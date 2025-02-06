Боруссия Д — Штутгарт, 8 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Последний раз дортмундцы обыгрывали «Штутгарт» в октябре 2022-го года, когда на своем поле разгромили «швабов» со счетом 5:0. В четырех предыдущих встречах соперников «Боруссия» неизменно уступала, а матч команд в первом круге текущего национального первенства завершился для Дортмунда выездным поражением 1:5.

Хозяева предстоящего матча, обыграв в предыдущем туре Бундеслиги «Хайденхайм», прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, в ходе которой было набрано лишь одно очко. Январские результаты откинул «Боруссию» в нижнюю часть таблицы чемпионата. Победа в предстоящей встрече может позволить дортмундцам значительно улучшить турнирное положение.

«Швабы» в последнее время тоже демонстрируют не лучшие результаты. Если не брать в расчет одержанную на неделе кубковую победу над «Аугсбургом», то в первенстве у «Штутгарта» два поражения в двух предыдущих встречах. Нельзя не упомянуть и вылет команды из Лиги чемпионов, где она не смогла преодолеть групповой этап. «Боруссия», кстати, в ЛЧ смогла пройти в следующий раунд, в котором в 1/16 финала сыграет с португальским «Спортингом».

Букмекеры предлагают довольно приятный коэффициент на победу «Боруссии», но мы сделаем выбор в пользу результативности. Обе команды довольно агрессивны в атаке, уступая в этом компоненте только клубам из первой тройки Бундеслиги. При этом пропускают дортмундцы и «швабы» довольно много (не меньше полутора голов за матч). Прогнозируем, что отличиться в этой встрече смогут оба соперника, а общая результативность превысит планку в два мяча.