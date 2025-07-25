Александр Бублик — Артур Казо, 26 июля: прогноз на финал турнира в Кицбюэле

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26 июля в финале мужского одиночного турнира в австрийском Кицбюэле сразятся Александр Бублик и Артур Казо. Теннисист из Казахстана получил первый номер посева и изначально являлся главным фаворитом в борьбе за титул. Для Бубликаэто второй финал за последнюю неделю. Предыдущий - в швейцарском Гштааде - он выиграл. Француз довольно уверенно добрался до решающего матча, отдав по пути к нему соперникам всего один сет из девяти сыгранных. Оцениваем шансы противников и котировки.
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Дата / Время: 26.07.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: «Кицбюэлер Теннисштадион». Центральный корт
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Александр Бублик (28 лет, 30-я ракетка мира)
Артур Казо (22 года, 100-я ракетка мира)
28-летний уроженец Гатчины имеет на своем счету четыре победы в одиночном разряде на турнирах АТР. Наивысшее место в мировом рейтинге - 17. Первая ракетка Казахстана.
В 2025 году выиграл 19 матчей при 15 проигрышах. Победитель турнира в Галле (трава), где в финале обыграл Даниила Медведева. Победитель турнира в Гштааде (грунт). Четвертьфиналист турнира в Монпелье (хард).
На Australian Open зачехлил ракетку после первого же матча. На «Ролан Гаррос» выбыл на стадии четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру. На Уимблдоне проиграл в первом же матче.
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Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии-2020. Лучшее место в рейтинге АТР за карьеру - 63. Профессионал с 2020 года.
В 2025 году выиграл 8 и проиграл 8 матчей. Полуфиналист турнира в Гштааде (грунт).
Ну Уимблдоне вылетел во втором круге, проиграв Алексу де Минору. На «Ролан Гаррос» выбыл по итогам первого раунда. На Открытом чемпионате Австралии сошел с турнирной дистанции по итогам второго круга.
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Турнирные пути спортсменов пересекались до Кицбюэля дважды, и оба матча выиграл представитель Казахстана. Последняя встреча соперников состоялась чуть больше недели назад. В полуфинале турнира в швейцарском Гштааде (грунт) Бублик победил в двух сетах - 6:1, 7:5.
Заключить пари на победу Бублика в первом сете предложено с коэффициентом 1.45. Ставка на Казо доступна за 2.75
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
После досадного вылета в первом круге Уимблдона, где Бублик в пяти сетах уступил испанцу Хауме Мунару, теннисист из Казахстана крайне удачно использовал накопившуюся спортивную злость. Сначала Александр не оставил шансов соперникам на турнире в швейцарском Гштааде, отдав по пути к титулу соперникам лишь один сет (в финале с аргентинцем Хуаном-Мануэлем Серундоло), а затем без видимых затруднений дошел до финала в Кицбюэле.
В полуфинале швейцарского турнира Бублик, к слову, обыграл именно Казо, который тоже демонстрирует в последние пару недель приличные результаты. Француз не входит в топ-100 мирового мужского рейтинга, но уже на втором турнире подряд добирается до высоких стадий плей-офф.
Практически все вводные говорят о том, что титульный матч в Австрии должен выиграть Бублик. Он и статусом выше, и по личным встречам ведет 2:0. Важным фактором является и то, что в последний раз он обыгрывал Артура меньше недели назад и сделал это на грунте, на котором играть соперникам и сейчас. Александр имеет значительно более высокие шансы на победу. Наш выбор весьма осторожен - победа Бублика с форой 3.5 гейма.