Боливия — Чили, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Если чилийцы за три тура до финиша квалификационного раунда в южноамериканской зоне отбора ЧМ-2026 сохраняют разве что математические шансы попасть на мировое первенство, то боливийцы еще могут пробиться на мундиаль. Для этого команде Оскара Вильегаса для начала необходимо обыгрывать худшую сборную отборочного цикла. Оцениваем шансы соперников и присматриваемся к заманчивым коэффициентам.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 16-й тур
Стадион: «Эрнандо Силес» (Ла-Пас, Боливия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Боливия
|2
|3
|10
|11-31
|Чили
|10
|3
|2
|31-11
Последние пять игр сборной Боливии:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.06.2025
Венесуэла
2:0
Боливия
Отбор ЧМ-2026
25.03.2025
Боливия
0:0
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
21.03.2025
Перу
3:1
Боливия
Отбор ЧМ-2026
19.11.2024
Боливия
2:2
Парагвай
Отбор ЧМ-2026
15.11.2024
Эквадор
4:0
Боливия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Чили:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Чили
0:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|26.03.2025
|Чили
0:0
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Парагвай
1:0
Чили
Отбор ЧМ-2026
|09.02.2025
|Чили
6:1
Панама
Товарищеский матч
|20.11.2024
|Чили
4:2
Венесуэла
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборных Боливии и Чили:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.09.2024
|Чили
1:2
Боливия
Отбор ЧМ-2026
|21.06.2023
|Боливия
0:0
Чили
Товарищеский матч
|01.02.2022
|Боливия
2:3
Чили
Отбор ЧМ-2022
|19.06.2021
|Чили
1:0
Боливия
Кубок Америки
|09.06.2021
|Чили
1:1
Боливия
Отбор ЧМ-2022
Боливийцы занимают восьмую строчку, но еще сохраняют шансы вытеснить с седьмого места Венесуэлу.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|15
|11
|1
|3
|27-8
|34
|2. Эквадор
|15
|7
|6
|2
|13-5
|24*
|3. Парагвай
|15
|6
|6
|3
|13-9
|24
|4. Бразилия
|15
|6
|4
|5
|20-16
|22
|5. Уругвай
|15
|5
|6
|4
|17-12
|21
|6. Колумбия
|15
|5
|6
|4
|18-14
|21
|7. Венесуэла
|15
|4
|6
|5
|15-17
|18
|8. Боливия
|15
|4
|2
|9
|14-32
|14
|9. Перу
|15
|2
|5
|8
|6-17
|11
|10. Чили
|15
|2
|4
|9
|9-22
|10
* сборная Эквадора была оштрафована на 3 балла.
Уже сейчас можно смело заявить, что сборная Чили провалила отборочный турнир. За три тура до финиша квалификации чилийцы занимают последнее место в таблице и не имеют реальных шансов принципиально улучшить собственное турнирное положение.
Боливийцы продолжают сражаться. В предыдущем туре очень не во время случилось выездное поражение от Венесуэлы, которое здорово усложнило задачу попадания на мировое первенство, но победа над чилийцами позволит сборной Боливии вплотную приблизиться национальной команде Боливии в к ближайшему конкуренту. Если не на прямую путевку, то на выход в стыки рассчитывать вполне уместно.
Принципиальная разница в мотивации, помноженная на фактор своего поля, превращает боливийцев в очевидных фаворитов предстоящей встречи. Рискнем предположить, что гостям не удастся подобрать ключи к воротам гостей. На это намекает статистика, согласно которой, чилийцы забивают чуть больше половины усредненного гола за игру.
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БК Winline оценила вероятность победы боливийцев коэффициентом 1.61. Победа сборной Чили котируется за 5.60, ничья - за 3.95.
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Коэффициент 2.01 на тотал больше 2.5 намекает, что града голов ждать не стоит.
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Шесть лучших команд Южной Америки по итогам квалификационного раунда попадают на ЧМ-2026 напрямую. Седьмая сборная отправится в межконтинентальном плей-офф.
Самый скромный коэффициент в линии на прямой счет (5.40) предложен за победу хозяев поля с минимальным счетом 1:0.