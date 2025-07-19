Бразилия - Аргентина, 22 ноября: прогноз на матч отбора ЧМ-2026, трансляция, составы

Партнерский проект
Бразилия - Аргентина - с этой вывеской ни одна другая в мировом футболе не сравнится. Очередной эпизод классического противостояния нас ждет в ночь со вторника на среду. Для любителей ставок тут море интересных вариантов.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, зона КОНМЕБОЛ, 6-й тур
Стадион: «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бразилия
|45
|23
|40
|178-169
|Аргентина
|40
|23
|45
|169-178
Последние пять игр сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.11.2023
|Колумбия
2:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|18.10.2023
|Уругвай
2:0
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2023
|Бразилия
1:1
Венесуэла
Отбор ЧМ-2026
|13.09.2023
|Перу
0:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2023
|Бразилия
5:1
Боливия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.11.2023
|Аргентина
0:2
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|18.10.2023
|Перу
0:2
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2023
|Аргентина
1:0
Парагвай
Отбор ЧМ-2026
|12.09.2023
|Боливия
0:3
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|08.09.2023
|Аргентина
1:0
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
После пяти туров турнирная таблица приняла крайне непривычный вид для Бразилии. Еще одна осечка - и “пентакампеоны” скорее всего выпадут из “проходной” шестерки. У аргентинцев настроение тоже неважное, несмотря на лидерство. Домашнее поражение от Уругвая не могло не задеть чемпионов мира за живое.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|5
|4
|0
|1
|7-2
|12
|2. Уругвай
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|3. Колумбия
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|4. Венесуэла
|5
|2
|2
|1
|5-2
|8
|5. Бразилия
|5
|2
|1
|2
|8-6
|7
|6. Эквадор
|5
|2
|2
|1
|4-3
|5
|7. Парагвай
|5
|1
|2
|2
|1-2
|5
|8. Чили
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|9. Боливия
|5
|1
|0
|4
|4-11
|3
|10. Перу
|5
|0
|1
|4
|0-7
|1
Бразильская сборная осенью-2023 мало походит на топ-сборную из первой тройки рейтинга ФИФА. Три матча без побед для нее - это аномально много. Домашняя ничья с Венесуэлой озадачила болельщиков самой большой страны Южной Америки, а поражения от Уругвая и Колумбии - сильно опечалили.
Уругвайцы на старте квалификации умудрились приложить обоих главных грандов континента: Бразилию дома и Аргентину - в гостях. К очному противостоянию “селесао” и “альбиселесте” подходят крайней раздосадованными. За победу над извечным противником публика простит всё! Можно не сомневаться, что нас ждет страстное зрелище. Поставим на обоюдное взятия ворот. В PARI очень симпатичный коэффициент на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Олимп»
|До 30,5 тысячи рублей
|Приветственный (по промокоду)
|Winline
|До 10 тысяч рублей
|Приветственный (в мобильном приложении)
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
В прямом эфире встречу сборных Бразилии и Аргентины бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 03:25 по Москве.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Сборная Бразилии
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Лукас Перри («Ботафого»).
Защитники: Эмерсон Роял («Тоттенхэм»), Карлос Аугусто («Интер»), Бремер («Ювентус»), Маркиньос («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Нино Мота («Флуминенсе»), Ренан Лоди («Марсель»).
Полузащитники: Андре Нето («Флуминенсе»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»), Родриго («Реал» Мадрид), Винисиус («Реал» Мадрид), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья Диас («Барселона»), Паулиньо Сампайо («Атлетико Минейро»), Пепе Акино («Порту»).
Нападающие: Жоао Педро Жезус («Брайтон»), Эндрик («Палмейрас»), Габриэл Жезус («Арсенал»).
Сборная Аргентины
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Вальтер Бенитес (ПСВ).
Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Пабло Маффео («Мальорка»), Науэль Молина («Атлетико»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Маркос Акунья («Севилья»), Франсиско Ортега («Олимпиакос»).
Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»).
Нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лукас Окампос («Севилья»).
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все три базовых исхода встречи: 2.60 на Бразилию, 3.10 на Аргентину и 3.00 - на ничью.
Как ни странно, букмекеры отдают предпочтение в паре бразильцам. Хотя за три последних матча они не забили аргентинцам ни гола (два по 0:1 и нулевая ничья).
Прямую трансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Неймар продолжает восстанавливаться от травмы крестообразной связки колена. Месси - в строю и готов к игре на “Маракане”.
Сборная Аргентины выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Отаменди (63 минута). У бразильцев красную карточку получил Жоэлинтон (81). Матч начался с задержкой в примерно 30 минут из-за беспорядков на трибунах.