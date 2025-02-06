Боруссия Д — Штутгарт, 8 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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8 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» примет в Дортмунде «Штутгарт». Гости по итогам тура имеют шанс войти в первую четверку Бундеслиги, а хозяева, в случае победы, вплотную приблизиться к команде Себастьяна Хенеса в турнирной таблице.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд)
08.02.2025, Сб
17:30 МСК
«Штутгарт» (Штутгарт)
|П1 - 1.85
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия Д»
|48
|26
|46
|207-194
|«Штутгарт»
|46
|26
|48
|194-207
Последние пять игр «Боруссии Д»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Хайденхайм»
|1:2
|«Боруссия»
|Бундеслига
|29.01.2025
|«Боруссия»
|3:1
|«Шахтер»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Боруссия»
2:2
«Вердер»
Бундеслига
|21.01.2025
|«Болонья»
2:1
«Боруссия»
Лига чемпионов
|1701.2025
|«Айнтрахт»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
Последние пять игр «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2025
|«Штутгарт»
|1:0
|«Аугсбург»
|Кубок Германии
|01.02.2025
|«Штутгарт»
|1:2
|«Боруссия М»
|Бундеслига
|29.01.2025
|«Штутгарт»
|1:4
|«ПСЖ»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Майнц»
|2:0
|«Штутгарт»
|Бундеслига
|21.01.2025
|«Слован»
|1:3
|«Штутгарт»
|Лига чемпионов
Последние пять игр «Боруссии Д» и «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2024
|«Штутгарт»
|5:1
|«Боруссия»
|Бундеслига
|06.04.2024
|«Боруссия»
|0:1
|«Штутгарт»
|Бундеслига
|06.12.2023
|«Штутгарт»
2:0
«Боруссия»
Кубок Германии
|11.11.2023
|«Штутгарт»
2:1
«Боруссия»
Бундеслига
|15.04.2023
|«Штутгарт»
3:3
«Боруссия»
Бундеслига
После 20-ти туров дортмундская «Боруссия» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а «Штутгарт» - 5-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|20
|16
|3
|1
|62-19
|51
|2. Байер
|20
|13
|6
|1
|49-27
|45
|3. Айнтрахт
|20
|11
|5
|4
|45-27
|38
|4. Лейпциг
|20
|9
|6
|5
|34-29
|33
|5. Штутгарт
|20
|9
|5
|6
|37-30
|32
|6. Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|7. Боруссия М
|20
|9
|3
|8
|32-30
|30
|8. Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|9. Фрайбург
|20
|9
|3
|8
|27-36
|30
|10. Вольфсбург
|20
|8
|5
|7
|43-35
|29
|11. Боруссия Д
|20
|8
|5
|7
|36-34
|29
|12. Аугсбург
|20
|7
|5
|8
|24-35
|26
|13. Санкт-Паули
|20
|6
|3
|11
|18-22
|21
|14. Унион
|20
|5
|6
|9
|16-27
|21
|15. Хоффенхайм
|20
|4
|6
|10
|26-40
|18
|16. Хайденхайм
|20
|4
|2
|14
|25-42
|14
|17. Хольштайн
|20
|3
|3
|14
|31-52
|12
|18. Бохум
|20
|2
|4
|14
|17-44
|10
Последний раз дортмундцы обыгрывали «Штутгарт» в октябре 2022-го года, когда на своем поле разгромили «швабов» со счетом 5:0. В четырех предыдущих встречах соперников «Боруссия» неизменно уступала, а матч команд в первом круге текущего национального первенства завершился для Дортмунда выездным поражением 1:5.
Хозяева предстоящего матча, обыграв в предыдущем туре Бундеслиги «Хайденхайм», прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, в ходе которой было набрано лишь одно очко. Январские результаты откинул «Боруссию» в нижнюю часть таблицы чемпионата. Победа в предстоящей встрече может позволить дортмундцам значительно улучшить турнирное положение.
«Швабы» в последнее время тоже демонстрируют не лучшие результаты. Если не брать в расчет одержанную на неделе кубковую победу над «Аугсбургом», то в первенстве у «Штутгарта» два поражения в двух предыдущих встречах. Нельзя не упомянуть и вылет команды из Лиги чемпионов, где она не смогла преодолеть групповой этап. «Боруссия», кстати, в ЛЧ смогла пройти в следующий раунд, в котором в 1/16 финала сыграет с португальским «Спортингом».
Букмекеры предлагают довольно приятный коэффициент на победу «Боруссии», но мы сделаем выбор в пользу результативности. Обе команды довольно агрессивны в атаке, уступая в этом компоненте только клубам из первой тройки Бундеслиги. При этом пропускают дортмундцы и «швабы» довольно много (не меньше полутора голов за матч). Прогнозируем, что отличиться в этой встрече смогут оба соперника, а общая результативность превысит планку в два мяча.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Видеотрансляция
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Боруссия Д»: Шлоттербек (дисквалификация). Нмеча (травма)
«Штутгарт»: Аль-Дахиль, Раймунд, Туре, Загаду (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия Д» - «Штутгарт»:
|Позиция
|«Боруссия Д»
|«Штутгарт»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|33. Нюбель
|Вратарь
|Защитник
|26. Рюэрсон
|4. Вагноман
|Защитник
|Защитник
|23. Джан
|24. Хабот
|Защитник
|Защитник
|3. Антон
|45. Чейз
|Защитник
|Защитник
|5. Бенсебаини
|7. Миттельштедт
|Защитник
|Полузащитник
|20. Забитцер
|25. Ларсен
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Грос
|6. Штиллер
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Адейеми
|16. Каразор
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Брандт
|18. Левелинг
|Полузащитник
|Полузащитник
|43. Байно-Гиттенс
|26. Ундав
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гирасси
|11. Вольтемаде
|Нападающий
|Главный тренер
|Нури Шахин
|Себастьян Хенес
|Главный тренер
Аналитики БК PARI отдают в этой встрече предпочтение хозяевам поля, предлагая за их победу коэффициент 1.85. На выигрыш гостей можно поставить за 3.90. Заключить пари на ничью - за 3.95.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (9.00) букмекеры предлагают за ничью 1:1 и победу хозяев 2:1. Сыгравшая ставка на 1:0 или 2:0 будет умножена на 11.00. Поставить на «сухую» ничью предлагается за 12.00.
Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекеров и в социальных сетях.
Эксперты БДК PARI не сомневаются в «золотых» перспективах мюнхенцев, предлагая за чемпионство «Баварии» коэффициент 1.08. На единственного потенциального конкурента «красно-синих» - «Байер» - можно поставить за 8.00. «Золотые» шансы остальных команд Бундеслиги оценены кэфом - 5000.00.
Партнерский проект