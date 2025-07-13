Будучность - Ноа, 15 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

В первом матче в Абовяне дебютант Лиги чемпионов полностью переиграл гостей из Черногории. Минимальный счет 1:0 не отражает в полной мере преимущества хозяев над соперником. Ереванцы атаковали много и настырно. Единственное, чего им не хватало, это точного заверения. Исход встречи предрешила удачная замена Сандро Перковича. На исходе часа игры марокканский полузащитник Имран Улад Омар появился на газоне, а на 69-й минуте забил единственный гол вечера. 81-му номеру «Ноа» удался филигранно точный удар из столпотворения перед штрафной в правую «шестерку» ворот.

Несмотря на «скользкий» счет первого матча, аналитики и в ответной игре отдают предпочтение «Ноа». И в этом нет ничего удивительного. Эксперты портала Transfermarkt оценивают заявку ереванского клуба более чем в два раза дороже черногорской (11,95 млн евро против 5,22 млн).

Полагаем, что в Подгорице хозяева не станут слишком рисковать, уповая на ошибку соперника. У гостей тем более нет причин ввязываться в авантюры. Ждем плюс-минус равной, напряженной и, соответственно, не слишком открытой игры. Тотал меньше трех выглядит тут достаточно перспективным прогнозом.