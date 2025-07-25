Александр Бублик — Артур Казо, 26 июля: прогноз на финал турнира в Кицбюэле

После досадного вылета в первом круге Уимблдона, где Бублик в пяти сетах уступил испанцу Хауме Мунару, теннисист из Казахстана крайне удачно использовал накопившуюся спортивную злость. Сначала Александр не оставил шансов соперникам на турнире в швейцарском Гштааде, отдав по пути к титулу соперникам лишь один сет (в финале с аргентинцем Хуаном-Мануэлем Серундоло), а затем без видимых затруднений дошел до финала в Кицбюэле.

В полуфинале швейцарского турнира Бублик, к слову, обыграл именно Казо, который тоже демонстрирует в последние пару недель приличные результаты. Француз не входит в топ-100 мирового мужского рейтинга, но уже на втором турнире подряд добирается до высоких стадий плей-офф.

Практически все вводные говорят о том, что титульный матч в Австрии должен выиграть Бублик. Он и статусом выше, и по личным встречам ведет 2:0. Важным фактором является и то, что в последний раз он обыгрывал Артура меньше недели назад и сделал это на грунте, на котором играть соперникам и сейчас. Александр имеет значительно более высокие шансы на победу. Наш выбор весьма осторожен - победа Бублика с форой 3.5 гейма.