Канада – Норвегия, прогноз на 31 мая: ставки и коэффициенты на матч за бронзу ЧМ-2026 по хоккею

Партнерский проект
В воскресенье, 31 мая, завершится чемпионат мира 2026 г. по хоккею. Бронзу оспорят сборные Канады и Норвегии. Фаворит очевиден, но так ли всё просто?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, матч за третье место
Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.05.2026
|Канада
2:4
Финляндия
Чемпионат мира
|28.05.2026
|Канада
4:0
США
Чемпионат мира
|26.05.2026
|Чехия
2:3
Канада
Чемпионат мира
|24.05.2026
|Словакия
1:5
Канада
Чемпионат мира
|22.05.2026
|Канада
3:1
Словения
Чемпионат мира
Последние игры сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.05.2026
|Швейцария
6:0
Норвегия
Чемпионат мира
|28.05.2026
|Норвегия
2:0
Латвия
Чемпионат мира
|26.05.2026
|Норвегия
4:3 ОТ
Дания
Чемпионат мира
|25.05.2026
|Чехия
1:4
Норвегия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Норвегия
3:2
Швеция
Чемпионат мира
Положение после всех семи туров
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|7
|0
|0
|0
39:7
21
|2. Финляндия
7
|6
|0
|1
|0
31:11
18
|3. Латвия
7
|4
|0
|3
|0
24:17
12
|4. США
7
|3
|1
|3
|0
25:21
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
23:22
10
|6. Австрия
7
|3
|0
|4
|0
17:29
9
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
14:38
3
|8. Великобритания
7
|0
|0
|7
|0
7:35
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|1
|0
|0
33:13
20
|2. Норвегия
7
|4
|1
|1
|1
25:14
15
|3. Чехия
7
|4
|0
|2
|1
19:17
13
|4. Швеция
7
|4
|0
|3
|0
27:16
12
|5. Словакия
7
|3
|1
|3
|0
21:19
11
|6. Дания
7
|1
|1
|4
|1
15:26
6
|7. Словения
7
|1
|1
|4
|1
13:25
6
|8. Италия
7
|0
|0
|6
|1
5:28
1
1/4 финала
1/2 финала
Матч за бронзу
Финал
Понятно, что уровень соперников разный. Сборная Норвегии выдала прорывной турнир и стала команда-сенсацией. А канадцы вполне могли замахнуться и на титул, но в полуфинале потерпели первое поражение. Во многом «кленовых листьев» подвела реализация, хотя атакующий потенциал команды остается одним из лучших на турнире.
Резюмируя, явный шанс норвежцев видится только в максимальной мотивации. Шанс на бронзу – огромный вызов для них. А вот гранды вроде Канады в таких матчах, остановившись в шаге от финала, порой выглядят бледной тенью самих себя. Впрочем, если «кленовые листья» позволят себе не сыграть на максимум в предстоящей встрече и отдадут бронзу норвежцам, турнир можно будет считать не просто неудачным, а провальным.
Учитывая наличие в сборной Канады нескольких статусных и возрастных лидеров, рискнем предположить, что серьезных проблем с мотивацией всё же не будет. Да и проблемный матч с норвежцами на групповом этапе должен помочь «кленовым листьям» легче пройти через новую встречу. А потому пробуем фору через фаворитов.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 10 000 рублей
|Приветственный
Смотреть встречу Канада – Норвегия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч», где эфир начнется в 17:30 по московскому времени. В полном объеме противостояние покажут на «Матч! Игра».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно, начало в 17:30
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);
Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);
Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).
Главный тренер: Миша Донсков.
Вратари: Тобиас Норманн («Фрелунда»), Матиас Скьерпен Арнкверн («Валеренга»), Хенрик Хаукеланн («Штраубинг»);
Защитники: Сандер Хуррод, Адриан Саксруд-Даниэльссен (оба – «Сторхамар»), Стиан Солберг («Сан-Диего»), Кристиан Косастул («Фриск Аскер»), Макс Крогдаль («Шеллефтео»), Кристиан Остби («Ставангер»), Йоханнес Йоханнесен («Лахти»);
Нападающие: Ховар Эстрем Сальстен, Матиас Эмилио Петтерсен (оба – «Юргорден»), Миккель Эби Ольсен («Оскарсхамн»), Ноа Стеен («Эребру»), Петтер Вестерхейм («Мальмё»), Мартин Реннильд, Якоб Берглунд, Андреас Мартинсен (все – «Сторхамар»), Эйрик Сальстен («Изерлон»), Томас Ольсен («Юкурит»), Миккель Эриксен («Ферьестад»), Патрик Эльвсвеен («Ставангер»), Микаэль Брандсегг-Нюгор («Детройт»), Маркус Викингстад («Айсбарен»), Тинус Коблар («Лександс»), Эскильд Бакке Ольсен («Линчепинг»).
Главный тренер: Петтер Торесен.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Норвегии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 8,93 и 18,82 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за скромные 1,15.