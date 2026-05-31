Канада – Норвегия, прогноз на 31 мая: ставки и коэффициенты на матч за бронзу ЧМ-2026 по хоккею

Если скандинавы заберут медали, масштаб сенсации будет огромен
Александр Бокулёв
В воскресенье, 31 мая, завершится чемпионат мира 2026 г. по хоккею. Бронзу оспорят сборные Канады и Норвегии. Фаворит очевиден, но так ли всё просто?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Канада

31.05.2025, Вс

16:30 МСК

Норвегия

П1 - 1,15

Х - 8,93

П2 - 18,82

Турнир: чемпионат мира по хоккею, матч за третье место

Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.05.2026Канада

2:4

Финляндия

Чемпионат мира

28.05.2026Канада

4:0

США

Чемпионат мира

26.05.2026Чехия

2:3

Канада

Чемпионат мира

24.05.2026Словакия

1:5

Канада

Чемпионат мира

22.05.2026Канада

3:1

Словения

Чемпионат мира

Последние игры сборной Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.05.2026Швейцария

6:0

Норвегия

Чемпионат мира

28.05.2026Норвегия

2:0

Латвия

Чемпионат мира

26.05.2026Норвегия

4:3 ОТ

Дания

Чемпионат мира

25.05.2026Чехия

1:4

Норвегия

Чемпионат мира

23.05.2026Норвегия

3:2

Швеция

Чемпионат мира

Место в группе

Положение после всех семи туров

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

7000

39:7

21

2. Финляндия

7

6010

31:11

18

3. Латвия

7

4030

24:17

12

4. США

7

3130

25:21

11

5. Германия

7

3031

23:22

10

6. Австрия

7

3040

17:29

9

7. Венгрия

7

1060

14:38

3

8. Великобритания

7

0070

7:35

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6100

33:13

20

2. Норвегия

7

4111

25:14

15

3. Чехия

7

4021

19:17

13

4. Швеция

7

4030

27:16

12

5. Словакия

7

3130

21:19

11

6. Дания

7

1141

15:26

6

7. Словения

7

1141

13:25

6

8. Италия

7

0061

5:28

1

Результаты плей-офф

1/4 финала

  • Финляндия – Чехия. 4:1
  • Канада – США. 4:0
  • Норвегия – Латвия. 2:0
  • Швейцария – Швеция. 3:1

1/2 финала

  • Швейцария – Норвегия. 6:0
  • Канада – Финляндия. 2:4

Матч за бронзу

  • Канада – Норвегия

Финал

  • Швейцария – Финляндия

Прогноз на матч

Понятно, что уровень соперников разный. Сборная Норвегии выдала прорывной турнир и стала команда-сенсацией. А канадцы вполне могли замахнуться и на титул, но в полуфинале потерпели первое поражение. Во многом «кленовых листьев» подвела реализация, хотя атакующий потенциал команды остается одним из лучших на турнире.

Резюмируя, явный шанс норвежцев видится только в максимальной мотивации. Шанс на бронзу – огромный вызов для них. А вот гранды вроде Канады в таких матчах, остановившись в шаге от финала, порой выглядят бледной тенью самих себя. Впрочем, если «кленовые листья» позволят себе не сыграть на максимум в предстоящей встрече и отдадут бронзу норвежцам, турнир можно будет считать не просто неудачным, а провальным.

Учитывая наличие в сборной Канады нескольких статусных и возрастных лидеров, рискнем предположить, что серьезных проблем с мотивацией всё же не будет. Да и проблемный матч с норвежцами на групповом этапе должен помочь «кленовым листьям» легче пройти через новую встречу. А потому пробуем фору через фаворитов.

Трансляции

Смотреть встречу Канада – Норвегия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч», где эфир начнется в 17:30 по московскому времени. В полном объеме противостояние покажут на «Матч! Игра».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно, начало в 17:30
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
Составы команд

Сборная Канады

Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);

Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);

Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).

Главный тренер: Миша Донсков.

Сборная Норвегии

Вратари: Тобиас Норманн («Фрелунда»), Матиас Скьерпен Арнкверн («Валеренга»), Хенрик Хаукеланн («Штраубинг»);

Защитники: Сандер Хуррод, Адриан Саксруд-Даниэльссен (оба «Сторхамар»), Стиан Солберг («Сан-Диего»), Кристиан Косастул («Фриск Аскер»), Макс Крогдаль («Шеллефтео»), Кристиан Остби («Ставангер»), Йоханнес Йоханнесен («Лахти»);

Нападающие: Ховар Эстрем Сальстен, Матиас Эмилио Петтерсен (оба «Юргорден»), Миккель Эби Ольсен («Оскарсхамн»), Ноа Стеен («Эребру»), Петтер Вестерхейм («Мальмё»), Мартин Реннильд, Якоб Берглунд, Андреас Мартинсен (все «Сторхамар»), Эйрик Сальстен («Изерлон»), Томас Ольсен («Юкурит»), Миккель Эриксен («Ферьестад»), Патрик Эльвсвеен («Ставангер»), Микаэль Брандсегг-Нюгор («Детройт»), Маркус Викингстад («Айсбарен»), Тинус Коблар («Лександс»), Эскильд Бакке Ольсен («Линчепинг»).

Главный тренер: Петтер Торесен.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Норвегии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 8,93 и 18,82 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за скромные 1,15.

