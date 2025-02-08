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8 февраля 8:24ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Блэкберн - Вулверхэмптон, 9 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Пока минимальный перевес в паре у «волков»
Валентин Васильев

В воскресенье, 9 февраля, в Кубке Англии по футболу определятся еще три участника 1/8 финала. Здесь анализируем шансы стороны в противостоянии «Блэкберна» с «Вулверхэмптоном».  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Блэкберн»

09.02.2025, Вс

15:30 МСК

 «Вулверхэмптон» 

П1 - 4.90

Х - 3.85

П2 - 1.70

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Ивуд Парк»  (Блэкберн, Англия)

Судьи: еще не назначены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Блэкберн»402541181-182
«Вулверхэмптон»412540182-181

Последние пять игр «Блэкберна»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2025«Куинз Парк Рейнджерс»

2:1

«Блэкберн»

Чемпионшип

31.01.2025«Блэкберн»

2:1

«Престон»

Чемпионшип

25.01.2025«Бристоль Сити»

2:1

«Блэкберн»

Чемпионшип

21.01.2025«Блэкберн»

0:2

«Ковентри»

Чемпионшип

18.01.2025«Оксфорд»

1:0

«Блэкберн»

Чемпионшип

Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Вулверхэмптон»

2:0

«Астон Вилла»

АПЛ

25.01.2025«Вулверхэмптон»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

20.01.2025«Челси»

3:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

15.01.2025«Ньюкасл»

3:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

11.01.2025«Бристоль»

1:2

«Вулверхэмптон»

Кубок Англии

Расписание игр

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1/16 финала

07.02.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед»  – «Лестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лейтон Ориент»  – «Манчестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лидс Юнайтед»  – «Миллуолл» 
08.02.2025.  18:00. «Сток Сити»  – «Кардифф Сити» 
08.02.2025.  18:00. «Ковентри Сити»  – «Ипсвич Таун» 
08.02.2025.  18:00. «Эвертон» – «Борнмут» 
08.02.2025.  18:00. «Саутгемптон» – «Бернли» 
08.02.2025.  18:00. «Уиган Атлетик»  – «Фулхэм» 
08.02.2025.  18:00. «Престон Норт Энд»  – «Уиком Уондерерс» 
08.02.2025.  20:45. «Бирмингем Сити»  – «Ньюкасл Юнайтед» 
08.02.2025.  23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Челси» 
09.02.2025.  15:30. «Блэкберн Роверс»  – «Вулверхэмптон» 
09.02.2025.  18:00. «Плимут Аргайл»  – «Ливерпуль» 
09.02.2025.  20:35. «Астон Вилла»  – «Тоттенхэм Хотспур» 
10.02.2025.  22:45. «Донкастер Роверс»  – «Кристал Пэлас» 
11.02.2025.  23:00. «Эксетер Сити»  – «Ноттингем Форест»

Прогноз на матч

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В последний раз эти соперники встречались еще восемь лет назад, когда «Вулверхэмптон» еще обретался в Чемпионшипе. Еще дольше «Роверс» не побеждали этого соперника - с марта 2012 года. За предыдущие 10 столкновений с «волками» этот успех оказался единственным для «Роверс». Неудобный соперник!

В последнее время «Блэкберн» повадился играть со счетом 2:1. Три матча подряд принесли такой результат - один раз в пользу «Роверс» и дважды - в пользу соперников. А «Вулверхэмптон» в принципе достаточно неуютно себя чувствует в гостях - в январе получил по «трешке» от «Ньюкасла» и «Челси». Понятно, что «Блэкберн» ниже классом, но при яростной поддержке «Ивуд Парка» и он способен на подвиг. Как минимум локальный - в виде забитого мяча. Рискнем и поставим в этом матче на «обе забьют».

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телевизионные каналы не транслируют соревнования британских турниров. Текстовые онлайн-трансляции доступны на платформах спортивных СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Блэкберн Роверс»: Сигурдссон, Картер, Охаши  (все - травмы)

«Вулверхэмптон»:  Калайджич, Ларсен, Траоре, Москера, Гонсалес (все - травмы)
 

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»:

Позиция «Блэкберн Роверс»«Вулверхэмптон»Позиция
Вратарь1. Пирс1. СаВратарь
Защитник2. Бриттен2. ДоэртиЗащитник
Защитник5. Хаймм12. АгбадуЗащитник
Защитник15. Батт22. СемедуЗащитник
Защитник24. Бек3. Аит-НуриЗащитник
Полузащитник 27. Трэвич24. ТотиПолузащитник
Полузащитник 21. Бакли7. ТриндадеПолузащитник 
Полузащитник10. Долан27. БеллегардПолузащитник
Полузащитник14. Вайман29. ГедешНападающий
Полузащитник19. Хеджс10. КуньяНападающий
Нападающий9. Гейе21. СарабияНападающий
Главный тренерДжон ЮстасВитор ПерейраГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI не четко выделяют фаворита в паре. Коэффициент на победу хозяев совсем немного не дотягивает до пятерки. Котировка на успех представителя АПЛ почти в три раза ниже (1.70). Ничья идет за 3.85.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»?

История личных встреч и котировки букмекеров не предвещают хозяевам ничего хорошего. 

Где бесплатно смотреть матч «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»?

Российские телевизионные каналы не имеют прав на трансляцию матчей английских футбольных турниров. Тем не менее, следить за ходом игры в реальном времени можно через сайты букмекеров и социальные сети.

Где сейчас играет «Блэкберн»?

В настоящее время «Роверс» занимают пятое место в Чемпионшипе. Шансов напрямую подняться в Премьер-лигу практически нет, но за стыковые матчи команда наверняка зацепится.

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