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28 марта 7:04ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Бетис - Севилья, 30 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Страстное андалузское дерби!
Валентин Васильев

Среди всех городских дерби Испании севильское занимает одно из самых почетных мест. Противостояние лучших клубов Андалусии насчитывает уже 110 лет! Очередной раунд давнего спора запланирован на воскресенье, 30 марта. Не можем пройти мимо.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бетис» (Севилья) 

30.03.2024, Вс

22:00 МСК

«Севилья»

П1 - 1.90

Х - 3.45

П2 - 3.95

Турнир:  чемпионат Испании, 29-й тур

Стадион: «Бенито Вильямарин»  (Севилья, Испания)

Главный судья: Матео Бускетс Феррер

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Бетис» 403667163-216
 «Севилья» 673640216-163

Последние пять игр «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Леганес»

2:3

«Бетис»

Примера

13.03.2025«Гимарайнш»

0:4

«Бетис»

Лига конференций

09.03.2025«Бетис»

1:0

«Лас-Пальмас»

Примера

06.03.2025«Бетис»

2:2

«Гимарайнш»

Лига конференций

01.03.2025«Бетис»

2:1

«Реал»

Примера

Последние пять матчей «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Севилья»

0:1

«Атлетик»

Примера

09.03.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Севилья»

Примера

01.03.2025«Райо Вальекано»

1:1

«Севилья»

Примера

24.02.2025«Севилья»

1:1

«Мальорка»

Примера

16.02.2025«Вальядолид»

0:4

«Севилья»

Примера

Последние пять матчей «Бетиса» и «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.10.2024«Севилья»

1:0

«Бетис»

Примера

28.04.2024«Бетис»

1:1

«Севилья»

Примера

12.11.2023«Севилья»

1:1

«Бетис»

Примера

21.05.2023«Севилья»

0:0

«Бетис»

Примера

06.11.2022«Бетис»

1:1

«Севилья»

Примера

Турнирное положение

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После 28 туров земляков разделяют в таблице пять позиций и восемь очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона28203578-2763
2. Реал Мадрид28186459-2760
3. Атлетико28168446-2256
4. Атлетик281410446-2452
5. Бетис28128838-3544
6. Вильярреал27128749-3844
7. Мальорка281171028-3440
8. Сельта281161141-4139
9. Райо Вальекано28910931-3137
10. Севилья28991032-3736
11. Хетафе28991025-2336
12. Реал Сосьедад281051325-3035
13. Жирона28971236-4134
14. Осасуна28712933-4233
15. Эспаньол27771326-3928
16. Валенсия286101231-4628
17. Алавес28691332-4227
18. Леганес28691326-4327
19. Лас-Пальмас28671532-4725
20. Вальядолид28442018-6316

Прогноз на матч

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Оба севильских клуба сохраняют шансы финишировать в зоне УЕФА. Собственно, «Бетис» в ней сейчас и находится, тогда как ее красно-белый сосед расположился ровно посередине таблицы. На первый взгляд, у хозяев «Бенито  Вильямарина» мотивация должна быть сильнее, но дерби - это отдельная история, живущая отдельно от турнирных раскладов.

Команда опытнейшего Мануэля Пеллегрини ударно провела первый месяц весны: четыре победы (в том числе над мадридскиим «Реалом»), одна ничья и ноль поражений.

«Севилья» из пяти предыдущих матчей проиграла лишь один, но и выиграла только два. В предыдущем туре «рохибланкос» уступили дома «Атлетику» - 0:1.

Дерби Севильи традиционно отличает упорство. Здесь редко бывает много голов. Из пяти предыдущих междусобойчиков все пять были «низовыми» - один-два гола на пару команд. Ждем чего-то подобного и в это воскресенье.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет противоборство в Севилье в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бетис»: Ло Чельсо, Рока (оба - травмы)

«Севилья»: Ньянзу (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Севилья»:

Позиция«Бетис»«Севилья»

Позиция

Вратарь13. Адриан13. Нюланд

Вратарь

Защитник3. Льоренте4. Салас

Защитник

Защитник6. Натан22. Баде

Защитник

Защитник15. Перро6. Гудель

Защитник

Защитник40. Ортис3. Педроса

Полузащитник

Полузащитник4. Кардозо20. Соу

Полузащитник

Полузащитник 14. Карвальо12. Локонга

Полузащитник 

Полузащитник7. Антони17. Ньигес

Полузащитник

Полузащитник22. Иско11. Лукебакио

Нападающий

Полузащитник36. Родригес5. Варгас

Нападающий

Нападающий11. Бакамбу7. Ромеро

Нападающий

Главный тренерМануэль ПеллегриниГарсия Пимьента

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики предсказуемо отдают предпочтение в дерби хозяевам. Коэффициент на «Севилью» в Winline в два раза превышает предложение на «Бетис» (3.95 - 1.90). Ничья на «Вильямарине» котируется за 3.45.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бетис» - «Севилья»?

Самым вероятным счетом, по версии экспертов, является ничья 1:1. Коэффициент на этот исход составляет 5.80. Ничего удивительного: из пяти последних дерби три именно так и завершились.

Где смотреть бесплатно матч «Бетис» - «Севилья»?

«МАТЧ! Футбол 2» будет транслировать севильский матч в прямом эфире. Также следить за ходом игры можно на платформах легальных букмекерских компаний. Текстовая трансляция доступна на ряде спортивных сайтов.

Будет ли много голов в матче «Бетис» - «Севилья»?

Коэффициент 2.00 на тотал больше 2.5 и статистика личных встреч подсказывают, что голевого фейерверка от дерби Севильи ждать не стоит. 

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