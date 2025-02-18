Бетис - Гент, 20 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Дела у «Бетиса» в последнее время идут хорошо. Крупная победа в Бельгии, после которой случился выигрыш с таким же счетом у у крепкого «Реал Сосьедад». Команда Мануэля Пеллегрини заметно улучшила свое турнирное положении в национальном первенстве, перебравшись в верхнюю половину таблицы.

Если тренерский штаб «Бетиса» не решит устроить дополнительную передышку футболистам основы, то вполне вероятно, что и эта встреча завершится разгромом «Гента». Бельгийцам нет смысла играть осторожно. Так что предположим, что результативность в мате будет приятной.