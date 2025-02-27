Бетис - Реал Мадрид, 1 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
26-й тур Примеры дарит любителям футбола сразу несколько увлекательных матчей, одним из которых станет встреча в Севилье между местным «Бетисом» и «Реалом». «Сливочные» продолжают бой за «золото» с «Барселоной» и «Атлетико», а севильцы вынашивают честолюбивые планы относительно мест в зоне еврокубков.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бетис» (Севилья)
01.03.2025, Сб
20:30 МСК
«Реал» (Мадрид)
|П1 - 4.20
Турнир: Ла Лига, 26-й тур
Стадион: «Бенито Вилямарин» (Севилья, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бетис»
|31
|32
|77
|150-295
|«Реал»
|77
|32
|31
|295-150
Последние пять игр «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Хетафе»
1:2
«Бетис»
Примера
|20.02.2025
|«Бетис»
0:1
«Гент»
Лига конференций
|16.03.2025
|«Бетис»
3:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|13.02.2025
|«Гент»
0:3
«Бетис»
Лига конференций
|08.02.2025
|«Сельта»
3:2
«Бетис»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
|23.02.2025
|«Реал»
2:0
«Жирона»
Примера
|19.02.2025
|«Реал»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Осасуна»
1:1
«Реал»
Примера
|11.02.2025
|«Манчестер Сити»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Бетиса» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.09.2024
|«Реал»
2:0
«Бетис»
Примера
|25.05.2024
|«Реал»
0:0
«Бетис»
Примера
|09.12.2023
|«Бетис»
1:1
«Реал»
Примера
|05.03.2023
|«Бетис»
0:0
«Реал»
Примера
|03.09.2022
|«Реал»
2:1
«Бетис»
Примера
По итогам 25-ти туров «Бетис» занимает седьмое место, а «Реал» делит первую строчку с «Барселоной».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|25
|17
|3
|5
|67-25
|54
|2. Реал Мадрид
|25
|16
|6
|3
|54-23
|54
|3. Атлетико
|25
|15
|8
|2
|42-16
|53
|4. Атлетик
|25
|13
|9
|3
|44-22
|48
|5. Вильярреал
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6. Райо Вальекано
|25
|9
|8
|8
|27-26
|35
|7. Бетис
|25
|9
|8
|8
|32-32
|35
|8. Мальорка
|25
|10
|5
|10
|24-31
|35
|9. Реал Сосьедад
|25
|10
|4
|11
|23-23
|34
|10. Сельта
|25
|9
|5
|11
|36-38
|32
|11. Севилья
|25
|8
|8
|9
|30-35
|32
|12. Осасуна
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|13. Жирона
|25
|9
|4
|12
|32-37
|31
|14. Хетафе
|25
|7
|9
|9
|21-20
|30
|15. Эспаньол
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16. Леганес
|25
|5
|9
|11
|22-38
|24
|17. Лас-Пальмас
|25
|6
|5
|14
|29-43
|23
|18. Валенсия
|25
|5
|8
|12
|25-41
|23
|19. Алавес
|25
|5
|7
|13
|28-39
|22
|20. Вальядолид
|25
|4
|3
|18
|16-59
|15
В пятерку сильнейших Примеры «Бетису» не пробиться, но за места в еврозоне команда побороться способна. «Качели» в результатах не идут на пользу подопечным Пеллегрини. Остается рассчитывать лишь на себя.
«Реал» любит подурачится, но в таких матчах свои очки не упускает. Это не кубковая встреча, где «сливочные» могут валять дурака. Коэффициент на победу команды Карло Анчелотти слишком скромный, так что обратимся к результативности. Предположим, что соперники забьют на двоих не меньше трех мячей, а лучше - больше.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Встречу «Бетис» - «Реал» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Следить за ходом встречи можно по текстовым трансляциям на спрортивных порталах и на ресурсах официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Бетис»: Карвалью, Бельерин, Ло Чельсо, Роко, Форнальс, Абде (все - травма)
«Реал»: Беллингем (дисквалификация). Карвахаль, Милитао (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Реал»:
|Позиция
|«Бетис»
«Реал»
Позиция
|Вратарь
|13. Адриан
1. Куртуа
Вратарь
|Защитник
|3. Льоренте
23. Менди
Защитник
|Защитник
|6. Натан
14. Тчуамени
Защитник
|Защитник
|15. Перро
35. Асенсио
Защитник
|Защитник
|40. Ортис
17. Васкес
Защитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
10. Модрич
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Рока
8. Вальверде
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
11. Родриго
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Иско
21. Диас
Нападающий
|Нападающий
|36. Родригес
7. Винисиус Жуниор
Нападающий
|Нападающий
|11. Бакамбу
9. Мбаппе
Нападающий
|Главный тренер
|Мануэль Пеллегрини
Карло Анчелотти
Главный тренер
Winline предлагает за победу хозяев коэффициент 4.20. На гостей можно поставить за 1.73. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает за 3.95.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Самый скромный коэффициент (7.00) при ставке на точный счет предлагают за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на 0:1 в пользу гостей будет умножена на 9.20. Такой же коэффициент предлагается и за выигрыш «Реала» со счетом 1:2.
Встречу «Бетис» - «Реал» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Следить за ходом встречи можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на ресурсах официальных букмекеров.
Если судить по котировкам, то матч сверхрезультативным получиться не должен. Ставки на то, что случится больше трех голов, принимаются с коэффициентом 2.28.
Партнерский проект