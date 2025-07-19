Бразилия - Аргентина, 22 ноября: прогноз на матч отбора ЧМ-2026, трансляция, составы

Бразильская сборная осенью-2023 мало походит на топ-сборную из первой тройки рейтинга ФИФА. Три матча без побед для нее - это аномально много. Домашняя ничья с Венесуэлой озадачила болельщиков самой большой страны Южной Америки, а поражения от Уругвая и Колумбии - сильно опечалили.

Уругвайцы на старте квалификации умудрились приложить обоих главных грандов континента: Бразилию дома и Аргентину - в гостях. К очному противостоянию “селесао” и “альбиселесте” подходят крайней раздосадованными. За победу над извечным противником публика простит всё! Можно не сомневаться, что нас ждет страстное зрелище. Поставим на обоюдное взятия ворот. В PARI очень симпатичный коэффициент на этот исход.