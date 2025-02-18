Бетис - Гент, 20 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
20 февраля будут сыграны ответные стыковые матчи Лиги конференций. Одной из немногих команд, которой удалось уже после первой встречи практически снять вопросы о победителе пары стал «Бетис». Испанцы уверенно обыграли на выезде «Гент», а теперь примут бельгийцев на своем поле. «Бетис» входит в тройку основных претендентов на победу во всем турнире.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бетис» (Испания)
20.02.2025, Чт
20:45 МСК
«Гент» (Бельгия)
|П1 - 1.48
Турнир: Лига конференций УЕФА, ответный стыковой матч
Первый матч - 3:0
Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)
Судья: Дамиан Сильвестшак (Польша)
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Последние пять игр «Гента»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Гент»
|3:2
|«Беерсхот»
|Лига Жюпиле
|13.02.2025
|«Гент»
|0:3
|«Бетис»
|Лига конференций
|07.02.2025
|«Мехелен»
|3:3
|«Гент»
|Лига Жюпиле
|02.02.2025
|«Гент»
1:0
«Андерлехт»
Лига Жюпиле
|26.01.2025
|«Ауд-Хеверле»
|0:0
|«Гент»
|Лига Жюпиле
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Бетис»
|3:0
|«Реал Сосьедад»
|Примера
|13.02.2025
|«Гент»
|0:3
|«Бетис»
|Лига конференций
|08.02.2025
|«Сельта»
|3:2
|«Бетис»
|Примера
|02.02.2025
|«Бетис»
|2:2
|«Атлетик»
|Примера
|25.01.2025
|«Мальорка»
|0:1
|«Бетис»
|Примера
Дела у «Бетиса» в последнее время идут хорошо. Крупная победа в Бельгии, после которой случился выигрыш с таким же счетом у у крепкого «Реал Сосьедад». Команда Мануэля Пеллегрини заметно улучшила свое турнирное положении в национальном первенстве, перебравшись в верхнюю половину таблицы.
Если тренерский штаб «Бетиса» не решит устроить дополнительную передышку футболистам основы, то вполне вероятно, что и эта встреча завершится разгромом «Гента». Бельгийцам нет смысла играть осторожно. Так что предположим, что результативность в мате будет приятной.
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|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Гент»: Ванденберге, Ватанабэ (оба - травма)
«Бетис»: Карвалью, Форнальс, Бельерин (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Гент» - «Бетис»:
|Позиция
|«Гент»
|«Бетис»
|Позиция
|Вратарь
|33. Руф
|13. Адриан
|Вратарь
|Защитник
|13. Митрович
|3. Льоренте
|Защитник
|Защитник
|12. Гамбор
|6. Натан
|Защитник
|Защитник
|20. Араужу
|15. Перро
|Защитник
|Полузащитник
|3. Браун
|40. Ортис
|Защитник
|Полузащитник
|18. Самуаз
|4. Кардозо
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Кумс
|21. Рока
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Ито
|7. Антони
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Делорж
|22. Иско
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Ванзер
|36. Родригес
|Нападающий
|Нападающий
|11. Сонко
|11. Бакамбу
|Нападающий
|Главный тренер
|Воутер Вранкен
|Мануэль Пеллегрини
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (7.50) предлагают за 2:0 в пользу хозяев. Победа «Бетиса» со счетом 1:0 котируется за 8.50.
На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.
Тройка фаворитов турнира от PARI выглядит так:
«Челси» - 1.70
«Фиорентина» - 6.00
«Бетис» - 8.00
Партнерский проект