Бетис - Реал Мадрид, 1 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В пятерку сильнейших Примеры «Бетису» не пробиться, но за места в еврозоне команда побороться способна. «Качели» в результатах не идут на пользу подопечным Пеллегрини. Остается рассчитывать лишь на себя.

«Реал» любит подурачится, но в таких матчах свои очки не упускает. Это не кубковая встреча, где «сливочные» могут валять дурака. Коэффициент на победу команды Карло Анчелотти слишком скромный, так что обратимся к результативности. Предположим, что соперники забьют на двоих не меньше трех мячей, а лучше - больше.