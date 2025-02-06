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6 февраля 9:55ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия Д — Штутгарт, 8 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Дортмундцы постараются приблизиться к еврокубковой зоне
Руслан Ипполитов

8 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Германии по футболу  «Боруссия» примет в Дортмунде «Штутгарт». Гости по итогам тура имеют шанс войти в первую четверку Бундеслиги, а хозяева, в случае победы, вплотную приблизиться к команде Себастьяна Хенеса в турнирной таблице.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд)

08.02.2025, Сб

17:30 МСК

«Штутгарт» (Штутгарт)

П1 - 1.85

Х - 3.95

П2 - 3.90

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия Д»482646207-194
«Штутгарт»462648194-207

Последние пять игр «Боруссии Д»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Хайденхайм»1:2«Боруссия»Бундеслига
29.01.2025«Боруссия»3:1«Шахтер»Лига чемпионов
25.01.2025«Боруссия»

2:2

«Вердер»

Бундеслига

21.01.2025«Болонья»

2:1

«Боруссия»

Лига чемпионов

1701.2025«Айнтрахт»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

Последние пять игр «Штутгарта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2025«Штутгарт»1:0«Аугсбург»Кубок Германии
01.02.2025«Штутгарт»1:2«Боруссия М»Бундеслига
29.01.2025«Штутгарт»1:4«ПСЖ»Лига чемпионов
25.01.2025«Майнц»2:0«Штутгарт»Бундеслига
21.01.2025«Слован»1:3«Штутгарт»Лига чемпионов

Последние пять игр «Боруссии Д» и «Штутгарта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2024«Штутгарт»5:1«Боруссия»Бундеслига
06.04.2024«Боруссия»0:1«Штутгарт»Бундеслига
06.12.2023«Штутгарт»

2:0

«Боруссия»

Кубок Германии

11.11.2023«Штутгарт»

2:1

«Боруссия»

Бундеслига

15.04.2023«Штутгарт»

3:3

«Боруссия»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 20-ти туров дортмундская «Боруссия» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а «Штутгарт» - 5-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария20163162-1951
2. Байер20136149-2745
3. Айнтрахт20115445-2738
4. Лейпциг2096534-2933
5. Штутгарт2095637-3032
6. Майнц2094733-2431
7. Боруссия М2093832-3030
8. Вердер2086634-3630
9. Фрайбург2093827-3630
10. Вольфсбург2085743-3529
11. Боруссия Д2085736-3429
12. Аугсбург2075824-3526
13. Санкт-Паули20631118-2221
14. Унион2056916-2721
15. Хоффенхайм20461026-4018
16. Хайденхайм20421425-4214
17. Хольштайн20331431-5212
18. Бохум20241417-4410

Прогноз на матч

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Последний раз дортмундцы обыгрывали «Штутгарт» в октябре 2022-го года, когда на своем поле разгромили «швабов» со счетом 5:0. В четырех предыдущих встречах соперников «Боруссия» неизменно уступала, а матч команд в первом круге текущего национального первенства завершился для Дортмунда выездным поражением 1:5.    

Хозяева предстоящего матча, обыграв в предыдущем туре Бундеслиги «Хайденхайм», прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, в ходе которой было набрано лишь одно очко. Январские результаты откинул «Боруссию» в нижнюю часть таблицы чемпионата. Победа в предстоящей встрече может позволить дортмундцам значительно улучшить турнирное положение.

«Швабы» в последнее время тоже демонстрируют не лучшие результаты. Если не брать в расчет одержанную на неделе кубковую победу над «Аугсбургом», то в первенстве у «Штутгарта» два поражения в двух предыдущих встречах. Нельзя не упомянуть и вылет команды из Лиги чемпионов, где она не смогла преодолеть групповой этап. «Боруссия», кстати, в ЛЧ смогла пройти в следующий раунд, в котором в 1/16 финала сыграет с португальским «Спортингом».

Букмекеры предлагают довольно приятный коэффициент на победу «Боруссии», но    мы сделаем выбор в пользу результативности. Обе команды довольно агрессивны в атаке, уступая в этом компоненте только клубам из первой тройки Бундеслиги. При этом пропускают дортмундцы и «швабы» довольно много (не меньше полутора голов за матч). Прогнозируем, что отличиться в этой встрече смогут оба соперника, а общая результативность превысит планку в два мяча.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекеров и в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Боруссия Д»:  Шлоттербек (дисквалификация). Нмеча (травма)

«Штутгарт»: Аль-Дахиль, Раймунд, Туре, Загаду (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия Д» - «Штутгарт»:

Позиция«Боруссия Д»«Штутгарт»Позиция
Вратарь1. Кобель33. НюбельВратарь
Защитник26. Рюэрсон4. ВагноманЗащитник
Защитник23. Джан24. ХаботЗащитник
Защитник3. Антон45. ЧейзЗащитник
Защитник5. Бенсебаини7. МиттельштедтЗащитник
Полузащитник 20. Забитцер25. ЛарсенПолузащитник 
Полузащитник 13. Грос6. ШтиллерПолузащитник 
Полузащитник27. Адейеми16. КаразорПолузащитник
Полузащитник10. Брандт18. ЛевелингПолузащитник
Полузащитник43. Байно-Гиттенс26. УндавНападающий
Нападающий9. Гирасси11. ВольтемадеНападающий
Главный тренерНури ШахинСебастьян ХенесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI отдают в этой встрече предпочтение хозяевам поля, предлагая за их победу коэффициент 1.85. На выигрыш гостей можно поставить за 3.90. Заключить пари на ничью - за 3.95.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Боруссия Д» «Штутгарт»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (9.00) букмекеры предлагают за ничью 1:1 и победу хозяев 2:1. Сыгравшая ставка на 1:0 или 2:0 будет умножена на 11.00. Поставить на «сухую» ничью предлагается за 12.00.

Где смотреть бесплатно матч «Боруссия Д» «Штутгарт»?

Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекеров и в социальных сетях.

Кто станет чемпионом Германии?

Эксперты БДК PARI не сомневаются в «золотых» перспективах мюнхенцев, предлагая за чемпионство «Баварии» коэффициент 1.08. На единственного потенциального конкурента «красно-синих» - «Байер» - можно поставить за 8.00. «Золотые» шансы остальных команд Бундеслиги оценены кэфом - 5000.00. 

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