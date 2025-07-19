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20 ноября 10:00ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Бразилия - Аргентина, 22 ноября: прогноз на матч отбора ЧМ-2026, трансляция, составы

Третья сборная рейтинга ФИФА против первой!
Валентин Васильев

Бразилия - Аргентина - с этой вывеской ни одна другая в мировом футболе не сравнится. Очередной эпизод классического противостояния нас ждет в ночь со вторника на среду. Для любителей ставок тут море интересных вариантов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Бразилия

Место в рейтинге ФИФА: 3

21.11.2023, Ср

03:30 МСК

Аргентина

Место в рейтинге ФИФА: 15

П1 - 2.60

Х - 3.00

П2 - 3.10

Турнир: квалификация ЧМ-2026, зона КОНМЕБОЛ, 6-й тур

Стадион: «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бразилия452340178-169
Аргентина402345169-178

Последние пять игр сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.11.2023Колумбия

2:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

18.10.2023Уругвай

2:0

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

13.10.2023Бразилия

1:1

Венесуэла

Отбор ЧМ-2026

13.09.2023Перу

0:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

09.09.2023Бразилия

5:1

Боливия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.11.2023Аргентина

0:2

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

18.10.2023Перу

0:2

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

13.10.2023Аргентина

1:0

Парагвай

Отбор ЧМ-2026

12.09.2023Боливия

0:3

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

08.09.2023Аргентина

1:0

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

Турнирная таблица

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После пяти туров турнирная таблица приняла крайне непривычный вид для Бразилии. Еще одна осечка - и “пентакампеоны” скорее всего выпадут из “проходной” шестерки. У аргентинцев настроение тоже неважное, несмотря на лидерство. Домашнее поражение от Уругвая не могло не задеть чемпионов мира за живое.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина54017-212
2. Уругвай531110-510
3. Колумбия52305-39
4. Венесуэла52215-28
5. Бразилия52128-67
6. Эквадор52214-35
7. Парагвай51221-25
8. Чили51223-65
9. Боливия51044-113
10. Перу50140-71

Прогноз на матч

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Бразильская сборная осенью-2023 мало походит на топ-сборную из первой тройки рейтинга ФИФА. Три матча без побед для нее - это аномально много. Домашняя ничья с Венесуэлой озадачила болельщиков самой большой страны Южной Америки, а поражения от Уругвая и Колумбии - сильно опечалили.

Уругвайцы на старте квалификации умудрились приложить обоих главных грандов континента: Бразилию дома и Аргентину - в гостях. К очному противостоянию “селесао” и “альбиселесте” подходят крайней раздосадованными. За победу над извечным противником публика простит всё! Можно не сомневаться, что нас ждет страстное зрелище. Поставим на обоюдное взятия ворот. В PARI очень симпатичный коэффициент на этот исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу сборных Бразилии и Аргентины бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 03:25 по Москве.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Сборная Бразилии

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Лукас Перри («Ботафого»).

Защитники: Эмерсон Роял («Тоттенхэм»), Карлос Аугусто («Интер»), Бремер («Ювентус»), Маркиньос («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Нино Мота («Флуминенсе»), Ренан Лоди («Марсель»).

Полузащитники: Андре Нето («Флуминенсе»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»), Родриго («Реал» Мадрид), Винисиус («Реал» Мадрид), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья Диас («Барселона»), Паулиньо Сампайо («Атлетико Минейро»), Пепе Акино («Порту»).

Нападающие: Жоао Педро Жезус («Брайтон»), Эндрик («Палмейрас»), Габриэл Жезус («Арсенал»).
 

Сборная Аргентины

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Вальтер Бенитес (ПСВ).

Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Пабло Маффео («Мальорка»), Науэль Молина («Атлетико»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Маркос Акунья («Севилья»), Франсиско Ортега («Олимпиакос»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»).

Нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лукас Окампос («Севилья»).

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все три базовых исхода встречи: 2.60 на Бразилию, 3.10 на Аргентину и 3.00 - на ничью. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Бразилия - Аргентина?

Как ни странно, букмекеры отдают предпочтение в паре бразильцам. Хотя за три последних матча они не забили аргентинцам ни гола (два по 0:1 и нулевая ничья).

Где бесплатно смотреть матч Бразилия - Аргентина?

Прямую трансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». 

Будут ли играть Лионель Месси и Неймар?

Неймар продолжает восстанавливаться от травмы крестообразной связки колена. Месси - в строю и готов к игре на “Маракане”. 

UPD: результат

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Сборная Аргентины выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Отаменди (63 минута). У бразильцев красную карточку получил Жоэлинтон (81). Матч начался с задержкой в примерно 30 минут из-за беспорядков на трибунах.

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