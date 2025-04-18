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17 апреля 12:21ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Болонья — Интер, 20 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В первом круге «нерадзурри» не смогли обыграть на своем поле болонцев
Руслан Ипполитов

В центральной встрече 33-го тура чемпионата Италии сойдутся «Болонья» и «Интер». Миланский клуб лидирует в чемпионской гонке, а болонцы вполне обоснованно претендуют на путевку в Лигу чемпионов. Разбираемся в предматчевых раскладах перед стартовым свистком на стадионе «Ренато Далль'Ара». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Болонья» (Болонья)

20.04.2024, Вс

19:00 МСК

«Интер» (Милан)

П1 - 3.20

Х - 3.10

П2 - 2.31

Турнир:  Серия А, 33-й тур

Стадион: «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия)

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Интер» 924356300-229
«Болонья»564392229-300

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2024«Интер»

2:2

«Бавария»

Лига чемпионов

12.04.2025«Интер»

3:1

«Кальяри»

Серия А

08.04.2025«Бавария»

1:2

«Интер»

Лига чемпионов

05.04.2025«Парма»

2:2

«Интер»

Серия А

02.04.2025«Милан»

1:1

«Интер»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Аталанта»

2:0

«Болонья»

Серия А

07.04.2025«Болонья»

1:1

«Наполи»

Серия А

01.04.2025«Эмполи»

0:3

«Болонья»

Кубок Италии

29.03.2025«Венеция»

0:1

«Болонья»

Серия А

16.03.2025«Болонья»

5:0

«Лацио»

Серия А

Последние пять матчей «Интера» и «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.01.2025«Интер»

2:2

«Болонья»

Серия А

09.03.2024«Болонья»

0:1

«Интер»

Серия А

20.12.2023«Интер»

1:2 ДВ

«Болонья»

Кубок Италии

07.10.2023«Интер»

2:2

«Болонья»

Серия А

26.02.2023«Болонья»

1:0

«Интер»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 33-м туром «Интер» расположился на 1-й строчке, а «Болонья» - на 5-й.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер32218372-3171
2. Наполи32208451-2568
3. Аталанта32187765-3061
4. Ювентус321514349-3059
5. Болонья321512551-3757
6. Лацио32168853-4356
7. Рома32159847-3254
8. Фиорентина32158949-3253
9. Милан32149951-3751
10. Торино329131036-3740
11. Удинезе321171436-4640
12. Дженоа329121129-3839
13. Комо32991440-4836
14. Верона32951830-5932
15. Кальяри32791632-4730
16. Парма325131437-5128
17. Лечче32681823-5226
18. Венеция324121625-4424
19. Эмполи324121624-5024
20. Монца32292125-5615

Прогноз на матч

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«Интер» красиво прошел в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварию», пусть и не удержал победу в ответной домашней встрече в минувшую среду. Близка команда Индзаги и к защите титула в национальном первенстве, дорога к которому станет намного легче именно после возможной победы в это воскресенье. Выездная встреча с «Болоньей» представляется самым сложным испытанием на финише чемпионата для миланцев. Успех в Болонье не только поможет «Интеру» как минимум не растерять имеющееся преимущество над конкурентами, но и придаст дополнителной уверенности игрокам, которой, впрочем, подопечным Индзаги и так не занимать.

В предыдущем туре выездным поражением от «Аталанты» была прервана беспроигрышная серия «Болоньи», которая длилась в Серии А 6 матчей. А вот на своем поле в 2025-м году подопечные Виченцо Итальяно в чемпионате еще не проигрывали. На финише первенства болонцев ждет ожесточенная борьба за место в зоне Лиги чемпионов. Отставание от идущего четвертым «Ювентуса» составляет всего 2 очка, но надо еще и не позволить обойти себя двум римским клубам, которые дышат «Болонье» в затылок. Если бы не необходимость догонять туринцев, ничью на своем поле с «Интером» можно было бы назвать для болонцев вполне приемлемым результатом, но потеря двух потенциальных баллов может стоить «красно-синим» путевки в главный европейский клубный турнир. Ставка на ничью напрашивается, но дележ очков не устраивает ни одного из соперников. При таких вводных выбираем победу «Интера» при скромной общей результативности. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Болонье в прямом эфире. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер»: Думфрис, Зелински, Карбони (все - травма)

«Болонья»: Калабрия, Фергюсон, Скорупски (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Интер»:

Позиция«Интер»

«Болонья»

Позиция

Вратарь13. Риера

34. Равалья

Вратарь

Защитник15. Ачерби

33. Миранда

Защитник

Защитник95. Бастони

26. Лукуми

Защитник

Защитник31. Биссекк

31. Бекема

Защитник

Полузащитник22. Мхитарян

22. Ликояннис

Полузащитник

Полузащитник32. Димарко

80. Фаббьян

Полузащитник

Полузащитник 36. Дармиан

8. Фройлер 

Полузащитник 

Полузащитник 21. Аслани

18. Побега

Полузащитник

Полузащитник 20. Чалханоглу

11. Ндой

Полузащитник

Нападающий10. Мартинес

30. Домингес

Нападающий

Нападающий9. Тюрам

24. Даллинга

Нападающий

Главный тренерСимоне Индзаги

Винченцо Итальяно

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline предлагает довольно высокие коэффициенты за победу каждой из команд. На победу гостей можно поставить за 2.31. Ничья котируется за 3.10. Успешная ставка на хозяев будет рассчитана по кэфу 3.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Болонья» - «Интер»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.20. Взять победу гостей 0:1 можно за 6.40.

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

Армянский полузащитник пропустил миланский матч с «Баварией» и теперь, набравшись сил, с большой долей вероятности появится на поле с первых минут. Генрих имеет твердое место в основе «Интернационале» и является одним из лидеров команды Симоне Индзаги.

Будет ли много голов в матче «Болонья» - «Интер»?

Букмекеры не ждут града забитых мячей. На ТБ 2.5 зафиксирован солидный кэф 2.15. ТМ 2.5 идет за 1.65.

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