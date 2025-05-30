Эрин Бланчфилд — Мэйси Барбер, 1 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Базово уровень соперниц сопоставим, но универсальность Бланчфилд делает её фавориткой. Эрин может активно и агрессивно работать в стойке, но главные её козыри спрятаны в борьбе. При этом у спортсменки отличная выносливость, которая позволяет ей изматывать оппоненток в партере.

Вероятно, навыки борьбы станут определяющими и в предстоящем поединке. Барбер — ярко выраженная ударница, поэтому на нижнем этаже ей будет тяжело против Бланчфилд. Но нельзя исключать и расклада, при котором Мэйси удастся защищаться от тейкдаунов и завладеть инициативой в стойке.

Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что Бланфилд — фаворитка. Однако Барбер со счетов не списываем, поэтому предпочитаем ставку не на исход, а на тотал. Обе спортсменки регулярно проходят всю дистанцию, особенно с типовыми соперницами. Вот и сейчас высока вероятность полного пятираундового формата.