Анна Бондарь — Кая Юван, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Гамбурге

19 июля на турнире в Гамбурге Анна Бондарь и Кая Юван поспорят за выход в финал. Теннисистка из Венгрии в четвертьфинале выбила первую ракетку турнира - россиянку Екатерину Александрову, что должно было придать Анне дополнительной уверенности в собственных силах. Но и Юван отлично проявила себя на германских кортах. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Анна Бондарь (28 лет, 77-я ракетка мира)

1-й круг: Нома Ноа-Акугуэ (Германия, 260) — 6:4, 3:6, 7:6

2-й круг: Синья Краус (Австрия, 153) — 6:3, 6:2

¼ финала: Екатерина Александрова (Россия, 16) — 7:6, 6:4

Кая Юван (24 года, 207-я ракетка мира)