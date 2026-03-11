Ведомости
Буде-Глимт - Спортинг, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

После «Ман Сити» и «Интера» команде Хайкина никто не страшен!
Валентин Васильев

Норвежская сказка в Лиге чемпионов УЕФА продолжается. Главный возмутитель спокойствия на предыдущих стадиях  «Буде-Глимт» стартует в 1/8 финала. В гости к команде Никиты Хайкина едет португальский «Спортинг». Анализируем шансы команд на успех в первом матче.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Буде-Глимт» (Норвегия)

11.03.2026, Ср

23:00 МСК

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)  

П1 - 2.55

Х - 3.75

П2 - 2.55

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Аспмюра»   (Буде, Норвегия)

Главный судья:  Иван Кружляк (Словакия)

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Буде-Глимт»0000-0
«Спортинг» 0000-0

Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2026«Молде»

1:2

«Буде-Глимт»

Кубок Норвегии

24.02.2026«Интер»

1:2

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

18.02.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Интер»

Лига чемпионов

28.01.2026«Атлетико»

1:2

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

20.01.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Спортинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Брага»

2:2

«Спортинг» 

Примейра

03.03.2026«Спортинг» 

1:0

«Интер»

Кубок Португалии

27.02.2026«Спортинг» 

3:0

«Эшторил»

Примейра

21.02.2026«Морейренсе»

0:3

«Спортинг» 

Примейра

15.02.2026«Спортинг» 

1:0

«Фамаликан»

Примейра

Календарь матчей

1/8 финала

Первые матчи

10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)  

10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)  

11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)  

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)  

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)  

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)  

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)  

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)

Прогноз на матч

«Буде-Глимт» в этом году в официальных матчах только побеждает. Чемпион Норвегии дважды расправился с «Интером» и по разу с «Манчестер Сити» и «Атлетико» в Лиге чемпионов и только после этого стартовал на внутренней арене. В кубковом матче команда Хайкина обыграла на выезде «Молде» со счетом 2:1.

В играх «Буде-Глимт» четко прослеживается еще одна закономерность. Этот клуб вообще не играет на ноль - ни в обороне, ни в атаке. Все пять официальных матчей года у него было с забитыми и пропущенными мячами. 

У «Спортинга» другой тренд: все четыре последние победы у него были «сухими». Но в холодной Норвегии теплолюбивым португальцам придется бороться не только с соперником, но и погодным дискомфортом. Здесь выиграть на ноль им вряд ли удастся. 

В PARI исход «обе забьют» котируется за 1.50.

Свернуть
Трансляции

В прямом эфире игру в Буде покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Буде-Глимт»: нет

«Спортинг»: Гонсалвеш (травма), Араухо (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Буде-Глимт» - «Спортинг»:

Позиция«Буде-Глимт»«Спортинг»Позиция
Вратарь12. Хайкин1. СилваВратарь
Защитник15. Бьеркан26. ДьомандеЗащитник
Защитник4. Бьортуфт25. ИнасиуЗащитник
Защитник2. Нильсен22. ФреснендаЗащитник
Защитник20. Сьоволд11. СантушПолузащитник
Полузащитник 7. Берг5. МоритаПолузащитник
Полузащитник 19. Фет42. ЮльманнПолузащитник 
Полузащитник26. Эвьен10. КатамуПолузащитник
Нападающий10. Хауге17. ТринканПолузащитник
Нападающий11. Бломберг31. ГильермеПолузащитник
Нападающий9. Хег97. СуаресНападающий
Главный тренерКьетиль КнутсенРуй БоржешГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Редкий случай: котировки на победу обеих команд установлены на одном уровне - 2.55. Ничья идет в линии PARI за 3.75.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

