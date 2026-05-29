Канада – Финляндия, прогноз на 30 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2026 по хоккею

Канада – Финляндия, прогноз на 30 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2026 по хоккею

Сидни Кросби и компания сделают еще один шаг к золоту?
Сборная Канады по хоккею выиграла все восемь матчей на чемпионате мира 2026 г., лишь однажды не сумев победить в основное время. В шаге от финала команда встретится с Финляндией. Кто окажется сильнее?

Канада

30.05.2025, Сб

21:00 МСК

Финляндия

П1 - 2,00

Х - 4,00

П2 - 3,35

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/2 финала

Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Канады:

28.05.2026Канада

4:0

США

Чемпионат мира

26.05.2026Чехия

2:3

Канада

Чемпионат мира

24.05.2026Словакия

1:5

Канада

Чемпионат мира

22.05.2026Канада

3:1

Словения

Чемпионат мира

21.05.2026Канада

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

Последние игры сборной Финляндии:

28.05.2026Финляндия

4:1

Чехия

Чемпионат мира

26.05.2026Швейцария

4:2

Финляндия

Чемпионат мира

24.05.2026Финляндия

5:2

Австрия

Чемпионат мира

22.05.2026Финляндия

4:0

Великобритания

Чемпионат мира

21.05.2026Латвия

1:7

Финляндия

Чемпионат мира

Место в группе

Положение после всех семи туров

Группа A

 

Голы

1. Швейцария

7

7000

39:7

21

2. Финляндия

7

6010

31:11

18

3. Латвия

7

4030

24:17

12

4. США

7

3130

25:21

11

5. Германия

7

3031

23:22

10

6. Австрия

7

3040

17:29

9

7. Венгрия

7

1060

14:38

3

8. Великобритания

7

0070

7:35

0

Группа B

 

Голы

1. Канада

7

6100

33:13

20

2. Норвегия

7

4111

25:14

15

3. Чехия

7

4021

19:17

13

4. Швеция

7

4030

27:16

12

5. Словакия

7

3130

21:19

11

6. Дания

7

1141

15:26

6

7. Словения

7

1141

13:25

6

8. Италия

7

0061

5:28

1

Результаты плей-офф

1/4 финала

  • Финляндия – Чехия. 4:1
  • Канада – США. 4:0
  • Норвегия – Латвия. 2:0
  • Швейцария – Швеция. 3:1

1/2 финала

  • Швейцария – Норвегия
  • Канада – Финляндия

Прогноз на матч

Сборная Канады идет по турниру довольно стабильно. Лишь раз она не смогла победить в основное время, но в итоге дожала Норвегию в овертайме. В целом у «кленовых листьев» сбалансированная команда, хотя стоит особенно выделить нападение. Мощный по именам состав атакующих звеньев оправдывает себя. При этом канадцы по ходу турнира стали надежнее выглядеть и в обороне.

Финны тоже демонстрируют достойную игру, но на бумаге в большей или меньшей степени уступают следующим соперникам в ключевых компонентах. Понятно, что «Суоми» могут навязать довольно вязкий хоккей, но едва ли этого хватит на все три периода и настолько, чтобы одержать в них победу. Рискнем предположить, что сборная Канады как минимум не проиграет в основное время и забьет не менее двух голов.

Трансляции

Смотреть встречу Канада – Финляндия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч», где эфир начнется в 20:50 по московскому времени.

Составы команд

Сборная Канады

Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);

Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);

Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).

Главный тренер: Миша Донсков.

Сборная Финляндии

Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);

Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);

Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Финляндии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,00 и 3,35 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за солидные 2,00.

