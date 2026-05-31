Канада – Норвегия, прогноз на 31 мая: ставки и коэффициенты на матч за бронзу ЧМ-2026 по хоккею

Понятно, что уровень соперников разный. Сборная Норвегии выдала прорывной турнир и стала команда-сенсацией. А канадцы вполне могли замахнуться и на титул, но в полуфинале потерпели первое поражение. Во многом «кленовых листьев» подвела реализация, хотя атакующий потенциал команды остается одним из лучших на турнире.

Резюмируя, явный шанс норвежцев видится только в максимальной мотивации. Шанс на бронзу – огромный вызов для них. А вот гранды вроде Канады в таких матчах, остановившись в шаге от финала, порой выглядят бледной тенью самих себя. Впрочем, если «кленовые листья» позволят себе не сыграть на максимум в предстоящей встрече и отдадут бронзу норвежцам, турнир можно будет считать не просто неудачным, а провальным.

Учитывая наличие в сборной Канады нескольких статусных и возрастных лидеров, рискнем предположить, что серьезных проблем с мотивацией всё же не будет. Да и проблемный матч с норвежцами на групповом этапе должен помочь «кленовым листьям» легче пройти через новую встречу. А потому пробуем фору через фаворитов.