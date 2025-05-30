Эрин Бланчфилд — Мэйси Барбер, 1 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между американками Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер. Кто улучшит положение в титульной гонке?
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Бланчфилд
Барбер
США
Страна
США
26
Возраст
27
15
Бои
16
13 (2 / 4 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (6 / 2 / 6)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
4
Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC
5
162,5
Рост (см)
165
167,5
Размах рук (см)
165
91,5
Размах ног (см)
96,5
В семилетнем возрасте начала заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получила черный пояс. Участвовала в турнирах по грэпплингу и кикбоксингу, в профессиональных MMA выступает с 2018 года. Билась в промоушенах Cage Fury FC и Invicta FC, а в 2021-м дебютировала в UFC. В сильнейшей лиге мира выиграла первые шесть боев, но затем уступила Манон Фиоро. В последнем поединке в ноябре победила Роуз Намаюнас единогласным решением судей. Занимает шестое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Обладательница черного пояса второго дана по карате и пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2018-м победила в Претендентской серии Дэйны Уайта и получила контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграла девять раз и уступила дважды. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в марте 2024 года одолела Кэтлин Серминару (Чукагян) единогласным решением судей. Занимает 14-е место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Базово уровень соперниц сопоставим, но универсальность Бланчфилд делает её фавориткой. Эрин может активно и агрессивно работать в стойке, но главные её козыри спрятаны в борьбе. При этом у спортсменки отличная выносливость, которая позволяет ей изматывать оппоненток в партере.
Вероятно, навыки борьбы станут определяющими и в предстоящем поединке. Барбер — ярко выраженная ударница, поэтому на нижнем этаже ей будет тяжело против Бланчфилд. Но нельзя исключать и расклада, при котором Мэйси удастся защищаться от тейкдаунов и завладеть инициативой в стойке.
Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что Бланфилд — фаворитка. Однако Барбер со счетов не списываем, поэтому предпочитаем ставку не на исход, а на тотал. Обе спортсменки регулярно проходят всю дистанцию, особенно с типовыми соперницами. Вот и сейчас высока вероятность полного пятираундового формата.
Турнир UFC on ESPN 68 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 1 июня, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Бланчфилд — Барбер стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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