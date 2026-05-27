Канада – США, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Обе североамериканские команды встретятся на чемпионате мира 2026 г. по хоккею уже в четвертьфинале. Канадцы подходят к матчу явными фаворитами. Но вдруг действующие обладатели титула сумеют остановить грозного соперника?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала
Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.05.2026
|Чехия
2:3
Канада
Чемпионат мира
|24.05.2026
|Словакия
1:5
Канада
Чемпионат мира
|22.05.2026
|Канада
3:1
Словения
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Канада
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Канада
5:1
Дания
Чемпионат мира
Последние игры сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.05.2026
|США
4:1
Австрия
Чемпионат мира
|25.05.2026
|США
7:3
Венгрия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Латвия
4:2
США
Чемпионат мира
|20.05.2026
|США
4:3 Б
Германия
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Финляндия
6:2
США
Чемпионат мира
Положение после всех семи туров
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|7
|0
|0
|0
39:7
21
|2. Финляндия
7
|6
|0
|1
|0
31:11
18
|3. Латвия
7
|4
|0
|3
|0
24:17
12
|4. США
7
|3
|1
|3
|0
25:21
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
23:22
10
|6. Австрия
7
|3
|0
|4
|0
17:29
9
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
14:38
3
|8. Великобритания
7
|0
|0
|7
|0
7:35
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|1
|0
|0
33:13
20
|2. Норвегия
7
|4
|1
|1
|1
25:14
15
|3. Чехия
7
|4
|0
|2
|1
19:17
13
|4. Швеция
7
|4
|0
|3
|0
27:16
12
|5. Словакия
7
|3
|1
|3
|0
21:19
11
|6. Дания
7
|1
|1
|4
|1
15:26
6
|7. Словения
7
|1
|1
|4
|1
13:25
6
|8. Италия
7
|0
|0
|6
|1
5:28
1
Сборная Канады почти без потерь прошла предварительный этап и досрочно выиграла группу. Команда победила во всех матчах, только с норвежцами дело дошло до овертайма. Главный козырь «кленовых листьев» – нападение. В среднем они забрасывают почти пять шайб за матч, а лучшую результативность на турнире показывает только Швейцария.
Американцы, напротив, лишь в последней встрече группового этапа решили задачу по выходу в плей-офф. Действующие чемпионы мира привезли на нынешний турнир довольно экспериментальный состав и столкнулись с серьезными проблемами. Например, бросается в глаза посредственная игра в обороне – в среднем по три пропущенные шайбы за матч.
Резюмируя, согласимся с тем, что фаворит очевиден. Номинально на лед выйдут два топовых соперника, но конкретно на нынешнем турнире это команды разного уровня. Играем фору через сборную Канады.
Смотреть встречу Канада – США на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);
Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);
Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).
Главный тренер: Миша Донсков.
Вратари: Дрю Коммессо («Рокфорд»), Девин Кули («Калгари»), Джозеф Уолл («Торонто»);
Защитники: Уилл Борген («Нью-Йорк Рейнджерс»), Деклан Карлайл («Тампа-Бэй»), Коннор Клифтон («Питтсбург»), Джастин Фолк («Детройт»), Уайетт Кайзер («Чикаго»), Райан Линдгрен («Сиэтл»), Мэйсон Лорей («Бостон»), Райан Уфко («Милуоки»);
Нападающие: Мэтт Коронато («Калгари»), Пол Коттер («Нью-Джерси»), Джеймс Хэгенс («Бостон»), Айзек Ховард («Бейкерсфилд»), Сэм Лафферти, Оливер Мур (оба – «Чикаго»), Райкер Ли (университет штата Мичиган), Райан Леонард («Вашингтон»), Данни Нельсон (университет Нотр Дам), Томас Новак («Питтсбург»), Мэтью Оливер («Коламбус»), Макс Плант (университет Миннесота Дулут), Макс Сассон («Ванкувер»), Мэттью Ткачук («Флорида»).
Главный тренер: Дон Гранато.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной США в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,60 и 6,00 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за 1,40.