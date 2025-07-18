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18 июля 18:41ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Анна Бондарь — Кая Юван, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Гамбурге

Первая встреча соперниц
Руслан Ипполитов

19 июля на турнире в Гамбурге Анна Бондарь и Кая Юван поспорят за выход в финал. Теннисистка из Венгрии в четвертьфинале выбила первую ракетку турнира - россиянку Екатерину Александрову, что должно было придать Анне дополнительной уверенности в собственных силах. Но и Юван отлично проявила себя на германских кортах. Разбираемся в предматчевых раскладах.  

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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Анна Бондарь (28 лет, 77-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Нома Ноа-Акугуэ (Германия, 260) — 6:4, 3:6, 7:6
  • 2-й круг: Синья Краус (Австрия, 153) — 6:3, 6:2
  • ¼ финала: Екатерина Александрова (Россия, 16) — 7:6, 6:4

Кая Юван (24 года, 207-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Мария Тимофеева (Россия, 276) — 7:6, 6:1
  • 2-й круг: Луиза Чирико (США, 155) — 4:6, 6:4, 6:1
  • ¼ финала: Лейре Ромеро Гормас (Испания, 140) — 6:7, 6:3, 7:6

Анна Бондарь (Венгрия)

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Победительница двух турниров WTA в парном разряде. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 50.

В 2025 году провела 46 матчей, в которых одержала 28 побед и потерпела 18 поражений. 

На Уимблдоне вылетела в первом круге, проиграв украинке Элине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам второго раунда, в котором уступила Элине Свитолиной. На Australian Open в первом матче проиграла китаянке Ван Яфань.

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Кая Юван (Словения)

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Победительница одного турнира WTA в парном разряде. Победительница юниорского Уимблдона-2017. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года в одиночном и парном разряде. Максимальная позиция в рейтинге WTA - 58. 

В 2025 году выиграла 33 матча при 11 поражениях. Отобралась в одиночном разряде на Уимблдон через квалификацию, но проиграла в первом раунде. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Раньше соперницы на кортах не встречались никогда.

Ставки на исход

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БК FONBET больше верит в победу Юван. Вероятность победы словенской теннисистки оценена кэфом 1,64. Сыгравшая ставка на Бондарь обернется расчетом пари по приятному коэффициенту 2.26.

Ставки на 1-й сет

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Проставить на победу спортсменки из Словении в первом сете предложено за 1.68. Идентичное пари на Бондарь - 2.19. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа БондарьПобеда ЮванПобеда Бондарь в 1-м сетеПобеда Юван в 1-м сете
FONBET2.261.642.191.68

Прогноз и ставка

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Если Юван соперницы из первой сотни рейтинга WTA на пути к полуфиналу не встречались, то Бондарь в четвертьфинале выбила 16-ю ракетку мира и первую турнира - россиянку Екатерину Александрову. Особенно в матче с Катей Анне удавалось подавать. За матч она сделала 12 эйсов и совершила всего одну двойную ошибку, что во многом и предопределило исход.

Александрова так и не придумала, что делать с подачами навылет спортсменки из Венгрии. Не факт, что найдет противоядие и Юван. Не согласимся с букмекерами и выберем победу Бондарь. Коэффициент уж больно притягательный.

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