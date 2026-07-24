Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыАлександр Бублик – Кентен Алис, 25 июля: прогноз на финал турнира в Кицбюэле

Александр Бублик – Кентен Алис, 25 июля: прогноз на финал турнира в Кицбюэле

Обновлено:
Казахстанец в шаге от защиты титула
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Александр Бублик
  • Кентен Алис
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В субботу, 25 июля, казахстанец Александр Бублик сыграет в финале грунтового турнира ATP-250 в австрийском Кицбюэле с французом Кентеном Алисом. Сумеет ли уроженец Гатчины защитить чемпионский титул? 

Дата / Время: 25.07.2026, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: Tennis Stadium Kitzbuhel, Центральный корт (Кицбюэль, Австрия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Александр Бублик (29 лет, 11-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Факундо Диас Акоста (Аргентина) – 6:3, 7:5
  • 1/4 финала: Алекс Молчан (Словакия) – 6:3, 6:2
  • 1/2 финала: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) – 6:4, 6:3

Кентен Алис (29 лет, 83-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ласло Джере (Сербия) – 7:6 (7:4), 6:4
  • 2-й круг: Валентен Вашеро (Монако, 2) – 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Мариано Навоне (Аргентина) – 7:5, 6:3
  • 1/2 финала: Янник Ханфманн (Германия) – 6:4, 7:6 (7:2)

Александр Бублик

До 2016 г. представлял Россию. Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Гонконге. На этом же покрытии дошел до полуфинала в Роттердаме, а на грунте и траве – в Женеве и Штутгарте соответственно. На Australian Open и Уимблдоне вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 26 побед при 16 поражениях. Турнир в Кицбюэле выиграл в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Кентен Алис

Впервые пробился в финал турнира ATP. В нынешнем сезоне доходил до четвертьфинала в Истбурне (трава) и Гштааде (грунт). На Australian Open и Уимблдоне вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» – в третьем. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал 18 побед при 14 поражениях. На турнире в Кицбюэле выступает в первые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсмены ранее провели один официальный очный матч – на прошлой неделе. Во втором круге грунтового турнира в Гштааде Алис выиграл со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).

Ставки на исход

Букмекеры считают фаворитом казахстанца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,46 на его победу и 2,70 на успех француза.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменов продлился 36 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (24,5), и на ТМ (24,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа БубликаПобеда АлисаТБ (24,5)ТМ (24,5)
WINLINE1,462,701,901,90

Прогноз и ставка

Алис недавно обыграл Бублика на грунте в Гштааде, но тот матч несколько раз прерывался из-за дождя, а завершился на следующий день после начала. Так что результат не слишком релевантен в контексте их нового противостояния.

Впрочем, стоит лишний раз подчеркнуть, что француз умеет навязывать серьезную борьбу на грунте даже топовым соперникам. Если он не перегорит из-за исторического для себя матча, то Бублику вряд ли будет просто. Но на бумаге всё же именно казахстанец – явный фаворит. Он не отдал ни сета в Кицбюэле и выглядит на местных кортах очень уверенно.

Пробуем победу Бублика через фору по геймам.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer340 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading