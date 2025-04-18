Болонья — Интер, 20 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Интер» красиво прошел в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварию», пусть и не удержал победу в ответной домашней встрече в минувшую среду. Близка команда Индзаги и к защите титула в национальном первенстве, дорога к которому станет намного легче именно после возможной победы в это воскресенье. Выездная встреча с «Болоньей» представляется самым сложным испытанием на финише чемпионата для миланцев. Успех в Болонье не только поможет «Интеру» как минимум не растерять имеющееся преимущество над конкурентами, но и придаст дополнителной уверенности игрокам, которой, впрочем, подопечным Индзаги и так не занимать.

В предыдущем туре выездным поражением от «Аталанты» была прервана беспроигрышная серия «Болоньи», которая длилась в Серии А 6 матчей. А вот на своем поле в 2025-м году подопечные Виченцо Итальяно в чемпионате еще не проигрывали. На финише первенства болонцев ждет ожесточенная борьба за место в зоне Лиги чемпионов. Отставание от идущего четвертым «Ювентуса» составляет всего 2 очка, но надо еще и не позволить обойти себя двум римским клубам, которые дышат «Болонье» в затылок. Если бы не необходимость догонять туринцев, ничью на своем поле с «Интером» можно было бы назвать для болонцев вполне приемлемым результатом, но потеря двух потенциальных баллов может стоить «красно-синим» путевки в главный европейский клубный турнир. Ставка на ничью напрашивается, но дележ очков не устраивает ни одного из соперников. При таких вводных выбираем победу «Интера» при скромной общей результативности.