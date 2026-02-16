Бенфика – Реал Мадрид, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первое столкновение пиренейских грандов почти за 60 лет завершилось громкой сенсацией. «Бенфика», которая стояла на грани вылета из Общего этапа Лиги чемпионов, в невероятном матче обыграла «Реал» и вместе с ним отправилась в стыковые матчи. В январской битве в Лиссабоне присутствовали все элементы крутого футбольного боевика: два удаления, гол в чужие ворота вратаря Трубина на последних секундах и превращение 0:1 в 4:2. Таких потрясающих «камбэков» даже в богатейшей карьере Жозе Моуринью было немного. А ценность этого приумножил тот факт, что совершен он был против не чужого португальцу клуба.

Отчасти провал мадридских звезд в Лиссабоне можно списать на банальную недооценку соперника. Теперь ее точно не будет. Новая встреча команд вряд ли будет столь же результативной - просто потому, что раскрываться сверх меры и рисковать никому не с руки. В любом случае судьба путевки в 1/8 финала будет решаться в Мадриде. Исходя из этих соображений, тренеры и выберут тактику на первый матч. Полагаем, что он получится менее ярким и результативным, чем январский.