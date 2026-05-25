Канада - Узбекистан, 2 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Канада - Узбекистан, 2 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Дебютант ЧМ-2026 заранее прибудет в Америку
В рамках подготовки к дебюту на чемпионате мира по футболу сборная Узбекистана совершит небольшое турне по Северной Америке. В расписании команды Фабио Каннаваро значатся два  серьезных спарринга. Первый из них пройдет в ночь с 1 на 2 июня (по московскому времени) в канадском Эдмонтоне. Готовность новичка из бывшего СССР к мировой премьере проверит один из хозяев ЧМ-2026.

Канада
Место в рейтинге ФИФА: 30

02.06.2026, Вт

04:00 МСК

Узбекистан 
Место в рейтинге ФИФА: 50

Турнир: товарищеский матч сборных

Стадион: «Коммонуэлт Стэдиум» (Эдмонтон, Канада)

Судьи: еще не определены

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Канада1002-1
Узбекистан 0011-2

01.04.2026Канада

0:0

Тунис

Товарищеский матч

28.03.2026Канада

2:2

Исландия

Товарищеский матч

18.01.2026Канада

1:0

Гватемала

Товарищеский матч

19.11.2025Венесуэла

0:2

Канада

Товарищеский матч

14.11.2025Канада

0:0

Эквадор

Товарищеский матч

30.03.2026Узбекистан

0:0, пен. 5:4 

Венесуэла

Серия ФИФА

27.03.2026Узбекистан

3:1

Габон

Серия ФИФА

30.01.2026Узбекистан

4:2

«Урарту»

Товарищеский матч

26.01.2026Узбекистан

2:2

Китай

Товарищеский матч

18.11.2025Узбекистан

0:0, пен. 4:3

Иран

Товарищеский матч

Под руководством Фабио Каннаваро сборная Узбекистана провела шесть товарищеских матчей, не считая спарринга с армянским «Урарту», который не вошел в реестр ФИФА. Пять из них дебютант ЧМ выиграл и только раз уступил - 1:2 Уругваю. В начале июня узбекистанцы проверят себя на фоне команд Канады и Нидерландов.

Ровно 10 лет  сборные Канады и Узбекистана встречались в Австрии, и тогда североамериканцы не без труда выиграли - 2:1. За команду Самвела Бабаяна тогда отличился 20-летний Элдор Шомуродов, впоследствии ставший не только капитаном, но и лучшим бомбардиром сборной (44 гола).

Канадцы не проигрывают на протяжении шести матчей, но две трети из них завершили вничью, причем трижды счет на табло вообще не менялся. Из 10 предыдущих игр восемь у парней Джесси Марша были «низовыми». Хозяева семь раз за 10 матчей сохраняли свои ворота в неприкосновенности, гости - шесть.

Наш прогноз на предстоящую встречу: обе забьют - нет.

Матч в Эдмонтоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Российские букмекерские компании еще не представили коэффициенты на эту игру. Ожидается, что они будут опубликованы ближе к дате матча. 

