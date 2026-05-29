Канада – Финляндия, прогноз на 30 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Канады идет по турниру довольно стабильно. Лишь раз она не смогла победить в основное время, но в итоге дожала Норвегию в овертайме. В целом у «кленовых листьев» сбалансированная команда, хотя стоит особенно выделить нападение. Мощный по именам состав атакующих звеньев оправдывает себя. При этом канадцы по ходу турнира стали надежнее выглядеть и в обороне.

Финны тоже демонстрируют достойную игру, но на бумаге в большей или меньшей степени уступают следующим соперникам в ключевых компонентах. Понятно, что «Суоми» могут навязать довольно вязкий хоккей, но едва ли этого хватит на все три периода и настолько, чтобы одержать в них победу. Рискнем предположить, что сборная Канады как минимум не проиграет в основное время и забьет не менее двух голов.