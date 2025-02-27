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27 февраля 8:15ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Бетис - Реал Мадрид, 1 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Чем удивит команда Карло Анчелотти после кубковых баталий?
Руслан Ипполитов

26-й тур Примеры дарит любителям футбола сразу несколько увлекательных матчей, одним из которых станет встреча в Севилье между местным «Бетисом» и «Реалом». «Сливочные» продолжают бой за «золото» с «Барселоной» и «Атлетико», а севильцы вынашивают честолюбивые планы относительно мест в зоне еврокубков.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бетис» (Севилья) 

01.03.2025, Сб

20:30 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 4.20

Х - 3.95

П2 - 1.72

Турнир: Ла Лига, 26-й тур

Стадион: «Бенито Вилямарин» (Севилья, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бетис»313277150-295
«Реал»773231295-150

Последние пять игр «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Хетафе»

1:2

«Бетис»

Примера

20.02.2025«Бетис»

0:1

«Гент»

Лига конференций

16.03.2025«Бетис»

3:0

«Реал Сосьедад»

Примера

13.02.2025«Гент»

0:3

«Бетис»

Лига конференций

08.02.2025«Сельта»

3:2

«Бетис»

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

 26.02.2025 «Реал Сосьедад»

0:1 

 «Реал»

 Кубок Испании

23.02.2025«Реал»

2:0

«Жирона»

Примера

19.02.2025«Реал»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

15.02.2025«Осасуна»

1:1

«Реал»

Примера

11.02.2025«Манчестер Сити»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Бетиса» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.09.2024«Реал»

2:0

«Бетис»

Примера

25.05.2024«Реал»

0:0

«Бетис»

Примера

09.12.2023«Бетис»

1:1

«Реал»

Примера

05.03.2023«Бетис»

0:0

«Реал»

Примера

03.09.2022«Реал»

2:1

«Бетис»

Примера

Турнирное положение

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По итогам 25-ти туров «Бетис» занимает седьмое место, а «Реал» делит первую строчку с «Барселоной».

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона25173567-2554
2. Реал Мадрид25166354-2354
3. Атлетико25158242-1653
4. Атлетик25139344-2248
5. Вильярреал25128548-3544
6. Райо Вальекано2598827-2635
7. Бетис2598832-3235
8. Мальорка251051024-3135
9. Реал Сосьедад251041123-2334
10. Сельта25951136-3832
11. Севилья2588930-3532
12. Осасуна25711729-3432
13. Жирона25941232-3731
14. Хетафе2579921-2030
15. Эспаньол25761224-3627
16. Леганес25591122-3824
17. Лас-Пальмас25651429-4323
18. Валенсия25581225-4123
19. Алавес25571328-3922
20. Вальядолид25431816-5915

Прогноз на матч

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В пятерку сильнейших Примеры «Бетису» не пробиться, но за места в еврозоне команда побороться способна. «Качели» в результатах не идут на пользу подопечным Пеллегрини. Остается рассчитывать лишь на себя.

«Реал» любит подурачится, но в таких матчах свои очки не упускает. Это не кубковая встреча, где «сливочные» могут валять дурака. Коэффициент на победу команды Карло Анчелотти слишком скромный, так что обратимся к результативности. Предположим, что соперники забьют на двоих не меньше трех мячей, а лучше - больше.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Встречу «Бетис» - «Реал» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Следить за ходом встречи можно по текстовым трансляциям на спрортивных порталах и на ресурсах официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бетис»: Карвалью, Бельерин, Ло Чельсо, Роко, Форнальс, Абде (все - травма)

«Реал»: Беллингем (дисквалификация). Карвахаль, Милитао (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Реал»:

Позиция«Бетис»

«Реал»

Позиция

Вратарь13. Адриан

1. Куртуа

Вратарь

Защитник3. Льоренте

23. Менди

Защитник

Защитник6. Натан

14. Тчуамени

Защитник

Защитник15. Перро

35. Асенсио

Защитник

Защитник40. Ортис

17. Васкес

Защитник

Полузащитник 4. Кардозо

10. Модрич

Полузащитник

Полузащитник 21. Рока

8. Вальверде

Полузащитник 

Полузащитник7. Антони

11. Родриго

Полузащитник

Полузащитник22. Иско

21. Диас

Нападающий

Нападающий36. Родригес

7. Винисиус Жуниор

Нападающий

Нападающий11. Бакамбу

9. Мбаппе

Нападающий

Главный тренерМануэль Пеллегрини

Карло Анчелотти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline предлагает за победу хозяев коэффициент 4.20. На гостей можно поставить за 1.73. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает за 3.95.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Бетис» - «Реал»?

Самый скромный коэффициент (7.00) при ставке на точный счет предлагают за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на 0:1 в пользу гостей будет умножена на 9.20. Такой же коэффициент предлагается и за выигрыш «Реала» со счетом 1:2. 

Где бесплатно смотреть матч «Бетис» - «Реал»?

Встречу «Бетис» - «Реал» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Следить за ходом встречи можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на ресурсах официальных букмекеров.

Стоит ли ждать результативной игры?

Если судить по котировкам, то матч сверхрезультативным получиться не должен. Ставки на то, что случится больше трех голов, принимаются с коэффициентом 2.28. 

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