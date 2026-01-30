Александр Бублик – Алекс де Минаур, 25 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

В воскресенье, 25 января, казахстанец Александр Бублик поспорит с австралийцем Алексом де Минауром за выход в четвертьфинал Australian Open-2026. Попадет ли Бублик впервые в карьере в восьмерку лучших на австралийском мэйджоре?

Дата / Время: 25.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Род Лейвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player