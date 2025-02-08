Блэкберн - Вулверхэмптон, 9 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 9 февраля, в Кубке Англии по футболу определятся еще три участника 1/8 финала. Здесь анализируем шансы стороны в противостоянии «Блэкберна» с «Вулверхэмптоном».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Блэкберн»
09.02.2025, Вс
15:30 МСК
«Вулверхэмптон»
|П1 - 4.90
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Ивуд Парк» (Блэкберн, Англия)
Судьи: еще не назначены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Блэкберн»
|40
|25
|41
|181-182
|«Вулверхэмптон»
|41
|25
|40
|182-181
Последние пять игр «Блэкберна»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2025
|«Куинз Парк Рейнджерс»
2:1
«Блэкберн»
Чемпионшип
|31.01.2025
|«Блэкберн»
2:1
«Престон»
Чемпионшип
|25.01.2025
|«Бристоль Сити»
2:1
«Блэкберн»
Чемпионшип
|21.01.2025
|«Блэкберн»
0:2
«Ковентри»
Чемпионшип
|18.01.2025
|«Оксфорд»
1:0
«Блэкберн»
Чемпионшип
Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Вулверхэмптон»
2:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|25.01.2025
|«Вулверхэмптон»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|20.01.2025
|«Челси»
3:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|15.01.2025
|«Ньюкасл»
3:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|11.01.2025
|«Бристоль»
1:2
«Вулверхэмптон»
Кубок Англии
1/16 финала
07.02.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лидс Юнайтед» – «Миллуолл»
08.02.2025. 18:00. «Сток Сити» – «Кардифф Сити»
08.02.2025. 18:00. «Ковентри Сити» – «Ипсвич Таун»
08.02.2025. 18:00. «Эвертон» – «Борнмут»
08.02.2025. 18:00. «Саутгемптон» – «Бернли»
08.02.2025. 18:00. «Уиган Атлетик» – «Фулхэм»
08.02.2025. 18:00. «Престон Норт Энд» – «Уиком Уондерерс»
08.02.2025. 20:45. «Бирмингем Сити» – «Ньюкасл Юнайтед»
08.02.2025. 23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси»
09.02.2025. 15:30. «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»
09.02.2025. 18:00. «Плимут Аргайл» – «Ливерпуль»
09.02.2025. 20:35. «Астон Вилла» – «Тоттенхэм Хотспур»
10.02.2025. 22:45. «Донкастер Роверс» – «Кристал Пэлас»
11.02.2025. 23:00. «Эксетер Сити» – «Ноттингем Форест»
В последний раз эти соперники встречались еще восемь лет назад, когда «Вулверхэмптон» еще обретался в Чемпионшипе. Еще дольше «Роверс» не побеждали этого соперника - с марта 2012 года. За предыдущие 10 столкновений с «волками» этот успех оказался единственным для «Роверс». Неудобный соперник!
В последнее время «Блэкберн» повадился играть со счетом 2:1. Три матча подряд принесли такой результат - один раз в пользу «Роверс» и дважды - в пользу соперников. А «Вулверхэмптон» в принципе достаточно неуютно себя чувствует в гостях - в январе получил по «трешке» от «Ньюкасла» и «Челси». Понятно, что «Блэкберн» ниже классом, но при яростной поддержке «Ивуд Парка» и он способен на подвиг. Как минимум локальный - в виде забитого мяча. Рискнем и поставим в этом матче на «обе забьют».
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Российские телевизионные каналы не транслируют соревнования британских турниров. Текстовые онлайн-трансляции доступны на платформах спортивных СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Блэкберн Роверс»: Сигурдссон, Картер, Охаши (все - травмы)
«Вулверхэмптон»: Калайджич, Ларсен, Траоре, Москера, Гонсалес (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»:
|Позиция
|«Блэкберн Роверс»
|«Вулверхэмптон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Пирс
|1. Са
|Вратарь
|Защитник
|2. Бриттен
|2. Доэрти
|Защитник
|Защитник
|5. Хаймм
|12. Агбаду
|Защитник
|Защитник
|15. Батт
|22. Семеду
|Защитник
|Защитник
|24. Бек
|3. Аит-Нури
|Защитник
|Полузащитник
|27. Трэвич
|24. Тоти
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Бакли
|7. Триндаде
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Долан
|27. Беллегард
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Вайман
|29. Гедеш
|Нападающий
|Полузащитник
|19. Хеджс
|10. Кунья
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гейе
|21. Сарабия
|Нападающий
|Главный тренер
|Джон Юстас
|Витор Перейра
|Главный тренер
Аналитики PARI не четко выделяют фаворита в паре. Коэффициент на победу хозяев совсем немного не дотягивает до пятерки. Котировка на успех представителя АПЛ почти в три раза ниже (1.70). Ничья идет за 3.85.
История личных встреч и котировки букмекеров не предвещают хозяевам ничего хорошего.
Российские телевизионные каналы не имеют прав на трансляцию матчей английских футбольных турниров. Тем не менее, следить за ходом игры в реальном времени можно через сайты букмекеров и социальные сети.
В настоящее время «Роверс» занимают пятое место в Чемпионшипе. Шансов напрямую подняться в Премьер-лигу практически нет, но за стыковые матчи команда наверняка зацепится.
Партнерский проект