Буде-Глимт - Спортинг, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Норвежская сказка в Лиге чемпионов УЕФА продолжается. Главный возмутитель спокойствия на предыдущих стадиях «Буде-Глимт» стартует в 1/8 финала. В гости к команде Никиты Хайкина едет португальский «Спортинг». Анализируем шансы команд на успех в первом матче.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Буде-Глимт»
|0
|0
|0
|0-0
|«Спортинг»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2026
|«Молде»
1:2
«Буде-Глимт»
Кубок Норвегии
|24.02.2026
|«Интер»
1:2
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
|18.02.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Интер»
Лига чемпионов
|28.01.2026
|«Атлетико»
1:2
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
|20.01.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Брага»
2:2
«Спортинг»
Примейра
|03.03.2026
|«Спортинг»
1:0
«Интер»
Кубок Португалии
|27.02.2026
|«Спортинг»
3:0
«Эшторил»
Примейра
|21.02.2026
|«Морейренсе»
0:3
«Спортинг»
Примейра
|15.02.2026
|«Спортинг»
1:0
«Фамаликан»
Примейра
Первые матчи
10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)
10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)
«Буде-Глимт» в этом году в официальных матчах только побеждает. Чемпион Норвегии дважды расправился с «Интером» и по разу с «Манчестер Сити» и «Атлетико» в Лиге чемпионов и только после этого стартовал на внутренней арене. В кубковом матче команда Хайкина обыграла на выезде «Молде» со счетом 2:1.
В играх «Буде-Глимт» четко прослеживается еще одна закономерность. Этот клуб вообще не играет на ноль - ни в обороне, ни в атаке. Все пять официальных матчей года у него было с забитыми и пропущенными мячами.
У «Спортинга» другой тренд: все четыре последние победы у него были «сухими». Но в холодной Норвегии теплолюбивым португальцам придется бороться не только с соперником, но и погодным дискомфортом. Здесь выиграть на ноль им вряд ли удастся.
В PARI исход «обе забьют» котируется за 1.50.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру в Буде покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Буде-Глимт»: нет
«Спортинг»: Гонсалвеш (травма), Араухо (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Буде-Глимт» - «Спортинг»:
|Позиция
|«Буде-Глимт»
|«Спортинг»
|Позиция
|Вратарь
|12. Хайкин
|1. Силва
|Вратарь
|Защитник
|15. Бьеркан
|26. Дьоманде
|Защитник
|Защитник
|4. Бьортуфт
|25. Инасиу
|Защитник
|Защитник
|2. Нильсен
|22. Фресненда
|Защитник
|Защитник
|20. Сьоволд
|11. Сантуш
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Берг
|5. Морита
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Фет
|42. Юльманн
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Эвьен
|10. Катаму
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Хауге
|17. Тринкан
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Бломберг
|31. Гильерме
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Хег
|97. Суарес
|Нападающий
|Главный тренер
|Кьетиль Кнутсен
|Руй Боржеш
|Главный тренер
Редкий случай: котировки на победу обеих команд установлены на одном уровне - 2.55. Ничья идет в линии PARI за 3.75.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».