Боливия — Чили, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Уже сейчас можно смело заявить, что сборная Чили провалила отборочный турнир. За три тура до финиша квалификации чилийцы занимают последнее место в таблице и не имеют реальных шансов принципиально улучшить собственное турнирное положение.

Боливийцы продолжают сражаться. В предыдущем туре очень не во время случилось выездное поражение от Венесуэлы, которое здорово усложнило задачу попадания на мировое первенство, но победа над чилийцами позволит сборной Боливии вплотную приблизиться национальной команде Боливии в к ближайшему конкуренту. Если не на прямую путевку, то на выход в стыки рассчитывать вполне уместно.

Принципиальная разница в мотивации, помноженная на фактор своего поля, превращает боливийцев в очевидных фаворитов предстоящей встречи. Рискнем предположить, что гостям не удастся подобрать ключи к воротам гостей. На это намекает статистика, согласно которой, чилийцы забивают чуть больше половины усредненного гола за игру.