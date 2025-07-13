Будучность - Ноа, 15 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Сильнейший клуб Армении победно дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА. Но сделано только полдела. Во вторник, 15 июля, «Ноа» ожидает не менее, а может быть, и более тяжелое испытание, чем в первом матче. Изучаем котировки букмекеров на встречу в Подгорице, выбираем ставку на игру.
Турнир: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Стадион: «Под Горицом» (Подгорица, Черногория)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Будучность»
|0
|0
|1
|0-1
|«Ноа»
|1
|0
|0
|1-0
Последние пять официальных матчей «Будучности»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.07.2025
|«Ноа»
1:0
«Будучность»
Лига чемпионов
|18.05.2025
|«Единство»
1:3
«Будучность»
Первая лига Черногории
|14.05.2025
|«Будучность»
2:3
«Езеро»
Первая лига Черногории
|10.05.2025
|«Отрант-Олимпик»
0:1
«Будучность»
Первая лига Черногории
|04.05.2025
|«Будучность»
3:0
«Морнар»
Первая лига Черногории
Последние пять официальных матчей «Ноа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.07.2025
|«Ноа»
1:0
«Будучность»
Лига чемпионов
|27.05.2025
|«Алашкерт»
1:0
«Ноа»
Премьер-лига Армении
|24.05.2025
|«Ноа»
2:0
«Арарат-Армения»
Премьер-лига Армении
|18.05.2025
|«Урарту»
3:3
«Ноа»
Премьер-лига Армении
|09.05.2025
|«Ноа»
2:1
«Пюник»
Премьер-лига Армении
15 июля
16 июля
В первом матче в Абовяне дебютант Лиги чемпионов полностью переиграл гостей из Черногории. Минимальный счет 1:0 не отражает в полной мере преимущества хозяев над соперником. Ереванцы атаковали много и настырно. Единственное, чего им не хватало, это точного заверения. Исход встречи предрешила удачная замена Сандро Перковича. На исходе часа игры марокканский полузащитник Имран Улад Омар появился на газоне, а на 69-й минуте забил единственный гол вечера. 81-му номеру «Ноа» удался филигранно точный удар из столпотворения перед штрафной в правую «шестерку» ворот.
Несмотря на «скользкий» счет первого матча, аналитики и в ответной игре отдают предпочтение «Ноа». И в этом нет ничего удивительного. Эксперты портала Transfermarkt оценивают заявку ереванского клуба более чем в два раза дороже черногорской (11,95 млн евро против 5,22 млн).
Полагаем, что в Подгорице хозяева не станут слишком рисковать, уповая на ошибку соперника. У гостей тем более нет причин ввязываться в авантюры. Ждем плюс-минус равной, напряженной и, соответственно, не слишком открытой игры. Тотал меньше трех выглядит тут достаточно перспективным прогнозом.
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|Тип трансляции
|Условия
|Okko
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|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Будучность»: нет
«Ноа»: нет
Аналитики Winline считают гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу «Будучности» почти в два раза превосходит предложение на «Ноа» (3.53 против 1.86). Ничья котируется за 4.03.
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По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 1:1. В линии на точный счет этот вариант идет с коэффициентом 7.50.
В случае прохода черногорского препятствия чемпион Армении встретится с венгерским «Ференцварошем».
У руля обеих команд стоят представители бывшей Югославии: «Будучность» возглавляет сербский специалист Ненад Лалатович, а «Ноа» - хорват Сандро Перкович.