Бетис - Севилья, 30 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Оба севильских клуба сохраняют шансы финишировать в зоне УЕФА. Собственно, «Бетис» в ней сейчас и находится, тогда как ее красно-белый сосед расположился ровно посередине таблицы. На первый взгляд, у хозяев «Бенито Вильямарина» мотивация должна быть сильнее, но дерби - это отдельная история, живущая отдельно от турнирных раскладов.

Команда опытнейшего Мануэля Пеллегрини ударно провела первый месяц весны: четыре победы (в том числе над мадридскиим «Реалом»), одна ничья и ноль поражений.

«Севилья» из пяти предыдущих матчей проиграла лишь один, но и выиграла только два. В предыдущем туре «рохибланкос» уступили дома «Атлетику» - 0:1.

Дерби Севильи традиционно отличает упорство. Здесь редко бывает много голов. Из пяти предыдущих междусобойчиков все пять были «низовыми» - один-два гола на пару команд. Ждем чего-то подобного и в это воскресенье.