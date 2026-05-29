Канада – Финляндия, прогноз на 30 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Канады по хоккею выиграла все восемь матчей на чемпионате мира 2026 г., лишь однажды не сумев победить в основное время. В шаге от финала команда встретится с Финляндией. Кто окажется сильнее?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/2 финала
Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2026
|Канада
4:0
США
Чемпионат мира
|26.05.2026
|Чехия
2:3
Канада
Чемпионат мира
|24.05.2026
|Словакия
1:5
Канада
Чемпионат мира
|22.05.2026
|Канада
3:1
Словения
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Канада
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
Последние игры сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2026
|Финляндия
4:1
Чехия
Чемпионат мира
|26.05.2026
|Швейцария
4:2
Финляндия
Чемпионат мира
|24.05.2026
|Финляндия
5:2
Австрия
Чемпионат мира
|22.05.2026
|Финляндия
4:0
Великобритания
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Латвия
1:7
Финляндия
Чемпионат мира
Положение после всех семи туров
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|7
|0
|0
|0
39:7
21
|2. Финляндия
7
|6
|0
|1
|0
31:11
18
|3. Латвия
7
|4
|0
|3
|0
24:17
12
|4. США
7
|3
|1
|3
|0
25:21
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
23:22
10
|6. Австрия
7
|3
|0
|4
|0
17:29
9
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
14:38
3
|8. Великобритания
7
|0
|0
|7
|0
7:35
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|1
|0
|0
33:13
20
|2. Норвегия
7
|4
|1
|1
|1
25:14
15
|3. Чехия
7
|4
|0
|2
|1
19:17
13
|4. Швеция
7
|4
|0
|3
|0
27:16
12
|5. Словакия
7
|3
|1
|3
|0
21:19
11
|6. Дания
7
|1
|1
|4
|1
15:26
6
|7. Словения
7
|1
|1
|4
|1
13:25
6
|8. Италия
7
|0
|0
|6
|1
5:28
1
1/4 финала
1/2 финала
Сборная Канады идет по турниру довольно стабильно. Лишь раз она не смогла победить в основное время, но в итоге дожала Норвегию в овертайме. В целом у «кленовых листьев» сбалансированная команда, хотя стоит особенно выделить нападение. Мощный по именам состав атакующих звеньев оправдывает себя. При этом канадцы по ходу турнира стали надежнее выглядеть и в обороне.
Финны тоже демонстрируют достойную игру, но на бумаге в большей или меньшей степени уступают следующим соперникам в ключевых компонентах. Понятно, что «Суоми» могут навязать довольно вязкий хоккей, но едва ли этого хватит на все три периода и настолько, чтобы одержать в них победу. Рискнем предположить, что сборная Канады как минимум не проиграет в основное время и забьет не менее двух голов.
Смотреть встречу Канада – Финляндия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч», где эфир начнется в 20:50 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);
Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);
Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).
Главный тренер: Миша Донсков.
Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);
Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);
Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба – «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба – «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба – «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Финляндии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,00 и 3,35 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за солидные 2,00.