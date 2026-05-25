Канада - Узбекистан, 2 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Под руководством Фабио Каннаваро сборная Узбекистана провела шесть товарищеских матчей, не считая спарринга с армянским «Урарту», который не вошел в реестр ФИФА. Пять из них дебютант ЧМ выиграл и только раз уступил - 1:2 Уругваю. В начале июня узбекистанцы проверят себя на фоне команд Канады и Нидерландов.

Ровно 10 лет сборные Канады и Узбекистана встречались в Австрии, и тогда североамериканцы не без труда выиграли - 2:1. За команду Самвела Бабаяна тогда отличился 20-летний Элдор Шомуродов, впоследствии ставший не только капитаном, но и лучшим бомбардиром сборной (44 гола).

Канадцы не проигрывают на протяжении шести матчей, но две трети из них завершили вничью, причем трижды счет на табло вообще не менялся. Из 10 предыдущих игр восемь у парней Джесси Марша были «низовыми». Хозяева семь раз за 10 матчей сохраняли свои ворота в неприкосновенности, гости - шесть.

Наш прогноз на предстоящую встречу: обе забьют - нет.