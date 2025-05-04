Сауль Альварес — Уильям Скалл, 3 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Боксерский мир уже довольно продолжительное время живёт ожиданием боя Альвареса и Теренса Кроуфорда. Он запланирован на сентябрь, но пока Канело предстоит пройти через Уильяма Скалла. Заглядывать за спину сопернику неприлично, но трудно найти реальные поводы для того, чтобы ждать сенсационную победу кубинца.

Пожалуй, только очевидный форс-мажор может подарить Скаллу шанс. А базово на бумаге Альварес так или иначе превосходит соперника во всём, кроме габаритов. При этом букмекеры ждут, скорее, досрочную развязку, хотя мексиканец в последние годы не форсирует события в ринге и методично забирает поединки по очкам. Не удивимся, если аналогичный сценарий повторится и в предстоящем бою.

Резюмируя, полагаем, что как минимум до девятого раунда Скалл продержится. Навыков у него для этого может хватить, если Альварес вдруг не решит взвинтить всё, что можно взвинтить. Так что наша ставка — П1 + ТБ (8,5).