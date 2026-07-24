Александр Бублик – Кентен Алис, 25 июля: прогноз на финал турнира в Кицбюэле

Алис недавно обыграл Бублика на грунте в Гштааде, но тот матч несколько раз прерывался из-за дождя, а завершился на следующий день после начала. Так что результат не слишком релевантен в контексте их нового противостояния.

Впрочем, стоит лишний раз подчеркнуть, что француз умеет навязывать серьезную борьбу на грунте даже топовым соперникам. Если он не перегорит из-за исторического для себя матча, то Бублику вряд ли будет просто. Но на бумаге всё же именно казахстанец – явный фаворит. Он не отдал ни сета в Кицбюэле и выглядит на местных кортах очень уверенно.

Пробуем победу Бублика через фору по геймам.