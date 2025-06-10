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9 июня 12:30ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Боливия — Чили, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Боливийцы еще могут попасть на мировое первенство
Валентин Васильев

Если чилийцы за три тура до финиша квалификационного раунда в южноамериканской зоне отбора ЧМ-2026 сохраняют разве что математические шансы попасть на мировое первенство, то боливийцы еще могут пробиться на мундиаль. Для этого команде Оскара Вильегаса для начала необходимо обыгрывать худшую сборную отборочного цикла. Оцениваем шансы соперников и присматриваемся к заманчивым коэффициентам. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Боливия
Место в рейтинге ФИФА: 80

10.06.2025, Вт

23:00 МСК

 Чили
Место в рейтинге ФИФА: 52

П1 - 1.61

Х - 3.95

П2 - 5.60

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 16-й тур

Стадион: «Эрнандо Силес» (Ла-Пас, Боливия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Боливия231011-31
Чили103231-11

Последние пять игр сборной Боливии:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025

Венесуэла

2:0

Боливия

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025

Боливия

0:0

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025

Перу

3:1

Боливия

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024

Боливия

2:2

Парагвай

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024

 Эквадор

4:0

Боливия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Чили:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Чили

0:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

26.03.2025Чили

0:0

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Парагвай

1:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

09.02.2025Чили

6:1

Панама

Товарищеский матч

20.11.2024Чили

4:2

Венесуэла

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборных Боливии и Чили:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.09.2024Чили

1:2

Боливия

Отбор ЧМ-2026

21.06.2023Боливия

0:0

Чили

Товарищеский матч

01.02.2022Боливия

2:3

Чили

Отбор ЧМ-2022

19.06.2021Чили

1:0

Боливия

Кубок Америки

09.06.2021Чили

1:1

Боливия

Отбор ЧМ-2022

Турнирное положение

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Боливийцы занимают восьмую строчку, но еще сохраняют шансы вытеснить с седьмого места Венесуэлу.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина15111327-834
2. Эквадор1576213-524*
3. Парагвай1566313-924
4. Бразилия1564520-1622
5. Уругвай1556417-1221
6. Колумбия1556418-1421
7. Венесуэла1546515-1718
8. Боливия1542914-3214
9. Перу152586-1711
10. Чили152499-2210

* сборная Эквадора была оштрафована на 3 балла.

Прогноз на матч

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Уже сейчас можно смело заявить, что сборная Чили провалила отборочный турнир. За три тура до финиша квалификации чилийцы занимают последнее место в таблице и не имеют реальных шансов принципиально улучшить собственное турнирное положение.

Боливийцы продолжают сражаться. В предыдущем туре очень не во время случилось выездное поражение от Венесуэлы, которое здорово усложнило задачу попадания на мировое первенство, но победа над чилийцами позволит сборной Боливии вплотную приблизиться национальной команде Боливии в к ближайшему конкуренту. Если не на прямую путевку, то на выход в стыки рассчитывать вполне уместно.

Принципиальная разница в мотивации, помноженная на фактор своего поля, превращает боливийцев в очевидных фаворитов предстоящей встречи. Рискнем предположить, что гостям не удастся подобрать ключи к воротам гостей. На это намекает статистика, согласно которой, чилийцы забивают чуть больше половины усредненного гола за игру. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Коэффициенты букмекеров

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БК Winline оценила вероятность победы боливийцев коэффициентом 1.61. Победа сборной Чили котируется за 5.60, ничья - за 3.95.

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Вопросы и ответы

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Матч Боливия - Чили будет результативным?

Коэффициент 2.01 на тотал больше 2.5 намекает, что града голов ждать не стоит.

Где бесплатно смотреть матч Боливия - Чили?

Легальные букмекерские конторы проведут графические трансляции матча, а спортивные СМИ - текстовые.

Кто выходит на ЧМ-2026 от зоны КОНМЕБОЛ?

Шесть лучших команд Южной Америки по итогам квалификационного раунда попадают на ЧМ-2026 напрямую. Седьмая сборная отправится в межконтинентальном плей-офф.

С каким счетом завершится матч Боливия - Чили?

 Самый скромный коэффициент в линии на прямой счет (5.40) предложен за победу хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

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