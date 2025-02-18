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18 февраля 13:12ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Бетис - Гент, 20 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Учинят ли испанцы бельгийцам очередной разгром?
Руслан Ипполитов

20 февраля будут сыграны ответные стыковые матчи Лиги конференций. Одной из немногих команд, которой удалось уже после первой встречи практически снять вопросы о победителе пары стал «Бетис». Испанцы уверенно обыграли на выезде «Гент», а теперь примут бельгийцев на своем поле. «Бетис» входит в тройку основных претендентов на победу во всем турнире.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Бетис» (Испания)

20.02.2025, Чт

20:45 МСК

«Гент» (Бельгия)

П1 - 1.48

Х - 4.40

П2 - 6.70

Турнир: Лига конференций УЕФА, ответный стыковой матч

Первый матч - 3:0

Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)

Судья: Дамиан Сильвестшак (Польша)

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Форма команд

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Последние пять игр «Гента»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Гент»3:2«Беерсхот»Лига Жюпиле
13.02.2025«Гент»0:3«Бетис»Лига конференций
07.02.2025«Мехелен»3:3«Гент»Лига Жюпиле
02.02.2025«Гент»

1:0

«Андерлехт»

Лига Жюпиле

26.01.2025«Ауд-Хеверле»0:0«Гент»Лига Жюпиле

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Бетис»3:0«Реал Сосьедад»Примера
13.02.2025«Гент»0:3«Бетис»Лига конференций
08.02.2025«Сельта»3:2«Бетис»Примера
02.02.2025«Бетис»2:2«Атлетик»Примера
25.01.2025«Мальорка»0:1«Бетис»Примера

Прогноз на матч

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Дела у «Бетиса» в последнее время идут хорошо. Крупная победа в Бельгии, после которой случился выигрыш с таким же счетом у у крепкого «Реал Сосьедад». Команда Мануэля Пеллегрини заметно улучшила свое турнирное положении в национальном первенстве, перебравшись в верхнюю половину таблицы.

Если тренерский штаб «Бетиса» не решит устроить дополнительную передышку футболистам основы, то вполне вероятно, что и эта встреча завершится разгромом «Гента». Бельгийцам нет смысла играть осторожно. Так что предположим, что результативность в мате будет приятной.    

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти трансляции можно на сайтах букмекеров и спортивных медиа. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Гент»: Ванденберге, Ватанабэ (оба - травма)

«Бетис»: Карвалью, Форнальс, Бельерин (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Гент» - «Бетис»:

Позиция«Гент»«Бетис»Позиция
Вратарь33. Руф13. АдрианВратарь
Защитник13. Митрович3. ЛьорентеЗащитник
Защитник12. Гамбор6. НатанЗащитник
Защитник20. Араужу15. ПерроЗащитник
Полузащитник 3. Браун40. ОртисЗащитник
Полузащитник 18. Самуаз4. КардозоПолузащитник 
Полузащитник 24. Кумс21. РокаПолузащитник 
Полузащитник15. Ито7. АнтониПолузащитник
Полузащитник16. Делорж22. ИскоПолузащитник
Нападающий14. Ванзер36. РодригесНападающий
Нападающий11. Сонко11. БакамбуНападающий
Главный тренерВоутер ВранкенМануэль ПеллегриниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI предлагают довольно щедрый коэффициент на победу гостей, на которых можно поставить за 6.70. На успех хозяев ставки принимаются с кэфом 1.48. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бетис» - «Гент»?

Самый скромный коэффициент (7.50) предлагают за 2:0 в пользу хозяев. Победа «Бетиса» со счетом 1:0 котируется за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Бетис» - «Гент»?

На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.

Кто выиграет Лигу конференций?

Тройка фаворитов турнира от PARI выглядит так:

«Челси» - 1.70

«Фиорентина» - 6.00

«Бетис» - 8.00

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