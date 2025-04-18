Болонья — Интер, 20 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В центральной встрече 33-го тура чемпионата Италии сойдутся «Болонья» и «Интер». Миланский клуб лидирует в чемпионской гонке, а болонцы вполне обоснованно претендуют на путевку в Лигу чемпионов. Разбираемся в предматчевых раскладах перед стартовым свистком на стадионе «Ренато Далль'Ара».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Болонья» (Болонья)
20.04.2024, Вс
19:00 МСК
«Интер» (Милан)
|П1 - 3.20
Турнир: Серия А, 33-й тур
Стадион: «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия)
Главный арбитр: Андреа Коломбо
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|92
|43
|56
|300-229
|«Болонья»
|56
|43
|92
|229-300
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2024
|«Интер»
2:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Интер»
3:1
«Кальяри»
Серия А
|08.04.2025
|«Бавария»
1:2
«Интер»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Парма»
2:2
«Интер»
Серия А
|02.04.2025
|«Милан»
1:1
«Интер»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Аталанта»
2:0
«Болонья»
Серия А
|07.04.2025
|«Болонья»
1:1
«Наполи»
Серия А
|01.04.2025
|«Эмполи»
0:3
«Болонья»
Кубок Италии
|29.03.2025
|«Венеция»
0:1
«Болонья»
Серия А
|16.03.2025
|«Болонья»
5:0
«Лацио»
Серия А
Последние пять матчей «Интера» и «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.01.2025
|«Интер»
2:2
«Болонья»
Серия А
|09.03.2024
|«Болонья»
0:1
«Интер»
Серия А
|20.12.2023
|«Интер»
1:2 ДВ
«Болонья»
Кубок Италии
|07.10.2023
|«Интер»
2:2
«Болонья»
Серия А
|26.02.2023
|«Болонья»
1:0
«Интер»
Серия А
Перед 33-м туром «Интер» расположился на 1-й строчке, а «Болонья» - на 5-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|2. Наполи
|32
|20
|8
|4
|51-25
|68
|3. Аталанта
|32
|18
|7
|7
|65-30
|61
|4. Ювентус
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|5. Болонья
|32
|15
|12
|5
|51-37
|57
|6. Лацио
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|7. Рома
|32
|15
|9
|8
|47-32
|54
|8. Фиорентина
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|9. Милан
|32
|14
|9
|9
|51-37
|51
|10. Торино
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|11. Удинезе
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|12. Дженоа
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|13. Комо
|32
|9
|9
|14
|40-48
|36
|14. Верона
|32
|9
|5
|18
|30-59
|32
|15. Кальяри
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|16. Парма
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|17. Лечче
|32
|6
|8
|18
|23-52
|26
|18. Венеция
|32
|4
|12
|16
|25-44
|24
|19. Эмполи
|32
|4
|12
|16
|24-50
|24
|20. Монца
|32
|2
|9
|21
|25-56
|15
«Интер» красиво прошел в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварию», пусть и не удержал победу в ответной домашней встрече в минувшую среду. Близка команда Индзаги и к защите титула в национальном первенстве, дорога к которому станет намного легче именно после возможной победы в это воскресенье. Выездная встреча с «Болоньей» представляется самым сложным испытанием на финише чемпионата для миланцев. Успех в Болонье не только поможет «Интеру» как минимум не растерять имеющееся преимущество над конкурентами, но и придаст дополнителной уверенности игрокам, которой, впрочем, подопечным Индзаги и так не занимать.
В предыдущем туре выездным поражением от «Аталанты» была прервана беспроигрышная серия «Болоньи», которая длилась в Серии А 6 матчей. А вот на своем поле в 2025-м году подопечные Виченцо Итальяно в чемпионате еще не проигрывали. На финише первенства болонцев ждет ожесточенная борьба за место в зоне Лиги чемпионов. Отставание от идущего четвертым «Ювентуса» составляет всего 2 очка, но надо еще и не позволить обойти себя двум римским клубам, которые дышат «Болонье» в затылок. Если бы не необходимость догонять туринцев, ничью на своем поле с «Интером» можно было бы назвать для болонцев вполне приемлемым результатом, но потеря двух потенциальных баллов может стоить «красно-синим» путевки в главный европейский клубный турнир. Ставка на ничью напрашивается, но дележ очков не устраивает ни одного из соперников. При таких вводных выбираем победу «Интера» при скромной общей результативности.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Болонье в прямом эфире. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Интер»: Думфрис, Зелински, Карбони (все - травма)
«Болонья»: Калабрия, Фергюсон, Скорупски (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Интер»:
|Позиция
|«Интер»
«Болонья»
Позиция
|Вратарь
|13. Риера
34. Равалья
Вратарь
|Защитник
|15. Ачерби
33. Миранда
Защитник
|Защитник
|95. Бастони
26. Лукуми
Защитник
|Защитник
|31. Биссекк
31. Бекема
Защитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
22. Ликояннис
Полузащитник
|Полузащитник
|32. Димарко
80. Фаббьян
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Дармиан
8. Фройлер
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Аслани
18. Побега
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
11. Ндой
Полузащитник
|Нападающий
|10. Мартинес
30. Домингес
Нападающий
|Нападающий
|9. Тюрам
24. Даллинга
Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Winline предлагает довольно высокие коэффициенты за победу каждой из команд. На победу гостей можно поставить за 2.31. Ничья котируется за 3.10. Успешная ставка на хозяев будет рассчитана по кэфу 3.20.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.20. Взять победу гостей 0:1 можно за 6.40.
Армянский полузащитник пропустил миланский матч с «Баварией» и теперь, набравшись сил, с большой долей вероятности появится на поле с первых минут. Генрих имеет твердое место в основе «Интернационале» и является одним из лидеров команды Симоне Индзаги.
Букмекеры не ждут града забитых мячей. На ТБ 2.5 зафиксирован солидный кэф 2.15. ТМ 2.5 идет за 1.65.
Партнерский проект