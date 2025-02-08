Блэкберн - Вулверхэмптон, 9 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

В последний раз эти соперники встречались еще восемь лет назад, когда «Вулверхэмптон» еще обретался в Чемпионшипе. Еще дольше «Роверс» не побеждали этого соперника - с марта 2012 года. За предыдущие 10 столкновений с «волками» этот успех оказался единственным для «Роверс». Неудобный соперник!

В последнее время «Блэкберн» повадился играть со счетом 2:1. Три матча подряд принесли такой результат - один раз в пользу «Роверс» и дважды - в пользу соперников. А «Вулверхэмптон» в принципе достаточно неуютно себя чувствует в гостях - в январе получил по «трешке» от «Ньюкасла» и «Челси». Понятно, что «Блэкберн» ниже классом, но при яростной поддержке «Ивуд Парка» и он способен на подвиг. Как минимум локальный - в виде забитого мяча. Рискнем и поставим в этом матче на «обе забьют».