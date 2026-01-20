Ведомости
Александр Бублик – Дженсон Бруксби, 18 января: прогноз на первый круг Australian Open

Выйдет ли простым матч для новоиспеченной десятой ракетки мира из Казахстана?
Валентин Васильев

В воскресенье, 18 января, представитель Казахстана Александр Бублик начнет свой путь на Australian Open-2026. Соперником десятой ракетки мира станет неуступчивый американец Дженсон Бруксби. Попробуем выбрать оптимальную ставку на это противостояние.

Дата / Время: 18.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: Дженсон Бруксби (США)

Дженсон Брукби (25 лет, 48-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Александр Бублик (Казахстан)

Победитель этого матча встретится с сильнейшим в паре Камило Уго Карабелли (Аргентина) - Мартон Фучович (Венгрия).

Александр Бублик

Казахстанец ударно начал новый сезон, завоевав титул на турнире в Гонконге. Эта победа позволила Бублику впервые в карьере дебютировать в топ-10 мирового рейтинга. В прошлом году спортсмен моментально вылетел из австралийского мэйджора, уступив аргентинцу Франсиско Черундоло в первом круге.

Дженсон Бруксби

Американец вернулся в тур в минувшем сезоне после дисквалификации и нескольких травм. По итогам сезона-2025 Бруксби завоевал титул на грунтовом турнире в Хьюстоне, одолев в финале соотечественника Фрэнсиса Тиафо. В общей сложности Дженсон одержал 27 побед и потерпел 23 поражения.

Личные встречи

Теннисисты один раз пересекались на корте в официальных матчах - это произошло на «Мастерсе» в Монреале в 2022 году. Тогда победу одержал американец в двух партиях.

Эксперты PARI считают Бублика фаворитом предстоящей встречи, предложив за его проход коэффициент 1,25. Победа Бруксби оценивается в 4,00.

БК PARI не исключает, что встреча между теннисистами может затянуться. Так, коэффициент на ТБ 34,5 по геймам составляет 1,67. В меньшую сторону - 2,07.

 Победа БубликаПобеда БруксбиТБ (34,5)ТМ (34,5)
PARI1,254,001,672,07

Не сказать, что Бублику повезло с соперником на старте австралийского мэйджора. В первую очередь следует знать, что Бруксби преодолел первый круг на турнирах «Большого шлема» в восьми из 12 случаев. Как и положено американским теннисистам, Дженсон имеет в арсенале неплохую первую подачу, а также отличается вязким и оборонительным теннисом, с которым справиться может далеко не каждый.

Бублик, несомненно, фаворит этого матча. Зачастую уроженец Гатчины испытывал проблемы на «Шлемах» из-за физической готовности. Но прямо сейчас мы наблюдаем лучшую версию казахстанского игрока, который может умеренно разложить силы по дистанции. Тем не менее, Бублик должен испытать определенные проблемы с неудобным оппонентом, быстрой эта встреча вряд ли выйдет. Есть смысл присмотреться к ставке ТБ 35,5 по геймам за коэффициент 1,77.

