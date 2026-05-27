Канада – США, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Канады почти без потерь прошла предварительный этап и досрочно выиграла группу. Команда победила во всех матчах, только с норвежцами дело дошло до овертайма. Главный козырь «кленовых листьев» – нападение. В среднем они забрасывают почти пять шайб за матч, а лучшую результативность на турнире показывает только Швейцария.

Американцы, напротив, лишь в последней встрече группового этапа решили задачу по выходу в плей-офф. Действующие чемпионы мира привезли на нынешний турнир довольно экспериментальный состав и столкнулись с серьезными проблемами. Например, бросается в глаза посредственная игра в обороне – в среднем по три пропущенные шайбы за матч.

Резюмируя, согласимся с тем, что фаворит очевиден. Номинально на лед выйдут два топовых соперника, но конкретно на нынешнем турнире это команды разного уровня. Играем фору через сборную Канады.