Канада – США, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Обновлено:
Американцы сложат чемпионские полномочия?
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Обе североамериканские команды встретятся на чемпионате мира 2026 г. по хоккею уже в четвертьфинале. Канадцы подходят к матчу явными фаворитами. Но вдруг действующие обладатели титула сумеют остановить грозного соперника?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Канада

28.05.2025, Чт

17:20 МСК

США

П1 - 1,40

Х - 5,60

П2 - 6,00

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала

Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.05.2026Чехия

2:3

Канада

Чемпионат мира

24.05.2026Словакия

1:5

Канада

Чемпионат мира

22.05.2026Канада

3:1

Словения

Чемпионат мира

21.05.2026Канада

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

18.05.2026Канада

5:1

Дания

Чемпионат мира

Последние игры сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.05.2026США

4:1

Австрия

Чемпионат мира

25.05.2026США

7:3

Венгрия

Чемпионат мира

23.05.2026Латвия

4:2

США

Чемпионат мира

20.05.2026США

4:3 Б

Германия

Чемпионат мира

18.05.2026Финляндия

6:2

США

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

Положение после всех семи туров

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

7000

39:7

21

2. Финляндия

7

6010

31:11

18

3. Латвия

7

4030

24:17

12

4. США

7

3130

25:21

11

5. Германия

7

3031

23:22

10

6. Австрия

7

3040

17:29

9

7. Венгрия

7

1060

14:38

3

8. Великобритания

7

0070

7:35

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6100

33:13

20

2. Норвегия

7

4111

25:14

15

3. Чехия

7

4021

19:17

13

4. Швеция

7

4030

27:16

12

5. Словакия

7

3130

21:19

11

6. Дания

7

1141

15:26

6

7. Словения

7

1141

13:25

6

8. Италия

7

0061

5:28

1

Прогноз на матч

Сборная Канады почти без потерь прошла предварительный этап и досрочно выиграла группу. Команда победила во всех матчах, только с норвежцами дело дошло до овертайма. Главный козырь «кленовых листьев» – нападение. В среднем они забрасывают почти пять шайб за матч, а лучшую результативность на турнире показывает только Швейцария.

Американцы, напротив, лишь в последней встрече группового этапа решили задачу по выходу в плей-офф. Действующие чемпионы мира привезли на нынешний турнир довольно экспериментальный состав и столкнулись с серьезными проблемами. Например, бросается в глаза посредственная игра в обороне – в среднем по три пропущенные шайбы за матч.

Резюмируя, согласимся с тем, что фаворит очевиден. Номинально на лед выйдут два топовых соперника, но конкретно на нынешнем турнире это команды разного уровня. Играем фору через сборную Канады. 

Трансляции

Смотреть встречу Канада – США на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
Составы команд

Сборная Канады

Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);

Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);

Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).

Главный тренер: Миша Донсков.

Сборная США

Вратари: Дрю Коммессо («Рокфорд»), Девин Кули («Калгари»), Джозеф Уолл («Торонто»);

Защитники: Уилл Борген («Нью-Йорк Рейнджерс»), Деклан Карлайл («Тампа-Бэй»), Коннор Клифтон («Питтсбург»), Джастин Фолк («Детройт»), Уайетт Кайзер («Чикаго»), Райан Линдгрен («Сиэтл»), Мэйсон Лорей («Бостон»), Райан Уфко («Милуоки»);

Нападающие: Мэтт Коронато («Калгари»), Пол Коттер («Нью-Джерси»), Джеймс Хэгенс («Бостон»), Айзек Ховард («Бейкерсфилд»), Сэм Лафферти, Оливер Мур (оба «Чикаго»), Райкер Ли (университет штата Мичиган), Райан Леонард («Вашингтон»), Данни Нельсон (университет Нотр Дам), Томас Новак («Питтсбург»), Мэтью Оливер («Коламбус»), Макс Плант (университет Миннесота Дулут), Макс Сассон («Ванкувер»), Мэттью Ткачук («Флорида»).

Главный тренер: Дон Гранато.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной США в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,60 и 6,00 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за 1,40.

