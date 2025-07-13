Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



11 июля 15:25ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Будучность - Ноа, 15 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Аналитики отдают предпочтение армянскому чемпиону
Валентин Васильев

Сильнейший клуб Армении победно дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА. Но сделано только полдела. Во вторник, 15 июля, «Ноа» ожидает не менее, а может быть, и более тяжелое испытание, чем в первом матче. Изучаем котировки букмекеров на встречу в Подгорице, выбираем ставку на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Будучность» (Подгорица, Черногория) 

15.07.2025, Вт

22:00 МСК

«Ноа» (Ереван, Армения)

П1 - 3.53

Х - 4.03

П2 - 1.86

Турнир:  Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 

Стадион: «Под Горицом»   (Подгорица, Черногория)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Будучность»0010-1
«Ноа»1001-0

Последние пять официальных матчей «Будучности»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.07.2025«Ноа»

1:0

«Будучность»

Лига чемпионов

18.05.2025«Единство»

1:3

«Будучность»

Первая лига Черногории

14.05.2025«Будучность»

2:3

«Езеро»

Первая лига Черногории

10.05.2025«Отрант-Олимпик»

0:1

«Будучность»

Первая лига Черногории

04.05.2025«Будучность»

3:0

«Морнар»

Первая лига Черногории

Последние пять официальных матчей «Ноа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.07.2025«Ноа»

1:0

«Будучность»

Лига чемпионов

27.05.2025«Алашкерт»

1:0

«Ноа»

Премьер-лига Армении

24.05.2025«Ноа»

2:0

«Арарат-Армения»

Премьер-лига Армении

18.05.2025«Урарту»

3:3

«Ноа»

Премьер-лига Армении

09.05.2025«Ноа»

2:1

«Пюник»

Премьер-лига Армении

Календарь всех матчей

Свернуть

15 июля

  • 18:00. «Кайрат» – «Олимпия» (первый матч - 1:1)
  • 18:30. «Линкольн» – «Викингур» (3:2)
  • 20:00. «Хамрун Спартанс» – «Жальгирис» (0:2)
  • 20:00. РФШ – «Левадия» (1:0)
  • 20:00. «Мальме» – «Иберия 1999» (3:1)
  • 20:00. «Милсами» – «КуПС» (0:1)
  • 21:00. «Дифферданж» – «Дрита» (0:1)
  • 21:00. «Шкендия» – ТНС (0:0)
  • 21:30. «Интер» – ФКСБ (1:3)
  • 22:00. «Брейдаблик» – «Эгнатия» (0:1)
  • 22:00. «Зриньски» – «Виртус» (2:0)
  • 22:00. «Будучность» – «Ноа» (0:1)

16 июля  

  • 21:45. «Линфилд» – «Шелбурн» (0:1)
  • 21:45. «Динамо»  Минск – «Лудогорец» (0:1)

Прогноз на матч

Свернуть

В первом матче в Абовяне дебютант Лиги чемпионов полностью переиграл гостей из Черногории. Минимальный счет 1:0 не отражает в полной мере преимущества хозяев над соперником. Ереванцы атаковали много и настырно. Единственное, чего им не хватало, это точного заверения. Исход встречи предрешила удачная замена Сандро Перковича. На исходе часа игры марокканский полузащитник Имран Улад Омар появился на газоне, а на 69-й минуте забил единственный гол вечера. 81-му номеру «Ноа» удался филигранно точный удар из столпотворения перед штрафной в правую «шестерку» ворот.

Несмотря на «скользкий» счет первого матча, аналитики и в ответной игре отдают предпочтение «Ноа». И в этом нет ничего удивительного. Эксперты портала Transfermarkt оценивают заявку ереванского клуба более чем в два раза дороже черногорской (11,95 млн евро против 5,22 млн).

Полагаем, что в Подгорице хозяева не станут слишком рисковать, уповая на ошибку соперника. У гостей тем более нет причин ввязываться в авантюры. Ждем плюс-минус равной, напряженной и, соответственно, не слишком открытой игры. Тотал меньше трех выглядит тут достаточно перспективным прогнозом.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Трансляция из Подгорицы запланирована на онлайн-кинотеатре Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Будучность»: нет

«Ноа»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики Winline считают гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу «Будучности» почти в два раза превосходит предложение на «Ноа» (3.53 против 1.86). Ничья котируется за 4.03.

ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Будучность» - «Ноа»?

По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 1:1. В линии на точный счет этот вариант идет с коэффициентом 7.50.

С кем сыграет победитель пары «Будучность» - «Ноа»?

В случае прохода черногорского препятствия чемпион Армении встретится с венгерским «Ференцварошем».

Кто тренирует команды?

У руля обеих команд стоят представители бывшей Югославии: «Будучность» возглавляет сербский специалист Ненад Лалатович, а «Ноа» - хорват Сандро Перкович.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer536 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer536 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё