Александр Бублик – Дженсон Бруксби, 18 января: прогноз на первый круг Australian Open

Не сказать, что Бублику повезло с соперником на старте австралийского мэйджора. В первую очередь следует знать, что Бруксби преодолел первый круг на турнирах «Большого шлема» в восьми из 12 случаев. Как и положено американским теннисистам, Дженсон имеет в арсенале неплохую первую подачу, а также отличается вязким и оборонительным теннисом, с которым справиться может далеко не каждый.

Бублик, несомненно, фаворит этого матча. Зачастую уроженец Гатчины испытывал проблемы на «Шлемах» из-за физической готовности. Но прямо сейчас мы наблюдаем лучшую версию казахстанского игрока, который может умеренно разложить силы по дистанции. Тем не менее, Бублик должен испытать определенные проблемы с неудобным оппонентом, быстрой эта встреча вряд ли выйдет. Есть смысл присмотреться к ставке ТБ 35,5 по геймам за коэффициент 1,77.