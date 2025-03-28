Бетис - Севилья, 30 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Среди всех городских дерби Испании севильское занимает одно из самых почетных мест. Противостояние лучших клубов Андалусии насчитывает уже 110 лет! Очередной раунд давнего спора запланирован на воскресенье, 30 марта. Не можем пройти мимо.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бетис» (Севилья)
30.03.2024, Вс
22:00 МСК
«Севилья»
|П1 - 1.90
Турнир: чемпионат Испании, 29-й тур
Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)
Главный судья: Матео Бускетс Феррер
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бетис»
|40
|36
|67
|163-216
|«Севилья»
|67
|36
|40
|216-163
Последние пять игр «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Леганес»
2:3
«Бетис»
Примера
|13.03.2025
|«Гимарайнш»
0:4
«Бетис»
Лига конференций
|09.03.2025
|«Бетис»
1:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|06.03.2025
|«Бетис»
2:2
«Гимарайнш»
Лига конференций
|01.03.2025
|«Бетис»
2:1
«Реал»
Примера
Последние пять матчей «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Севилья»
0:1
«Атлетик»
Примера
|09.03.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Севилья»
Примера
|01.03.2025
|«Райо Вальекано»
1:1
«Севилья»
Примера
|24.02.2025
|«Севилья»
1:1
«Мальорка»
Примера
|16.02.2025
|«Вальядолид»
0:4
«Севилья»
Примера
Последние пять матчей «Бетиса» и «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.10.2024
|«Севилья»
1:0
«Бетис»
Примера
|28.04.2024
|«Бетис»
1:1
«Севилья»
Примера
|12.11.2023
|«Севилья»
1:1
«Бетис»
Примера
|21.05.2023
|«Севилья»
0:0
«Бетис»
Примера
|06.11.2022
|«Бетис»
1:1
«Севилья»
Примера
После 28 туров земляков разделяют в таблице пять позиций и восемь очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|28
|20
|3
|5
|78-27
|63
|2. Реал Мадрид
|28
|18
|6
|4
|59-27
|60
|3. Атлетико
|28
|16
|8
|4
|46-22
|56
|4. Атлетик
|28
|14
|10
|4
|46-24
|52
|5. Бетис
|28
|12
|8
|8
|38-35
|44
|6. Вильярреал
|27
|12
|8
|7
|49-38
|44
|7. Мальорка
|28
|11
|7
|10
|28-34
|40
|8. Сельта
|28
|11
|6
|11
|41-41
|39
|9. Райо Вальекано
|28
|9
|10
|9
|31-31
|37
|10. Севилья
|28
|9
|9
|10
|32-37
|36
|11. Хетафе
|28
|9
|9
|10
|25-23
|36
|12. Реал Сосьедад
|28
|10
|5
|13
|25-30
|35
|13. Жирона
|28
|9
|7
|12
|36-41
|34
|14. Осасуна
|28
|7
|12
|9
|33-42
|33
|15. Эспаньол
|27
|7
|7
|13
|26-39
|28
|16. Валенсия
|28
|6
|10
|12
|31-46
|28
|17. Алавес
|28
|6
|9
|13
|32-42
|27
|18. Леганес
|28
|6
|9
|13
|26-43
|27
|19. Лас-Пальмас
|28
|6
|7
|15
|32-47
|25
|20. Вальядолид
|28
|4
|4
|20
|18-63
|16
Оба севильских клуба сохраняют шансы финишировать в зоне УЕФА. Собственно, «Бетис» в ней сейчас и находится, тогда как ее красно-белый сосед расположился ровно посередине таблицы. На первый взгляд, у хозяев «Бенито Вильямарина» мотивация должна быть сильнее, но дерби - это отдельная история, живущая отдельно от турнирных раскладов.
Команда опытнейшего Мануэля Пеллегрини ударно провела первый месяц весны: четыре победы (в том числе над мадридскиим «Реалом»), одна ничья и ноль поражений.
«Севилья» из пяти предыдущих матчей проиграла лишь один, но и выиграла только два. В предыдущем туре «рохибланкос» уступили дома «Атлетику» - 0:1.
Дерби Севильи традиционно отличает упорство. Здесь редко бывает много голов. Из пяти предыдущих междусобойчиков все пять были «низовыми» - один-два гола на пару команд. Ждем чего-то подобного и в это воскресенье.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет противоборство в Севилье в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка 299 рублей в месяц
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Бетис»: Ло Чельсо, Рока (оба - травмы)
«Севилья»: Ньянзу (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Севилья»:
|Позиция
|«Бетис»
|«Севилья»
Позиция
|Вратарь
|13. Адриан
|13. Нюланд
Вратарь
|Защитник
|3. Льоренте
|4. Салас
Защитник
|Защитник
|6. Натан
|22. Баде
Защитник
|Защитник
|15. Перро
|6. Гудель
Защитник
|Защитник
|40. Ортис
|3. Педроса
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
|20. Соу
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Карвальо
|12. Локонга
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
|17. Ньигес
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Иско
|11. Лукебакио
Нападающий
|Полузащитник
|36. Родригес
|5. Варгас
Нападающий
|Нападающий
|11. Бакамбу
|7. Ромеро
Нападающий
|Главный тренер
|Мануэль Пеллегрини
|Гарсия Пимьента
Главный тренер
Аналитики предсказуемо отдают предпочтение в дерби хозяевам. Коэффициент на «Севилью» в Winline в два раза превышает предложение на «Бетис» (3.95 - 1.90). Ничья на «Вильямарине» котируется за 3.45.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Самым вероятным счетом, по версии экспертов, является ничья 1:1. Коэффициент на этот исход составляет 5.80. Ничего удивительного: из пяти последних дерби три именно так и завершились.
«МАТЧ! Футбол 2» будет транслировать севильский матч в прямом эфире. Также следить за ходом игры можно на платформах легальных букмекерских компаний. Текстовая трансляция доступна на ряде спортивных сайтов.
Коэффициент 2.00 на тотал больше 2.5 и статистика личных встреч подсказывают, что голевого фейерверка от дерби Севильи ждать не стоит.
Партнерский проект