадриде. Исходя из этих соображений, тренеры и выберут тактику на первый матч. Полагаем, что он получится менее ярким и результативным, чем январский. Тотал меньше 3.5 выглядит тут достаточно реальным исходом. «БЕТСИТИ» дает на него коэффициент 1.61.
В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Бенфика»: Бах, Араухо, Риос, Велозу (все - травмы)
«Реал Мадрид»: Родриго, Асенсио (оба - дисквалификации), Милитао, Беллингем (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Реал»:
|Позиция
|«Бенфика»
|«Реал Мадрид»
|Вратарь
|1. Трубин
|1. Куртуа
|Защитник
|4. А. Силва
|12. Александер-Арнольд
|Защитник
|44. Араужу
|24. Хейсен
|Защитник
|30. Отаменди
|22. Рюдигер
|Защитник
|26. Даль
|18. Фернандес
|Полузащитник
|18. Баррейро
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|27. Р. Силва
|15. Гюлер
|Полузащитник
|25. Престианни
|8. Вальверде
|Нападающий
|21. Шельдеруп
|6. Камавинга
|Нападающий
|5. Барренечеа
|7. Винисиус
|Нападающий
|14. Павлидис
|10. Мбаппе
|Главный тренер
|Жозе Моуринью
|Альваро Арбелоа
«БЕТСИТИ» существенно понизила коэффициент на победу хозяев относительно январского матча. Тогда он превышал пятерку - теперь составляет 3.70. Соответственно, на Мадрид котировка подросла - с 1.70 до 1.96. Удачная ставка на ничью обещает четырехкратный выигрыш относительно номинала пари.
В «БЕТСИТИ» доступна функция тройного выбора счета. Самый низкий коэффициент - 4.00 - на этом рынке предлагается на варианты 0:1, 0:2 или 0:3.
Коэффициент на тотал меньше 2.5 составляет 2.46. Следовательно, аналитики ждут скорее результативный, чем «низовой» матч.
В 1/8 победителя пиренейского противостояния ожидает «Спортинг» или «Манчестер Сити».