Анна Бондарь — Кая Юван, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Гамбурге

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19 июля на турнире в Гамбурге Анна Бондарь и Кая Юван поспорят за выход в финал. Теннисистка из Венгрии в четвертьфинале выбила первую ракетку турнира - россиянку Екатерину Александрову, что должно было придать Анне дополнительной уверенности в собственных силах. Но и Юван отлично проявила себя на германских кортах. Разбираемся в предматчевых раскладах.
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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ротенбаум клуб»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Анна Бондарь (28 лет, 77-я ракетка мира)
Кая Юван (24 года, 207-я ракетка мира)
Победительница двух турниров WTA в парном разряде. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 50.
В 2025 году провела 46 матчей, в которых одержала 28 побед и потерпела 18 поражений.
На Уимблдоне вылетела в первом круге, проиграв украинке Элине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам второго раунда, в котором уступила Элине Свитолиной. На Australian Open в первом матче проиграла китаянке Ван Яфань.
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Победительница одного турнира WTA в парном разряде. Победительница юниорского Уимблдона-2017. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года в одиночном и парном разряде. Максимальная позиция в рейтинге WTA - 58.
В 2025 году выиграла 33 матча при 11 поражениях. Отобралась в одиночном разряде на Уимблдон через квалификацию, но проиграла в первом раунде.
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Раньше соперницы на кортах не встречались никогда.
Проставить на победу спортсменки из Словении в первом сете предложено за 1.68. Идентичное пари на Бондарь - 2.19.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Если Юван соперницы из первой сотни рейтинга WTA на пути к полуфиналу не встречались, то Бондарь в четвертьфинале выбила 16-ю ракетку мира и первую турнира - россиянку Екатерину Александрову. Особенно в матче с Катей Анне удавалось подавать. За матч она сделала 12 эйсов и совершила всего одну двойную ошибку, что во многом и предопределило исход.
Александрова так и не придумала, что делать с подачами навылет спортсменки из Венгрии. Не факт, что найдет противоядие и Юван. Не согласимся с букмекерами и выберем победу Бондарь. Коэффициент уж больно притягательный.