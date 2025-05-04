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2 мая 15:36ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Сауль Альварес — Уильям Скалл, 3 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Легендарный Канело теперь в Саудовской Аравии
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В субботу, 3 мая, в Саудовской Аравии пройдет очередной крупный боксерский турнир. Возглавит шоу поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и кубинцем Уильямом Скаллом за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Ищем высокие коэффициенты на бой и выбираем вариант для ставки.

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Статистика

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Альварес

 

Скалл

Мексика

Страна

Куба

34

Возраст

32

66

Бои

23

62 (39)

Победы (нокауты)

23 (9)

2 (0)

Поражения (нокауты)

0

2

Ничьи

0

1

Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec

12

171

Рост (см)

182

179

Размах рук (см)

185

Правша

Стойка

Правша

Сауль Альварес

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Начал заниматься боксом в 13 лет, на профессиональный уровень вышел в 2005 году. В 2011-м завоевал пояс WBC в первом среднем весе, после чего становился чемпионом мира в этом дивизионе по другим версиям, выигрывал титулы в средней и полутяжелой категориях. Уже был абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, сейчас владеет поясами WBA, WBC, WBO и The Ring. Неоднократно признавался лучшим боксером года по версии авторитетных СМИ. Идет на серии из пяти побед — над Геннадием Головкиным, Джоном Райдером, Джермеллом Чарло, Хайме Мунгией и Эдгаром Берлангой (единогласными судейскими решениями). До этого уступил россиянину Дмитрию Биволу, также Канело проигрывал только Флойду Мейвезеру-младшему (в 2013 году).

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Уильям Скалл

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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. Забирал пояса IBO International и IBF Latino во втором среднем весе. В последнем поединке в октябре победил Владимира Шишкина единогласным решением судей и стал обладателем вакантного титула IBF в этом же дивизионе.  

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АльваресаПобеда СкаллаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,0313,001,592,28

Прогноз на бой

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Боксерский мир уже довольно продолжительное время живёт ожиданием боя Альвареса и Теренса Кроуфорда. Он запланирован на сентябрь, но пока Канело предстоит пройти через Уильяма Скалла. Заглядывать за спину сопернику неприлично, но трудно найти реальные поводы для того, чтобы ждать сенсационную победу кубинца.

Пожалуй, только очевидный форс-мажор может подарить Скаллу шанс. А базово на бумаге Альварес так или иначе превосходит соперника во всём, кроме габаритов. При этом букмекеры ждут, скорее, досрочную развязку, хотя мексиканец в последние годы не форсирует события в ринге и методично забирает поединки по очкам. Не удивимся, если аналогичный сценарий повторится и в предстоящем бою.

Резюмируя, полагаем, что как минимум до девятого раунда Скалл продержится. Навыков у него для этого может хватить, если Альварес вдруг не решит взвинтить всё, что можно взвинтить. Так что наша ставка — П1 + ТБ (8,5).

Где смотреть бой Канело Скалл

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Турнир на «ANB Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 3 мая, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Альварес — Скалл стоит ожидать не ранее 01:00 мск (4 мая).

В России легальная бесплатная прямая трансляция проводиться не будет.

Полный кард

  • Сауль Альварес (Мексика) — Уильям Скалл (Куба). Второй средний вес. Бой за титул абсолютного чемпиона мира;
  • Бруно Сурас (Франция) — Хайме Мунгия (Мексика). Второй средний вес;
  • Мартин Баколе (ДР Конго) — Эфе Аджагба (Нигерия). Тяжелый вес;
  • Баду Джек (Швеция) — Ноэль Микаэлян (Армения). Первый тяжелый вес. Бой за пояс WBC;
  • Брайан Леон (Куба) — Аарон Герреро (Мексика). Средний вес;
  • Ричард Риакпорх (Англия) — Кевин Эспиндола (Аргентина). Тяжелый вес;
  • Марко Верде (Мексика) — Мичел Полина (Мексика). Первый средний вес;
  • Мохаммед Алакель (Саудовская Аравия) — Александр Моралес (Мексика). Полулегкий вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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