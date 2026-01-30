Ведомости
Александр Бублик – Алекс де Минаур, 25 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Бублик справится с давлением австралийских болельщиков?
Валентин Васильев

В воскресенье, 25 января, казахстанец Александр Бублик поспорит с австралийцем Алексом де Минауром за выход в четвертьфинал Australian Open-2026. Попадет ли Бублик впервые в карьере в восьмерку лучших на австралийском мэйджоре?

Дата / Время: 25.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Род Лейвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: Дженсон Бруксби (США) –  6:4, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Мартон Фучович (Венгрия) – 7:5, 6:4, 7:5
  • 3-й круг: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4

Алекс де Минаур (26 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Маккензи Макдональд (США) – 6:2, 6:2, 6:3 
    2-й круг: Хамад Меджедович (Сербия) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, 6:1 
    3-й круг: Фрэнсис Тиафо (США, 29) – 6:3, 6:4, 7:5

Победитель этого матча встретится с сильнейшим в паре Карлос Алькарас (Испания, 1) – Томми Пол (США, 19).

Александр Бублик

Представитель Казахстана впервые добрался до четвертого круга Australian Open. В минувшем сезоне спортсмен совершил перезагрузку в карьере, завоевав пять титулов на трех разных покрытиях. Сейчас Бублик занимает пиковую для себя десятую строчку в мировом рейтинге.

Алекс де Минаур

26-летний австралиец имеет 10 выигранных титулов ATP. Сейчас он находится на карьерном пике в рейтинге, занимая шестое место. Де Минаур доходил до четвертьфиналов на всех ТБШ. На Australian Open ему это удалось один раз – в прошлом году.

Личные встречи

В личных встречах де Минор ведет 3:2, но два последних матча - на «Ролан Гаррос» и парижском «Мастерсе» - в 2025 г. выиграл Бублик.

Ставки на исход

Эксперты PARI прогнозируют победу де Минаура, предложив на этот исход коэффициент 1,60. Триумф Бублика оценивается не намного ниже - 2,35.

Ставки на тоталы

У БК PARI, коэффициент на ТБ (36,5) составляет 1,57. На ТМ (35,5) - 2,25.

 Победа БубликаПобеда де МинаураТБ (36,5)ТМ (36,5)
PARI2,351,601,572,25

Прогноз и ставка

Бублик практически не испытал проблем в противостояниях с Бруксби и Фучовичем, обыграв обоих в трех партиях. В противостоянии с Этчеверри казахстанец тоже уложился в трех сетах, но пришлось побороться на двух тай-брейках. 

Де Минаур дошел до четвертого круга тоже довольно уверенно, в том числе обыграв в трех сетах Тиафо. Букмекеры считают фаворитом австралийца, но результаты последних очных матчей и форма Бублика говорят об обратном. На стороне де Минаура сыграет публика, но Бублик от негатива может даже почерпнуть мотивации. Предлагаем рассмотреть консервативную ставку с хорошим коэффициентом - тотал геймов больше 36,5.

