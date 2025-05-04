Сауль Альварес — Уильям Скалл, 3 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 3 мая, в Саудовской Аравии пройдет очередной крупный боксерский турнир. Возглавит шоу поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и кубинцем Уильямом Скаллом за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Ищем высокие коэффициенты на бой и выбираем вариант для ставки.
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Альварес
Скалл
Мексика
Страна
Куба
34
Возраст
32
66
Бои
23
62 (39)
Победы (нокауты)
23 (9)
2 (0)
Поражения (нокауты)
0
2
Ничьи
0
1
Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec
12
171
Рост (см)
182
179
Размах рук (см)
185
Правша
Стойка
Правша
Начал заниматься боксом в 13 лет, на профессиональный уровень вышел в 2005 году. В 2011-м завоевал пояс WBC в первом среднем весе, после чего становился чемпионом мира в этом дивизионе по другим версиям, выигрывал титулы в средней и полутяжелой категориях. Уже был абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, сейчас владеет поясами WBA, WBC, WBO и The Ring. Неоднократно признавался лучшим боксером года по версии авторитетных СМИ. Идет на серии из пяти побед — над Геннадием Головкиным, Джоном Райдером, Джермеллом Чарло, Хайме Мунгией и Эдгаром Берлангой (единогласными судейскими решениями). До этого уступил россиянину Дмитрию Биволу, также Канело проигрывал только Флойду Мейвезеру-младшему (в 2013 году).
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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. Забирал пояса IBO International и IBF Latino во втором среднем весе. В последнем поединке в октябре победил Владимира Шишкина единогласным решением судей и стал обладателем вакантного титула IBF в этом же дивизионе.
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Боксерский мир уже довольно продолжительное время живёт ожиданием боя Альвареса и Теренса Кроуфорда. Он запланирован на сентябрь, но пока Канело предстоит пройти через Уильяма Скалла. Заглядывать за спину сопернику неприлично, но трудно найти реальные поводы для того, чтобы ждать сенсационную победу кубинца.
Пожалуй, только очевидный форс-мажор может подарить Скаллу шанс. А базово на бумаге Альварес так или иначе превосходит соперника во всём, кроме габаритов. При этом букмекеры ждут, скорее, досрочную развязку, хотя мексиканец в последние годы не форсирует события в ринге и методично забирает поединки по очкам. Не удивимся, если аналогичный сценарий повторится и в предстоящем бою.
Резюмируя, полагаем, что как минимум до девятого раунда Скалл продержится. Навыков у него для этого может хватить, если Альварес вдруг не решит взвинтить всё, что можно взвинтить. Так что наша ставка — П1 + ТБ (8,5).
Турнир на «ANB Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 3 мая, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Альварес — Скалл стоит ожидать не ранее 01:00 мск (4 мая).
В России легальная бесплатная прямая трансляция проводиться не будет.
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