Александр Бублик – Кентен Алис, 25 июля: прогноз на финал турнира в Кицбюэле

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В субботу, 25 июля, казахстанец Александр Бублик сыграет в финале грунтового турнира ATP-250 в австрийском Кицбюэле с французом Кентеном Алисом. Сумеет ли уроженец Гатчины защитить чемпионский титул?
Дата / Время: 25.07.2026, не ранее 14:00 по московскому времени
Арена: Tennis Stadium Kitzbuhel, Центральный корт (Кицбюэль, Австрия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Александр Бублик (29 лет, 11-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Кентен Алис (29 лет, 83-я ракетка мира)
До 2016 г. представлял Россию. Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Гонконге. На этом же покрытии дошел до полуфинала в Роттердаме, а на грунте и траве – в Женеве и Штутгарте соответственно. На Australian Open и Уимблдоне вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 26 побед при 16 поражениях. Турнир в Кицбюэле выиграл в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Впервые пробился в финал турнира ATP. В нынешнем сезоне доходил до четвертьфинала в Истбурне (трава) и Гштааде (грунт). На Australian Open и Уимблдоне вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» – в третьем. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал 18 побед при 14 поражениях. На турнире в Кицбюэле выступает в первые.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели один официальный очный матч – на прошлой неделе. Во втором круге грунтового турнира в Гштааде Алис выиграл со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).
Букмекеры считают фаворитом казахстанца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,46 на его победу и 2,70 на успех француза.
Единственный очный матч спортсменов продлился 36 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (24,5), и на ТМ (24,5).
Алис недавно обыграл Бублика на грунте в Гштааде, но тот матч несколько раз прерывался из-за дождя, а завершился на следующий день после начала. Так что результат не слишком релевантен в контексте их нового противостояния.
Впрочем, стоит лишний раз подчеркнуть, что француз умеет навязывать серьезную борьбу на грунте даже топовым соперникам. Если он не перегорит из-за исторического для себя матча, то Бублику вряд ли будет просто. Но на бумаге всё же именно казахстанец – явный фаворит. Он не отдал ни сета в Кицбюэле и выглядит на местных кортах очень уверенно.
Пробуем победу Бублика через фору по геймам.