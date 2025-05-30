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29 мая 19:38ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Эрин Бланчфилд — Мэйси Барбер, 1 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Нас ждет затяжной поединок?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между американками Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер. Кто улучшит положение в титульной гонке?

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Статистика

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Бланчфилд

 

Барбер

США

Страна

США

26

Возраст

27

15

Бои

16

13 (2 / 4 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (6 / 2 / 6)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

4

Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC

5

162,5

Рост (см)

165

167,5

Размах рук (см)

165

91,5

Размах ног (см)

96,5

Эрин Бланчфилд

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В семилетнем возрасте начала заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получила черный пояс. Участвовала в турнирах по грэпплингу и кикбоксингу, в профессиональных MMA выступает с 2018 года. Билась в промоушенах Cage Fury FC и Invicta FC, а в 2021-м дебютировала в UFC. В сильнейшей лиге мира выиграла первые шесть боев, но затем уступила Манон Фиоро. В последнем поединке в ноябре победила Роуз Намаюнас единогласным решением судей. Занимает шестое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Мэйси Барбер

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Обладательница черного пояса второго дана по карате и пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2018-м победила в Претендентской серии Дэйны Уайта и получила контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграла девять раз и уступила дважды. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в марте 2024 года одолела Кэтлин Серминару (Чукагян) единогласным решением судей. Занимает 14-е место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БланчфилдПобеда БарберДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,422,972,501,50

Прогноз на бой

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Базово уровень соперниц сопоставим, но универсальность Бланчфилд делает её фавориткой. Эрин может активно и агрессивно работать в стойке, но главные её козыри спрятаны в борьбе. При этом у спортсменки отличная выносливость, которая позволяет ей изматывать оппоненток в партере.

Вероятно, навыки борьбы станут определяющими и в предстоящем поединке. Барбер — ярко выраженная ударница, поэтому на нижнем этаже ей будет тяжело против Бланчфилд. Но нельзя исключать и расклада, при котором Мэйси удастся защищаться от тейкдаунов и завладеть инициативой в стойке.

Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что Бланфилд — фаворитка. Однако Барбер со счетов не списываем, поэтому предпочитаем ставку не на исход, а на тотал. Обе спортсменки регулярно проходят всю дистанцию, особенно с типовыми соперницами. Вот и сейчас высока вероятность полного пятираундового формата.

Полный кард, где смотреть бой Бланчфилд Барбер

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Турнир UFC on ESPN 68 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 1 июня, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Бланчфилд Барбер стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Эрин Бланчфилд (США) Мэйси Барбер (США). Женский наилегчайший вес;
  • Матеуш Гамрот (Польша) Людовит Клайн (Словакия). Легкий вес;
  • Билли Гофф (США) — Рамиз Брахимай (США). Полусредний вес;
  • Дастин Джейкоби (США) — Бруно Лопес (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Кетлин Виейра (Бразилия) — Мэйси Чиассон (США). Женский легчайший вес;
  • Закари Рис (США) — Душко Тодорович (Сербия). Средний вес;

Прелимы

  • Джафэл Фильо (Бразилия) — Алан Насименто (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Курт Холобау (США) — Джордан Левитт (США). Легкий вес;
  • Тревин Джайлс (США) — Андреас Густафссон (Швеция). Промежуточный вес;
  • Боладжи Оки (Бельгия) — Майкл Асвелл (США). Легкий вес;
  • Райанне дос Сантос (Бразилия) — Алиса Арделеан (Румыния). Женский минимальный вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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