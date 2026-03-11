Буде-Глимт - Спортинг, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Буде-Глимт» в этом году в официальных матчах только побеждает. Чемпион Норвегии дважды расправился с «Интером» и по разу с «Манчестер Сити» и «Атлетико» в Лиге чемпионов и только после этого стартовал на внутренней арене. В кубковом матче команда Хайкина обыграла на выезде «Молде» со счетом 2:1.

В играх «Буде-Глимт» четко прослеживается еще одна закономерность. Этот клуб вообще не играет на ноль - ни в обороне, ни в атаке. Все пять официальных матчей года у него было с забитыми и пропущенными мячами.

У «Спортинга» другой тренд: все четыре последние победы у него были «сухими». Но в холодной Норвегии теплолюбивым португальцам придется бороться не только с соперником, но и погодным дискомфортом. Здесь выиграть на ноль им вряд ли удастся.

В PARI исход «обе забьют» котируется за 1.50.