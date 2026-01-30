Александр Бублик – Алекс де Минаур, 25 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Партнерский проект
В воскресенье, 25 января, казахстанец Александр Бублик поспорит с австралийцем Алексом де Минауром за выход в четвертьфинал Australian Open-2026. Попадет ли Бублик впервые в карьере в восьмерку лучших на австралийском мэйджоре?
Дата / Время: 25.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: Род Лейвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Алекс де Минаур (26 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Победитель этого матча встретится с сильнейшим в паре Карлос Алькарас (Испания, 1) – Томми Пол (США, 19).
Представитель Казахстана впервые добрался до четвертого круга Australian Open. В минувшем сезоне спортсмен совершил перезагрузку в карьере, завоевав пять титулов на трех разных покрытиях. Сейчас Бублик занимает пиковую для себя десятую строчку в мировом рейтинге.
26-летний австралиец имеет 10 выигранных титулов ATP. Сейчас он находится на карьерном пике в рейтинге, занимая шестое место. Де Минаур доходил до четвертьфиналов на всех ТБШ. На Australian Open ему это удалось один раз – в прошлом году.
В личных встречах де Минор ведет 3:2, но два последних матча - на «Ролан Гаррос» и парижском «Мастерсе» - в 2025 г. выиграл Бублик.
Эксперты PARI прогнозируют победу де Минаура, предложив на этот исход коэффициент 1,60. Триумф Бублика оценивается не намного ниже - 2,35.
У БК PARI, коэффициент на ТБ (36,5) составляет 1,57. На ТМ (35,5) - 2,25.
Бублик практически не испытал проблем в противостояниях с Бруксби и Фучовичем, обыграв обоих в трех партиях. В противостоянии с Этчеверри казахстанец тоже уложился в трех сетах, но пришлось побороться на двух тай-брейках.
Де Минаур дошел до четвертого круга тоже довольно уверенно, в том числе обыграв в трех сетах Тиафо. Букмекеры считают фаворитом австралийца, но результаты последних очных матчей и форма Бублика говорят об обратном. На стороне де Минаура сыграет публика, но Бублик от негатива может даже почерпнуть мотивации. Предлагаем рассмотреть консервативную ставку с хорошим коэффициентом - тотал геймов больше 36,5.